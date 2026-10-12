Israel: Nổ gần biên giới Liban, khoảng 20 học sinh và giáo viên bị thương

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, chiều 12/10 (theo giờ địa phương), một vụ nổ xảy ra tại khu vực sườn núi Ramim, miền Bắc Israel, gần biên giới với Liban, khiến khoảng 20 người bị thương, trong đó có nhiều học sinh và giáo viên đang tham gia chuyến đi dã ngoại.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do vật liệu nổ chưa phát nổ còn sót lại tại khu vực.

Theo Cơ quan Cấp cứu Magen David Adom (MDA) của Israel, trong số những người bị thương có 1 người trong tình trạng nguy kịch, 2 người bị thương nặng và 3 người bị thương ở mức độ trung bình.

Khoảng 15 người khác được lực lượng cứu hộ kiểm tra, đánh giá tại hiện trường và được xác định trong tình trạng ổn; một số người có thể cần nhập viện.

Những người bị thương là học sinh và giáo viên tham gia chuyến đi bộ đường dài gần điểm ngắm cảnh Pe’er, thuộc khu vực sườn núi Ramim, gần biên giới Israel-Liban.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng y tế, quân đội và các đơn vị cứu hộ Israel đã được triển khai đến hiện trường.

MDA tiến hành sơ cứu các nạn nhân, đồng thời điều động trực thăng để hỗ trợ vận chuyển người bị thương đến bệnh viện.

Quân đội Israel cũng cho biết đã điều động trực thăng của Không quân tham gia công tác sơ tán, trong khi binh sỹ được triển khai đến khu vực để hỗ trợ lực lượng cứu hộ.

Các thông tin ban đầu cho rằng vụ nổ có thể bắt nguồn từ vật liệu nổ chưa phát nổ còn sót lại tại khu vực. Tuy nhiên, nguyên nhân chính thức chưa được xác nhận. Quân đội Israel thông báo đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Khu vực miền Bắc Israel giáp Liban từng là địa bàn xảy ra các cuộc giao tranh và hoạt động quân sự, khiến nguy cơ tồn tại bom, đạn và vật liệu nổ chưa phát nổ trở thành vấn đề đáng quan tâm đối với người dân cũng như những người đến tham quan, dã ngoại.

Vụ việc một lần nữa cho thấy những nguy hiểm mà các vật liệu nổ còn sót lại có thể gây ra đối với dân thường, đặc biệt là trẻ em, ngay cả khi giao tranh không diễn ra trực tiếp tại địa điểm xảy ra tai nạn./.

Israel gia tăng các cuộc không kích tại Liban và Dải Gaza Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, trong đó đề cập việc Israel rút quân và triển khai lực lượng Liban tại những khu vực quân đội Israel đã rút khỏi.