Israel gia tăng các cuộc không kích tại Liban và Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, lực lượng Israel ngày 11/10 tiếp tục tiến hành các cuộc không kích và pháo kích nhằm vào nhiều khu vực tại miền Nam Liban, đồng thời tấn công các kho vũ khí và địa điểm quân sự của phong trào Hamas tại Dải Gaza, trong bối cảnh căng thẳng khu vực chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin máy bay Israel đã ném bom thị trấn Kfar Tebnit thuộc huyện Nabatieh và không kích thị trấn Mansouri thuộc huyện Tyre. Pháo binh Israel cũng bắn phá Majdal Zoun, trong khi khu vực giữa hai thị trấn Mayfadoun và Zawtar al-Sharqiyah hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội trong đêm.

Các cuộc tấn công diễn ra bất chấp thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian, trong đó đề cập việc Israel rút quân và triển khai lực lượng Liban tại những khu vực quân đội Israel đã rút khỏi.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Y tế Liban được công bố trong các bản tin ngày 11/10, chiến dịch quân sự của Israel tại nước này, bắt đầu từ ngày 2/3, đã khiến khoảng 4.400 người thiệt mạng và hơn 12.000 người bị thương.

Trong khi đó, kênh truyền hình i24News của Israel đưa tin Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 11/10 thông báo đã tấn công 3 kho chứa vũ khí, một địa điểm phóng tên lửa và một trung tâm chỉ huy quan sát tại Dải Gaza trong vòng 24 giờ.

Theo tuyên bố chung của IDF và Cơ quan An ninh Israel (ISA), các cơ sở này chứa nhiều loại vũ khí, gồm tên lửa, thiết bị nổ, súng cối, súng trường Kalashnikov và các trang thiết bị chiến đấu khác.

Quân đội Israel cho biết đã nhắm mục tiêu vào một trung tâm chỉ huy, quan sát tại khu vực Daraj Tuffah, cáo buộc Hamas sử dụng cơ sở này để chỉ đạo các hoạt động nhằm vào lực lượng Israel đóng quân gần đó. Một địa điểm phóng tên lửa tại khu vực Al-Furqan cũng bị tấn công.

Phía Israel khẳng định đã cảnh báo người dân trước khi tiến hành các cuộc không kích, đồng thời sử dụng vũ khí chính xác và giám sát trên không nhằm hạn chế nguy cơ gây thương vong cho dân thường. IDF và ISA cho biết sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của Hamas và ngăn chặn lực lượng này khôi phục cơ sở hạ tầng, tích trữ vũ khí./.

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