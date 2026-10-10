Hải Phòng tăng tốc thực hiện chiến dịch khám sức khỏe toàn dân

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, chiến dịch khám sức khỏe toàn dân đang được thành phố Hải Phòng triển khai với những kết quả tích cực, được nhân dân hưởng ứng và tỷ lệ người dân được khám đã đạt trên 90%.

Tạo thuận lợi cho người dân

Xã An Phú (thành phố Hải Phòng) có khoảng hơn 8.300 người được khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí năm 2026. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã An Phú Nguyễn Đình Dũng cho biết: Thực hiện cao điểm Chiến dịch "90 ngày tăng tốc- về đích khám sức khỏe toàn dân năm 2026" của thành phố, Ủy ban nhân dân xã đã thành lập ban chỉ đạo và trực tiếp chỉ đạo trạm y tế xã phối hợp với các cơ quan, các thôn để sàng lọc danh sách những đối tượng trong diện khám; tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân; viết giấy mời tận nhà cho các đối tượng; tổ chức 4 địa điểm cho bà con thuận tiện đi lại.

Đối với người sức khỏe yếu, xã bố trí xe đến tận nhà đưa đón. Xã cũng thành lập các tổ lưu động để đến khám tại nhà cho những người không thể di chuyển được.

Khi nhận được thông báo của địa phương, ông Nguyễn Hữu Khoa, thôn An Điền Kim, xã An Phú (56 tuổi) rất phấn khởi và sớm có mặt tới địa điểm khám. Từ khi xuất ngũ đến nay, ông Khoa mới đi khám sức khỏe tổng thể lần 2. Việc tổ chức khám như thế này rất đúng với nguyện vọng của người dân, nhất là những người không có điều kiện đi khám thường xuyên.

Bệnh viện đa khoa Hải Dương bố trí trang thiết bị, máy móc và nhân lực phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Phú tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

"Đến đây khám được các bác sỹ khám chu đáo, tôi rất hài lòng tôi sẽ vận động bà con, anh em nên đi khám để bảo đảm sức khỏe. Rất mong Đảng và Nhà nước cố gắng tạo mọi điều kiện để người dân chúng tôi được nhiều lần khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí," ông Nguyễn Hữu Khoa chia sẻ.

Không riêng ông Khoa, nhiều người dân trong xã An Phú đều hồ hởi khi có đoàn y bác sỹ của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương về tận nơi khám sức khỏe cho bà con. Được khám tận tình, không phải chờ đợi rất lâu mới tới lượt như đi bệnh viện nên tâm trạng ai cũng thoải mái.

Bà Nguyễn Thị Chai, xóm An Điền Kim cho biết: "Trước kia khám ở bệnh viện xếp hàng chờ đợi từ sáng đến tối mới về còn bây giờ bác sỹ về tận thôn khám như thế này rất thuận tiện, chúng tôi rất phấn khởi. Sau này nếu còn tổ chức khám thì tôi tiếp tục tham gia."

Theo Trưởng đoàn khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa Hải Dương Đặng Việt Công, Bệnh viện xác định việc tham gia phối hợp với các địa phương là nhiệm vụ chính trị của bệnh viện với sức khỏe toàn dân nên đã bố trí những trang thiết bị kỹ thuật cao, bác sỹ trình độ tốt để người dân được tiếp cận để qua đó giúp người dân được phát hiện, sàng lọc và điều trị bệnh sớm. Bệnh viện đã cử đoàn gồm 30 cán bộ và bố trí những máy móc thiết bị như siêu âm, xét nghiệm… để thực hiện nhiệm vụ, mỗi ngày khám từ 600 đến 1.000 dân.

Người dân được khám các chuyên khoa từ nội, ngoại, da liễu, tai mũi họng, mắt, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm. Cùng với xã An Phú, Bệnh viện Đa khoa Hải Dương cũng rất tích cực phối hợp với các xã phường khác để triển khai thành công chiến dịch 90 ngày cao điểm của thành phố đề ra.

Làm thực chất, không chạy theo số lượng

Theo Sở Y tế Hải Phòng, tính đến ngày 7/10, toàn thành phố đã ghi nhận trên 3,79 triệu người trong tổng số 4,21 triệu người dân thường trú được khám sức khỏe theo chiến dịch khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí năm 2026, đạt tỷ lệ 90,21%. Trong đó, 10 xã, phường có tỷ lệ khám đạt cao trên 90% như: xã Hồng Châu, Tứ Kỳ, Kiến An, Trần Phú, Tân Kỳ, An Phong. Tuy vậy, vẫn còn 20 xã, phường tỷ lệ khám mới đạt dưới 75%.

Mới đây, tại cuộc họp với các xã, phường, đặc khu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đào Trọng Đức đã đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tập trung cao độ trong chỉ đạo, tăng tốc, quyết liệt để hoàn thành Chiến dịch với phương châm: những địa phương làm tốt tiếp tục tăng tốc, địa phương tỷ lệ còn thấp phải có giải pháp cụ thể; làm thực chất, không chạy theo số lượng.

Bệnh viện đa khoa Hải Dương bố trí trang thiết bị, máy móc và nhân lực phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã An Phú tổ chức khám sức khỏe, khám sàng lọc. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Sở Y tế Hải Phòng cần căn cứ số lượng người chưa khám để phân bổ chỉ tiêu cụ thể về từng đơn vị, kiểm tra tiến độ thường xuyên, kết quả cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử; tổ chức khám linh hoạt, hạn chế khám, xét nghiệm trùng lặp, gây lãng phí; hướng dẫn thanh quyết toán nếu có vướng mắc phát sinh.

Sở Nội vụ, Ban Quản lý Khu kinh tế thành phố phối hợp với các doanh nghiệp để kịp thời đôn đốc, bảo đảm đúng tiến độ; làm chặt, làm nghiêm đối với doanh nghiệp vi phạm Luật Lao động.

Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với Sở Y tế đối chiếu, chia sẻ dữ liệu khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế về các địa phương để kịp thời cập nhật dữ liệu. Các địa phương, đơn vị nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kịp thời giải quyết vướng mắc phát sinh.

Các địa phương cần tiếp tục rà soát, phân loại đối tượng và đối soát dữ liệu, cập nhật và bổ sung kết quả theo từng địa bàn đặc biệt là các nhóm khó tiếp cận, thiếu thông tin, đi làm xa hoặc thay đổi nơi cư trú, tránh bỏ sót đối tượng.

Với người lao động tự do, người thường xuyên đi làm xa, làm việc không cố định, cần xác minh thông tin, phối hợp với gia đình, tổ dân phố và các lực lượng tại cơ sở để liên hệ, vận động và tạo điều kiện thời gian, địa điểm khám phù hợp./.

Xã đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành khám sức khỏe toàn dân Nhờ cách làm “đi đến từng người dân," đến ngày 19/9, 2.950/2.950 người dân Thạnh An đã được khám sức khỏe, sàng lọc, đưa Thạnh An trở thành xã đầu tiên của Thành phố hoàn thành mục tiêu 100%.