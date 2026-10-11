Xung đột tại Trung Đông: Liên quân Saudi Arabia cảnh báo đáp trả Houthi

Ngày 11/10, liên quân do Saudi Arabia (Arập Xêút) dẫn đầu tại Yemen tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn sau vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh một ngày trước đó khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương.



Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, người phát ngôn liên quân, Thiếu tướng Turki Al-Malki, cho rằng vụ tấn công do lực lượng Houthi tiến hành cấu thành tội ác chiến tranh theo luật nhân đạo quốc tế. Ông khẳng định Bộ Tư lệnh Lực lượng hỗn hợp của liên quân sẽ đáp trả cứng rắn vụ việc.



Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công tại sân bay ở Saudi Arabia là hành động "không thể chấp nhận" và cho biết sẽ trao đổi với Thái tử Mohammed bin Salman về vụ việc.

Phát biểu với báo giới, ông Trump cũng cho biết Washington có thể tham gia chiến dịch quân sự của Saudi Arabia nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen. Trên trang X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên án vụ tấn công và quy trách nhiệm cho lực lượng Houthi, đồng thời cho biết trong số những người thiệt mạng có một công dân Mỹ.



Trước đó, ngày 10/10, sân bay King Khalid ở Riyadh đã hứng chịu một vụ tấn công bằng tên lửa. Vụ việc xảy ra chỉ 2 ngày sau khi 3 công dân Saudi Arabia, trong đó có 1 phi công, thiệt mạng trong bối cảnh vương quốc này đang đối mặt với hàng loạt cuộc tấn công chưa từng có.



Theo các quan chức Saudi Arabia giấu tên, tên lửa đã đánh trúng khu vực nhà ga số 3 và số 4 dành cho các chuyến bay nội địa. Dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy các chuyến bay đến Riyadh đã phải chuyển hướng.

Sân bay quốc tế King Khalid đã nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công trong tuần qua, kể từ khi liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Houthi tại nước láng giềng Yemen.



Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 10/10 đã lên án vụ tấn công nêu trên, đồng thời kêu gọi chấm dứt các hành động tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, Đặc phái viên Liên hợp quốc về Yemen, ông Hans Grundberg, nhận định các cuộc tấn công gây thương vong nhằm vào sân bay dân sự tại Saudi Arabia là sự leo thang nghiêm trọng. Ông cảnh báo những hành động như vậy đe dọa an ninh khu vực, kéo dài vòng xoáy bạo lực và gây thêm trở ngại cho nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Yemen.



Trong một diễn biến liên quan, lực lượng Houthi tuyên bố sẵn sàng thực hiện các biện pháp "có đi có lại" với Saudi Arabia nhằm đưa sân bay, cảng biển và các cơ sở hạ tầng khác phục vụ mục đích nhân đạo ra khỏi vòng xoáy xung đột quân sự.

Trong tuyên bố phát sóng trên truyền hình ngày 10/10, lực lượng này bày tỏ sẵn sàng kiềm chế tấn công những địa điểm có tầm quan trọng về nhân đạo, trước hết là sân bay và cảng biển.



Yemen chìm trong xung đột từ cuối năm 2014, khi Houthi chiếm thủ đô Sanaa và phần lớn miền Bắc nước này. Năm 2015, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu can thiệp quân sự nhằm ủng hộ Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận. Những diễn biến mới nhất làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến an ninh khu vực và các nỗ lực giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng tại Yemen./.

Tấn công sân bay Saudi Arabia làm 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương Một vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và 309 người bị thương, thiệt hại đang tiếp tục được tiến hành đánh giá.

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