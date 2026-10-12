Hàn Quốc mở rộng cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên Việt Nam

Các cơ sở giáo dục đại học cùng các cơ quan, tổ chức hỗ trợ thuộc chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) đang tích cực đẩy mạnh các chương trình hỗ trợ du học sinh quốc tế, đặc biệt là du học sinh Việt Nam, trong việc nâng cao chất lượng học tập, định hướng nghề nghiệp và xây dựng lộ trình sinh sống và làm việc sau khi tốt nghiệp.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhằm thảo luận sâu rộng về chủ đề này, Trường Đại học Hansung đã phối hợp cùng Viện Nghiên cứu đa văn hóa và di dân tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Du học sinh nước ngoài phát triển và định cư tại Seoul."

Hội thảo quy tụ đông đảo các giáo sư, nhà nghiên cứu, đại diện các trung tâm hỗ trợ người nước ngoài cùng hàng trăm du học sinh Việt Nam và quốc tế.

Định hướng nghề nghiệp và đào tạo nhân lực gắn với doanh nghiệp

Tại hội thảo, các diễn giả và giáo sư đã đưa ra nhiều phân tích thực tế về thực trạng cũng như giải pháp nâng cao khả năng tuyển dụng cho du học sinh.

Báo cáo nghiên cứu về "Hướng đi sau khi tốt nghiệp đại học và cao học của du học sinh Việt Nam tại Hàn Quốc" do Giáo sư Hàn Thị Lệ Thu (Trường Đại học Hansung) trình bày cho thấy nhu cầu tìm kiếm cơ hội làm việc và phát triển sự nghiệp tại Hàn Quốc của sinh viên Việt Nam ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, mức độ cạnh tranh trên thị trường lao động hiện nay là rất lớn.

Chia sẻ về giải pháp khắc phục khó khăn cho sinh viên Việt Nam, Giáo sư Hàn Thị Lệ Thu nhấn mạnh sinh viên phải tự nâng cao giá trị bản thân để gia tăng tính cạnh tranh, trong đó thành thạo tiếng Hàn là yếu tố cốt lõi.

Theo Giáo sư, năng lực tiếng Hàn tốt không chỉ mở ra nhiều cơ hội giao lưu, xây dựng mối quan hệ với giáo sư và bạn bè Hàn Quốc mà còn tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các cơ hội thực tập và dự án nghiên cứu.

Bên cạnh đó, việc chủ động học hỏi và tận dụng các đề xuất cũng như giới thiệu từ giảng viên sẽ giúp sinh viên tăng cơ hội tiếp cận những việc làm tốt trong tương lai.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Du học sinh nước ngoài phát triển và định cư tại Seoul.” (Ảnh: Nhật Hưng/TTXVN)

Trong khi đó Giáo sư Yoo Eun Gil, Viện Cao học Bất động sản, Đại học Hansung chia sẻ về cơ hội việc làm cho sinh viên quốc tế, trong đó có sinh viên Việt Nam.

Theo Giáo sư, các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao khi đầu tư ra nước ngoài và mở rộng thị trường quốc tế. Nhu cầu tuyển dụng tập trung vào những nhân sự vừa am hiểu môi trường bản địa, vừa có khả năng thích nghi và gắn bó lâu dài với văn hóa doanh nghiệp Hàn Quốc.

Theo giáo sư, du học sinh quốc tế, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, có nhiều lợi thế để trở thành cầu nối nhân lực đáp ứng nhu cầu này. Nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa đào tạo và thực tiễn, Viện đang định hướng phối hợp với các hiệp hội ngành nghề cùng doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản để phát triển các chương trình đào tạo, thực tập phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Giáo sư cũng nhấn mạnh rằng việc chủ động trau dồi ngoại ngữ, củng cố kiến thức chuyên môn trong các lĩnh vực như xây dựng, quản lý tài sản và phát triển dự án sẽ giúp sinh viên mở rộng cơ hội việc làm tại các tập đoàn lớn và công ty đa quốc gia.

Du học sinh Việt Nam chủ động tìm kiếm cơ hội và giải quyết thách thức

Tại phiên thảo luận, du học sinh Việt Nam đã đưa ra những câu hỏi thẳng thắn về thực trạng tìm kiếm việc làm, quy trình chuyển đổi thị thực lao động cũng như cách tích lũy kinh nghiệm thực tế trong thời gian đi học.

Đại diện cho nhóm sinh viên Việt Nam, du học sinh Nguyễn Ngọc Kim Ngân, học viên cao học Khoa Bất động sản, Trường Đại học Hansung, đã đặt câu hỏi đại diện Trung tâm Seoul Global về định hướng phát triển bản thân và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Cụ thể, Kim Ngân bày tỏ băn khoăn trước thực tế các nhà tuyển dụng Hàn Quốc thường ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc, đồng thời mong muốn được tư vấn về những địa điểm và phương thức phù hợp để du học sinh có thể tích lũy những trải nghiệm công việc đầu tiên một cách hiệu quả.

Trả lời câu hỏi này, đại diện Trung tâm Seoul Global khuyên các bạn sinh viên không nên bó hẹp khái niệm "kinh nghiệm" trong phạm vi làm việc tại công ty chính thức, mà nên tích cực tham gia các chương trình thực tập, dự án khởi nghiệp sinh viên, các hoạt động hỗ trợ đa văn hóa của thành phố Seoul hoặc các chương trình kết nối doanh nghiệp do chính nhà trường tổ chức.

Các diễn giả tại hội thảo thống nhất rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, cơ sở giáo dục đại học và bản thân sự nỗ lực, chủ động nâng cao năng lực ngôn ngữ, chuyên môn của du học sinh trong đó có sinh viên Việt Nam, sẽ là chìa khóa quan trọng giúp sinh viên hội nhập thành công và đóng góp vào sự phát triển chung cho nước sở tại cũng như quê hương./.

Ngày hội tuyển dụng kết nối sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc với doanh nghiệp “Ngày hội tuyển dụng sinh viên - Job Fair 2026” diễn ra tại tại Đại học Nữ sinh Ewha ở thủ đô Seoul, thu hút gần 500 sinh viên Việt Nam đang học tập và làm việc tại Hàn Quốc tham dự.

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