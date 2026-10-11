Thời tiết ngày 11/10: Mưa lớn tại một số khu vực ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, mưa lớn cục bộ tiếp tục tại một số khu vực Trung Bộ; Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa rào, dông rải rác vào chiều và đêm. Trên biển, nhiều khu vực có gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh trong mưa dông.

Cụ thể, ngày và đêm 11/10, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.

Chiều và đêm 11/10, khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trên biển, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m, hướng Đông Bắc.

Đêm 11/10, vùng biển Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2-3m, hướng Đông Bắc.

Ngoài ra, ngày và đêm 11/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Đông khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy trong mưa dông.

Thời tiết cụ thể các khu vực, Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, phía Bắc (thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 30-32 độ C./.

Từ ngày 11/10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần Ngày 10/10, Trung Bộ dự báo tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm và từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực giảm dần.

​