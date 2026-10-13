Đời sống

Israel sơ tán hành khách sau cảnh báo bom trên máy bay

Hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Công Thuận

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 13/10, hành khách trên một chuyến bay của hãng hàng không Delta Air Lines hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ben Gurion đã được sơ tán khẩn cấp sau khi nhà chức trách nhận được lời đe dọa đánh bom nặc danh.

Sau khi tiếp nhận thông tin cảnh báo có bom trên máy bay, lực lượng chức năng đã lập tức yêu cầu sơ tán toàn bộ hành khách và triển khai kiểm tra an ninh đối với máy bay nhằm đánh giá tình hình thực tế và loại trừ nguy cơ mất an toàn.

Theo báo The Jerusalem Post, đánh giá ban đầu nhận định vụ việc là báo động giả./.

(TTXVN/Vietnam+)
#cảnh báo có bom #đánh bom Israel
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Khách du lịch tham quan Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nga miễn thị thực cho khách du lịch Việt Nam

Theo thông báo đăng tải trên trang web chính thức của Bộ Tư pháp, giờ đây công dân Việt Nam có thể lưu trú tại Liên bang Nga tối đa 30 ngày liên tục nếu mục đích chuyến đi không phải là làm việc.