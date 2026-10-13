Saudi Arabia không kích cơ sở dầu mỏ ở Yemen, Houthi cảnh báo trả đũa

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Ngày 13/10, liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu đã tiến hành không kích một cơ sở dầu mỏ gần thủ đô Sanaa của Yemen.

Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào sân bay và cơ sở năng lượng tiếp diễn, đồng thời nhiều nước cảnh báo công dân tránh đến Saudi Arabia.

Kênh truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin cơ sở dầu mỏ tại Al-Sabaha, phía Tây Sanaa, bị tấn công.

Trước đó, liên quân cảnh báo người dân sơ tán khỏi trạm dầu thuộc Công ty Dầu mỏ Yemen (YPC) để chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự. Chưa có thông tin xác nhận độc lập về thương vong hoặc thiệt hại tại cơ sở này.

YPC cho biết khu vực không có dự trữ nhiên liệu, nên việc bị tấn công sẽ không ảnh hưởng đến nguồn cung.

Người phát ngôn quân sự Houthi Yahya Saree cảnh báo Saudi Arabia sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả mạnh mẽ nếu tấn công Sanaa. Houthi đồng thời tuyên bố các cơ sở dầu mỏ của tập đoàn Aramco là mục tiêu hợp pháp, đồng thời nêu đích danh trụ sở Aramco tại Dammam, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và nhà máy lọc dầu tại Riyadh là những địa điểm có thể bị tấn công.

Trước đó, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay Riyadh đã gây thương vong lớn.

Theo các nguồn tin quốc tế, vụ tấn công ngày 10/10 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương; ngày 11/10, một vật thể khác đánh trúng nhà ga, làm 1 người thiệt mạng và 11 người bị thương. Hoạt động hàng không tại một số sân bay Saudi Arabia bị gián đoạn.

Ngày 13/10, liên quân thông báo đánh chặn và phá hủy 3 thiết bị bay không người lái ở phía Bắc Riyadh.



Trước diễn biến an ninh xấu đi, Mỹ, Anh, Pháp, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc đã đưa ra các khuyến cáo đi lại. Nhiều nước khuyên công dân tránh đến Riyadh, Jeddah và Dammam, hạn chế các chuyến đi không thiết yếu hoặc tránh sử dụng những sân bay bị đe dọa.

Pháp đặc biệt khuyến cáo công dân không đến hoặc quá cảnh tại các sân bay quốc tế ở Riyadh, Jeddah và Dammam.

Các cảnh báo cho thấy nguy cơ xung đột lan rộng đang gây sức ép lên an ninh hàng không và hoạt động vận tải trong khu vực. Hiện chưa rõ các bên có tiếp tục mở rộng mục tiêu tấn công hay không./.

Hàng chục người Yemen thương vong do các cuộc không kích của Saudi Arabia Theo Hãng thông tấn Yemen (YPA) do lực lượng Houthi điều hành, hơn 20 dân thường, trong đó có phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc không kích và pháo kích tại Yemen.