Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 13/10, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo có bom trên máy bay, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu sơ tán toàn bộ hành khách và triển khai kiểm tra an ninh đối với máy bay nhằm đánh giá tình hình thực tế và loại trừ nguy cơ mất an toàn.

Theo báo The Jerusalem Post, đánh giá ban đầu nhận định vụ việc là báo động giả./.

Máy bay hạ cánh khẩn cấp tại Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ do đe dọa đánh bom Một máy bay chở khách trên hành trình từ thủ đô Ankara đến tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ, đã hạ cánh an toàn sau khi nhà chức trách phát hiện một mảnh giấy thông báo có thiết bị nổ trên máy bay.