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Hội nghị IMF-WB: Giải pháp cho vấn đề già hóa dân số tại châu Á

IMF cảnh báo các nhà hoạch định chính sách cần cân bằng giữa lợi ích từ việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và nguy cơ gia tăng chênh lệch phát triển giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Phan An
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. (Ảnh minh họa: TTXVN)
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Ngày 12/10, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định Trí tuệ Nhân tạo (AI) có thể giúp bù đắp tình trạng sụt giảm lực lượng lao động tại châu Á do già hóa dân số tại một số quốc gia, với điều kiện công nghệ này được ứng dụng đồng đều ở châu lục, thay vì làm gia tăng khoảng cách phát triển hiện có.

Phát biểu tại lễ ra mắt cuốn sách của Quỹ Tiền tệ quốc tế về những thách thức và cơ hội tại châu Á, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva cho biết nhân khẩu học, hội nhập kinh tế và công nghệ, cụ thể là Trí tuệ Nhân tạo, là 3 "cuộc chuyển đổi" lớn mà khu vực đang đối mặt.

Theo bà, Trí tuệ Nhân tạo được dự báo sẽ thúc đẩy tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tại các nền kinh tế phát triển ở châu Á thêm 0,5 đến 1 điểm phần trăm. Nếu tận dụng hiệu quả những lợi ích về năng suất và tăng trưởng do công nghệ này mang lại, các nền kinh tế có thể bù đắp nhiều hơn những sức ép từ biến động nhân khẩu học.

Theo các nghiên cứu được trình bày trong cuốn sách, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc có thể mất gần 25% lực lượng lao động trong giai đoạn từ nay đến năm 2050. Mức tăng năng suất nhờ Trí tuệ Nhân tạo được kỳ vọng có thể bù đắp phần suy giảm này.

Bà Georgieva cũng cho rằng các cải cách nhằm nâng cao kỹ năng và năng suất lao động có thể đẩy nhanh quá trình ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo thêm một thập kỷ hoặc lâu hơn. Bên cạnh đó, việc mở rộng các hiệp định thương mại khu vực và cắt giảm các rào cản phi thuế quan có thể giúp GDP của châu Á tăng khoảng 1,8% trong dài hạn.

Tuy nhiên, ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ châu Á-Thái Bình Dương của Quỹ Tiền tệ quốc tế, cảnh báo các nhà hoạch định chính sách cần cân bằng giữa lợi ích từ việc ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo và nguy cơ gia tăng chênh lệch phát triển giữa các nền kinh tế trong khu vực.

Theo ông, vấn đề then chốt là Trí tuệ Nhân tạo sẽ hỗ trợ người lao động nâng cao hiệu quả công việc hay thay thế con người thông qua tự động hóa. Các nền kinh tế phát triển có mức độ tiếp xúc với tác động của Trí tuệ Nhân tạo lớn hơn, nhưng cũng có điều kiện thuận lợi hơn để khai thác lợi ích từ công nghệ này.

Trong khi đó, các thị trường mới nổi ít chịu tác động hơn, song cũng gặp nhiều hạn chế hơn trong việc tận dụng những cơ hội mà Trí tuệ Nhân tạo mang lại.

Lễ ra mắt cuốn sách nằm trong khuôn khổ Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, từ ngày 12-18/10. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 18.000 người tham dự.

Quỹ Tiền tệ quốc tế có kế hoạch công bố báo cáo cập nhật triển vọng kinh tế thế giới vào ngày 13/10./.

(TTXVN/Vietnam+)
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