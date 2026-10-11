Panama ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận động đất mạnh

Ngày 10/10, Panama đã ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm điều phối công tác cứu trợ và hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng sau trận động đất mạnh xảy ra tại nước này một ngày trước đó.



Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Phủ Tổng thống Panama, ông Juan Carlos Orillac, cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm đảm bảo các cơ quan chính phủ luôn trong trạng thái sẵn sàng và có đủ nguồn lực cần thiết để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Orillac, Tổng thống Jose Raul Mulino đã chỉ đạo thành lập một ủy ban điều phối các hoạt động cứu trợ, quản lý nguồn lực và giải quyết nhu cầu của các cộng đồng bị ảnh hưởng.



Chính phủ Panama cũng đã thiết lập các trung tâm tiếp nhận quyên góp, trong đó có một điểm tại Công viên Omar ở thủ đô Panama City. Các văn phòng chính quyền cấp tỉnh cũng được trưng dụng làm điểm tiếp nhận quyên góp bổ sung.



Trong khi đó, Sân bay Quốc tế Tocumen ở phía Đông Panama City cho biết vẫn duy trì các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách và nhân viên sau trận động đất.

Theo thông báo của sân bay, hoạt động cất, hạ cánh sẽ tạm thời bị đình chỉ mỗi khi xảy ra dư chấn để kiểm tra đường băng, đường lăn, sân đỗ và các hạng mục cơ sở hạ tầng khác. Hoạt động bay sẽ được nối lại sau khi công tác kiểm tra hoàn tất.



Sân bay Tocumen cũng đang phối hợp với các hãng hàng không để điều chỉnh lịch trình bay. Hành khách được khuyến nghị tuân thủ hướng dẫn của nhân viên sân bay và liên hệ với hãng hàng không để cập nhật thông tin chuyến bay.



Trận động đất có độ lớn 7,5 xảy ra vào trưa 9/10 (giờ địa phương), với tâm chấn nằm cách thị trấn Tonosi thuộc tỉnh Los Santos khoảng 40 km về phía Tây Bắc.

Theo Hệ thống Bảo vệ dân sự quốc gia Panama, trận động đất đã khiến ít nhất 27 người bị thương và 400 công trình bị hư hại. Các cơ quan chức năng Panama đang tiếp tục đánh giá thiệt hại và điều phối công tác ứng phó khẩn cấp.



Panama nằm trong khu vực “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn./.

Panama: Hơn 400 công trình hư hại và hàng chục người bị thương sau động đất Báo cáo cập nhật ngày 10/10 cho biết trận động đất có độ lớn 7,7 khiến hơn 400 công trình bị hư hại, trong đó có 142 nhà ở, 20 cơ sở y tế, 26 công trình công cộng, 13 nhà thờ, 7 khách sạn, 9 cây cầu.

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