Lũ quét kinh hoàng tại miền Trung Nepal, cuốn trôi hơn 200 căn nhà

Ngày 11/10, một trận lũ quét đã xảy ra ở quận Gorkha, miền Trung Nepal, cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà và 5 cây cầu dọc sông Budhi Gandaki, với nhiều cư dân phải sơ tán.

Lực lượng cứu hộ Nepal đang tiếp tục tìm kiếm 5 người mất tích.

Hiện chưa có thông tin về người tử vong, trong khi có 95 người, gồm 9 người nước ngoài, đã được cứu sống.

Theo cơ quan quản lý thảm họa quốc gia, lũ lụt cũng đã ảnh hưởng đến các nhà máy thủy điện. Dữ liệu sơ bộ cho thấy một vụ sạt lở đất đã chặn dòng chảy của sông. Sau đó, đập vỡ, khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu.

Người phát ngôn Quân đội Nepal, ông Raja Ram Basnet cho biết công tác cứu hộ và cứu trợ đang được tiếp tục, thêm 4 máy bay trực thăng đã được triển khai. Các cơ quan chức năng cũng đang cung cấp viện trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào tối 11/10, Thủ tướng Balendra Shah cho biết chính phủ đã bắt đầu thực hiện các bước cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường, đồng thời kêu gọi người dân ở lại những nơi an toàn và tránh đi lại trên những con đường và cầu nguy hiểm.

Trận lũ mới xảy ra trong bối cảnh Nepal vẫn đang phục hồi sau trận lũ lụt tàn khốc ngày 26/8, do sự sụp đổ của một sông băng trên núi gây ra, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và hơn 5.000 người mất tích.

Phát biểu tại Liên hợp quốc tháng trước, Thủ tướng Shah cho biết trận lũ lụt tháng Tám "là một lời cảnh báo cho thế giới" về những nguy hiểm ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu./.

Gần 300.000 người tại Nepal có nguy cơ gặp rủi ro do lũ lụt Ước tính có 293.000 người tại Nepal đang sinh sống ở các khu vực có độ cao chưa đến 50m so với mực nước thông thường, khiến họ có nguy cơ tiềm ẩn bị ảnh hưởng nếu xảy ra thảm họa lũ lụt.

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