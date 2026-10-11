Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười: Nhịp cầu văn hóa Việt-Đức

Ngày 10/10, tại Berlin, Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm thành lập, đánh dấu chặng đường bền bỉ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, quảng bá hình ảnh Việt Nam và tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước Việt Nam-Đức.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, buổi lễ có sự hiện diện của Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức Bodo Ramelow; Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân; nguyên Đại sứ Đức tại Việt Nam Christian Berger; cùng đại diện các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Đức và những người bạn Đức gắn bó với cộng đồng Việt Nam.

Ra đời ngày 10/10/2011 từ niềm đam mê nghệ thuật và tình yêu quê hương của những người Việt xa xứ, Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười đã từng bước vượt qua những khó khăn ban đầu để xây dựng một tập thể đoàn kết, duy trì hoạt động biểu diễn và tham gia nhiều chương trình văn hóa tại Đức cũng như các nước châu Âu.

Một năm sau khi thành lập, nhóm múa của Câu lạc bộ giành giải Nhất với tiết mục “Những cô gái trên quê hương Quan họ” tại Lễ hội Dân ca quan họ của cộng đồng người Việt ở Zwickau, bang miền Đông Đức Saxony (Sachsen).

Thành tích này trở thành dấu mốc đáng nhớ, mở đầu cho hành trình phát triển và khẳng định vị trí của Câu lạc bộ trong các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Liên bang Đức, Bodo Ramelow, nhấn mạnh: “Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười là một hội sinh hoạt văn hoá đã góp phần xây dựng cầu nối văn hoá giữa Việt Nam và Đức, để mang văn hoá Việt Nam tới không chỉ cho cộng đồng người Việt tại Đức mà còn cho bạn bè quốc tế và Đức."

Ông cảm ơn Câu lạc bộ Tháng Mười và các thành viên Câu lạc bộ đã đóng góp thắt chặt tình hữu nghị, củng cố và phát triển tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đức, Bodo Ramelow, cùng Đại sứ Nguyễn Đắc Thành chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của Câu lạc bộ Tháng Mười. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Trong phát biểu của mình, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành bày tỏ trân trọng những đóng góp của Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười trong việc làm phong phú đời sống văn hóa của cộng đồng người Việt tại Berlin và Cộng hòa Liên bang Đức.

Ông nói: “Qua những lời ca, tiếng hát, những chương trình giao lưu nghệ thuật, các anh chị không chỉ mang đến niềm vui, sự gắn bó trong cộng đồng, mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè Đức và quốc tế.”

Theo Đại sứ, văn hóa chính là sợi dây bền chặt kết nối những người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu: “Trong những giai điệu quê hương, chúng ta tìm thấy ký ức, tình cảm và niềm tự hào về cội nguồn. Đặc biệt, đối với thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Đức, những hoạt động văn hóa nghệ thuật như của Câu lạc bộ còn là nhịp cầu giúp các cháu hiểu hơn, yêu hơn tiếng Việt và bản sắc Việt Nam.”

Trong bối cảnh quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam-Đức ngày càng phát triển, Đại sứ mong muốn Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới và sáng tạo trong hoạt động, thu hút thêm các thế hệ trẻ tham gia, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa với bạn bè Đức, qua đó đóng góp thiết thực vào tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trong 15 năm qua, các thành viên Câu lạc bộ Tháng Mười đã tham gia nhiều sự kiện văn hóa, đối ngoại quan trọng, từ Lễ hội các nước tiểu vùng Mekong, các chương trình kỷ niệm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức đến Tuần lễ Đa văn hóa Potsdam và những hoạt động giới thiệu văn hóa Việt Nam tại Berlin cùng nhiều thành phố khác.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc, trang phục truyền thống và hoạt động giới thiệu nhạc cụ, ẩm thực, Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười góp phần giúp công chúng Đức và quốc tế hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.

Câu lạc bộ cũng nhiều lần phối hợp với Hội Đức-Việt tổ chức các chương trình đón Tết Nguyên đán, đưa không khí và sắc màu mùa Xuân Việt Nam đến gần hơn với bạn bè Đức.

Bà Trương Thu Hương, Phu nhân Đại sứ, tham gia tiết mục múa cùng các cháu nhỏ. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Đằng sau những tiết mục biểu diễn là sự nỗ lực của các thành viên vốn có công việc và cuộc sống riêng. Họ dành thời gian luyện tập, chuẩn bị trang phục, đạo cụ và không ngừng đổi mới chương trình nhằm nâng cao chất lượng nghệ thuật.

Với các thành viên, hoạt động văn nghệ không chỉ là niềm vui mà còn là cách gìn giữ tiếng hát, điệu múa truyền thống và trao truyền những giá trị văn hóa dân tộc cho thế hệ sau.

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, Câu lạc bộ còn tích cực tham gia giới thiệu lịch sử, văn hóa và các vấn đề về đất nước, con người Việt Nam.

Những chương trình thuyết trình về biển đảo của thành viên Tạ Kim Liên tại Berlin, Wernigerode và Jena, các hoạt động giới thiệu lịch sử âm nhạc Việt Nam của nghệ sỹ Vũ Ngọc Roãn, hay chương trình “Việt Nam-Đất nước và Con người” do Chủ tịch Câu lạc bộ Nguyễn Đức Thắng thực hiện tại Berlin, Rostock và Wernigerode đã góp phần mở rộng hoạt động quảng bá văn hóa vượt ra ngoài khuôn khổ sân khấu.

Câu lạc bộ còn có nhiều hoạt động thiện nguyện như quyên góp giúp trẻ em khuyết tật, trẻ mồ côi tại thành phố Bắc Ninh, nạn nhân chất độc da cam và đồng bào miền Trung bị thiên tai, tham gia các chương trình hỗ trợ Trường Sa và Quỹ vaccine, nhận đỡ đầu trẻ mồ côi tại Việt Nam…

Với những đóng góp trong hoạt động văn hóa và cộng đồng, Câu lạc bộ Văn nghệ Tháng Mười và một số thành viên một lần nữa được Đại sứ Nguyễn Đắc Thành tuyên dương vì những đóng góp trong tuyên truyền quảng bá văn hóa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức./.

Nửa thế kỷ vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam-Đức Hội Hữu nghị Đức-Việt đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hoạt động nhằm thúc đẩy tình đoàn kết, tăng cường hiểu biết và giao lưu nhân dân giữa hai nước.