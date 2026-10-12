Mỹ, Australia khuyến cáo công dân tránh sân bay quốc tế tại Saudi Arabia

Ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân tránh đến Sân bay quốc tế King Khalid tại Riyadh và yêu cầu thận trọng tối đa đối với các sân bay lớn ở Saudi Arabia, sau các vụ tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi khiến hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.



Phái đoàn Mỹ tại Saudi Arabia đã phát cảnh báo an ninh, khuyến nghị công dân nước này tránh Sân bay quốc tế King Khalid và các khu vực lân cận.

Nhân viên chính phủ Mỹ làm việc tại Saudi Arabia phải được cấp phép đặc biệt nếu muốn sử dụng sân bay này, cũng như các sân bay tại Jeddah và Dammam.



Cảnh báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ nguy cơ hủy chuyến, đóng cửa không phận và gián đoạn hoạt động đi lại trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực diễn biến phức tạp. Cơ quan này đồng thời kêu gọi hành khách nâng cao cảnh giác khi di chuyển qua các sân bay lớn của Saudi Arabia.



Cùng ngày, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) yêu cầu các hãng hàng không nước này thận trọng khi khai thác chuyến bay đến hoặc bay qua không phận Saudi Arabia. FAA cảnh báo hoạt động quân sự đang diễn ra và tình trạng gây nhiễu hệ thống dẫn đường có thể tạo ra rủi ro đối với máy bay ở mọi độ cao, bao gồm các giai đoạn bay qua, hạ cánh và cất cánh.



Trong khi đó, Chính phủ Australia ngày 12/10 cũng khuyến cáo công dân không đến Sân bay quốc tế King Khalid, đồng thời cảnh báo tình hình an ninh khu vực có thể dẫn đến hạn chế đi lại, đóng cửa không phận và hủy chuyến bay trên diện rộng.



Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia (DFAT), thông qua dịch vụ tư vấn du lịch Smartraveller, đã nâng mức cảnh báo đối với sân bay King Khalid, khuyến cáo công dân không đến địa điểm này do các sự cố an ninh gần đây gây gián đoạn hoạt động hàng không.

DFAT đồng thời khuyến nghị người dân cân nhắc lại nhu cầu đến Saudi Arabia trong bối cảnh tình hình an ninh tại quốc gia này và khu vực lân cận diễn biến phức tạp.

Những người vẫn có kế hoạch bay đến sân bay Riyadh được yêu cầu xác nhận lại lịch trình với hãng hàng không hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch, đồng thời hạn chế thời gian lưu lại sân bay.

Cơ quan này cũng khuyến cáo công dân Australia theo dõi sát diễn biến, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại, tránh xa các căn cứ quân sự và cơ sở năng lượng. Trong trường hợp xảy ra các cuộc tập kích, người dân được hướng dẫn tìm nơi trú ẩn an toàn.



Australia hiện duy trì cảnh báo không đi lại đối với các tỉnh Asir, Jazan và Najran ở miền Nam Saudi Arabia, cũng như mọi khu vực nằm trong phạm vi 30 km tính từ biên giới với Yemen.



Theo số liệu do nhà chức trách Saudi Arabia công bố, vụ tấn công ngày 10/10 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Ngày 11/10, sân bay tiếp tục bị tấn công, khiến một người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào các sân bay và cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Trong khi đó, liên quân do Riyadh dẫn đầu tiếp tục không kích các khu vực do Houthi kiểm soát tại Yemen và tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tập kích.



Trong diễn biến khác, Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận cho biết lực lượng tuần tra biển đang phối hợp với các lực lượng đồng minh nhằm tái chiếm các đảo, khu vực ven biển và cửa ngõ hàng hải dọc bờ Biển Đỏ.



Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng tuần tra biển Yemen cho rằng cuộc xung đột với lực lượng Houthi đòi hỏi sự phối hợp giữa lực lượng này với các đơn vị quân sự khác. Hoạt động phối hợp nhằm bảo vệ hàng hải tại eo biển Bab al-Mandeb, Vịnh Aden và Biển Đỏ./.

Houthi mở rộng tấn công, nhắm vào hai sân bay của Saudi Arabia Cơ quan quản lý Hàng không dân dụng của Saudi Arabia xác nhận một vụ tấn công khác vào sân bay quốc tế King Fahd tại thành phố Damman, miền Đông Saudi Arabia, song chưa có thông tin về thương vong.

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