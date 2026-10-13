Bão Simon liên tiếp gây thiệt hại về người tại Mexico

Mưa lớn và lũ lụt do bão Simon và bão nhiệt đới Rachel hoành hành Mexico đã khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích. Nhiều địa phương ven bờ Thái Bình Dương tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và sóng lớn.



Theo phóng viên TTXVN tại Mexico, phát biểu tại cuộc họp báo của Tổng thống Claudia Sheinbaum ngày 12/10, Điều phối viên quốc gia về Bảo vệ dân sự Mexico Laura Velázquez Alzúa xác nhận một người thiệt mạng tại thành phố Chilpancingo do tường đổ sập và một trường hợp khác thiệt mạng tại thành phố Mazatlán.



Trong khi đó, truyền thông quốc tế dẫn thông báo từ giới chức bang Baja California cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 4 thành viên trong cùng một gia đình ở ngoại ô thành phố Ensenada sau bão nhiệt đới Rachel.

Giới chức cũng xác nhận 5 người vẫn mất tích, trong khi lực lượng an ninh đã sử dụng trực thăng giải cứu 32 người.



Bão Simon không đổ bộ như dự báo ban đầu mà đổi hướng, di chuyển ra xa bờ biển và suy yếu xuống cấp 2 trên thang Saffir-Simpson gồm 5 cấp. Tuy nhiên, giới chức vẫn duy trì cảnh báo mưa lớn và khuyến cáo sóng biển có thể cao tới 5 m tại một số khu vực ven biển.

Ngập lụt và sạt lở đất đã ảnh hưởng đến các cộng đồng gần sông, suối tại các bang Michoacán và Colima.



Theo Trung tâm Bão quốc gia Mỹ (NHC), bão Simon dự kiến tiếp cận khu vực bờ biển miền Trung phía Tây Mexico trong các ngày 14–15/10. Điều phối viên quốc gia về Bảo vệ dân sự Mexico Laura Velázquez cho biết dự báo chính thức mới nhất của nước này nhận định bão sẽ đổ bộ vào Mazatlán, bang Sinaloa, với cường độ cấp 1.



Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực miền Tây nước này, kèm theo gió mạnh và sóng biển cao. Cơ quan Khí tượng quốc gia Mexico dự báo bão sẽ tiếp tục di chuyển song song với bờ biển Thái Bình Dương trong những ngày tới, sau đó suy yếu trước khi tiến vào đất liền bang Sinaloa ngày 16/10.



Trước diễn biến thời tiết phức tạp, Tổng thống Sheinbaum chỉ đạo các lực lượng vũ trang duy trì kế hoạch ứng phó thiên tai nhằm bảo vệ và hỗ trợ người dân. Lực lượng dân sự và quân đội tại Baja California tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Trước đó, ngày 11/10, Chính phủ Mexico triển khai hơn 22.000 nhân sự thuộc các lực lượng ứng phó, tập trung bảo vệ các khu dân cư dễ bị tổn thương và những trung tâm du lịch ven biển./.

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