Gần 28.000 người Việt tham gia Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản 2026

Ngày 12/10, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Tokyo đã diễn ra Lễ công bố kết quả và trao giải Cuộc thi tìm hiểu pháp luật Nhật Bản dành cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản năm 2026.

Cuộc thi lần thứ 3 thu hút 27.900 người tham gia, tăng hơn 3 lần so với năm trước, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng người Việt đối với việc tìm hiểu và tuân thủ pháp luật nước sở tại.

Cuộc thi năm nay do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Bộ Công an và Bộ Nội vụ Việt Nam đồng chủ trì; Hiệp hội Giao lưu Văn hóa Thể thao Việt Nam tại Nhật Bản (FAVIJA) và HONTO TV phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ chuyên môn của Sở Cảnh sát Tokyo, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản cùng Hội Luật sư hành chính Tokyo.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sự phối hợp của các cơ quan chức năng Nhật Bản, các hội đoàn, tổ chức và doanh nghiệp trong việc tổ chức cuộc thi.

Đại sứ nhấn mạnh số lượng và chất lượng bài dự thi năm nay có bước tiến vượt bậc so với năm 2025, trong đó nhiều thí sinh đã đưa ra những ý kiến xác đáng về việc hòa nhập với cộng đồng người Nhật Bản.

Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, kết quả cuộc thi cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng người Việt Nam trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật và quy tắc ứng xử của Nhật Bản, đồng thời truyền tải thông điệp về một cộng đồng có trách nhiệm, mong muốn xây dựng cuộc sống hòa thuận, phồn vinh và hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nước sở tại. Đại sứ khẳng định, “điều quan trọng nhất và thành công nhất của cuộc thi là sự hiểu biết về luật pháp, phong tục tập quán Nhật Bản và ý thức tuân thủ pháp luật của mỗi người đã được nâng lên."

Đề cập đến những thay đổi trong chính sách tiếp nhận người nước ngoài của Nhật Bản, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhận định các cải cách hiện nay hướng tới nâng cao chất lượng tiếp nhận, gắn với yêu cầu hội nhập xã hội tốt hơn. Trong đó, năng lực tiếng Nhật, hiểu biết về văn hóa và pháp luật ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng đối với người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Đại sứ mong muốn mỗi người Việt Nam chủ động học hỏi, nắm rõ và thực hiện nghiêm các quy định, phong tục tập quán của Nhật Bản, qua đó xây dựng cộng đồng đoàn kết, thân thiện, hòa nhập an toàn và bền vững với xã hội sở tại.

Để tiếp tục lan tỏa ý nghĩa cuộc thi, Đại sứ đề nghị Ban Tổ chức sớm công bố rộng rãi nội dung câu hỏi, đáp án và những ý kiến hay của người dự thi, giúp đông đảo người Việt Nam có cơ hội tiếp cận kiến thức pháp luật.

Đại sứ cũng cho biết Việt Nam và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ xây dựng chế độ tiếp nhận lao động theo luật mới về việc làm để phát triển kỹ năng.

Đại sứ quán sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương Nhật Bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại nước này.

Cuộc thi diễn ra trực tuyến trên phạm vi toàn Nhật Bản từ ngày 17/6 đến 15/9. Cuộc thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu tự luận, kết hợp kiểm tra kiến thức pháp luật với khả năng vận dụng vào những tình huống thực tế trong đời sống.

Theo Ban Tổ chức, trong số 27.900 người tham gia, thực tập sinh kỹ năng chiếm 67,1%, lao động kỹ năng đặc định chiếm 18,6% và người có tư cách lưu trú kỹ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế chiếm 9%.

Ban Tổ chức đã trao 30 giải cá nhân, gồm 1 giải Đặc biệt, 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 5 giải Ba và 21 giải Khuyến khích, cùng 3 giải Tập thể dành cho những đơn vị tích cực vận động người tham gia.

Các thí sinh đạt giải. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Giải Đặc biệt thuộc về Nguyễn Văn Đạt, nhân viên chăm sóc điều dưỡng đang làm việc tại tỉnh Yamanashi. Sang Nhật Bản từ năm 2024, anh Đạt đã tham gia cuộc thi năm trước và tiếp tục dự thi năm nay với mong muốn nâng cao hiểu biết về pháp luật Nhật Bản.

Trao đổi với phóng viên TTXVN sau lễ trao giải, Nguyễn Văn Đạt cho biết, anh rất bất ngờ và vui mừng khi được xướng tên nhận giải Đặc biệt. Theo anh Đạt, mục tiêu ban đầu khi tham gia cuộc thi là trang bị kiến thức để có thể sinh sống an toàn tại Nhật Bản. Tuy nhiên, qua quá trình tìm hiểu, anh nhận thấy những kiến thức này còn có thể giúp ích cho người khác, đặc biệt là cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Anh Đạt chia sẻ nhiều người thường cho rằng pháp luật là lĩnh vực trừu tượng và khó tiếp cận, nhưng thực tế có thể bắt đầu tìm hiểu từ những vấn đề rất gần gũi trong đời sống hằng ngày, như quan hệ bạn bè hay cách ứng xử với hàng xóm, láng giềng. Khi gắn kiến thức pháp luật với những tình huống cụ thể, việc học và vận dụng sẽ trở nên đơn giản hơn.

Đối với anh Đạt, giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực học tập mà còn là động lực để tiếp tục lan tỏa kiến thức pháp luật, giúp tránh những sai lầm không đáng có và hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn trong cuộc sống tại Nhật Bản.

Bên cạnh các cá nhân đạt giải, cuộc thi còn ghi nhận sự hưởng ứng tích cực của các doanh nghiệp tiếp nhận lao động Việt Nam. Trong đó, công ty Koazu, hoạt động trong lĩnh vực an ninh, bảo vệ và quản lý, bảo trì tòa nhà, là doanh nghiệp có số lượng thí sinh tham gia đông nhất.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Akihisa Kudou, đại diện công ty Koazu cho biết công ty hiện có khoảng 400 lao động Việt Nam, bao gồm thực tập sinh kỹ năng và lao động kỹ năng đặc định, làm việc tại các cơ sở do công ty phụ trách. Tính đến nay, doanh nghiệp đã tiếp nhận tổng cộng 792 thực tập sinh kỹ năng người Việt Nam.

Theo ông, công ty coi việc nâng cao hiểu biết pháp luật là yếu tố quan trọng giúp người lao động nước ngoài yên tâm sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Vì vậy, doanh nghiệp đã chủ động bố trí thời gian trong giờ làm việc để tạo điều kiện cho toàn bộ lao động Việt Nam tham gia cuộc thi.

Đánh giá về lao động Việt Nam, đại diện doanh nghiệp cho biết các nhân viên có tinh thần làm việc nghiêm túc, chăm chỉ, được đào tạo tốt về kỹ năng giao tiếp cơ bản trước khi sang Nhật Bản. Sự vui vẻ, năng động của họ cũng góp phần tạo nên bầu không khí tích cực tại các khách sạn nơi họ làm việc.

Đại diện công ty Koazu khẳng định từ năm 2019 đến nay, công ty luôn tuyển dụng lao động Việt Nam và hiện chưa có kế hoạch tuyển dụng lao động từ các quốc gia khác. Doanh nghiệp mong muốn tiếp tục tiếp nhận nhân lực Việt Nam, qua đó góp phần trở thành cầu nối giữa hai nước.

Với sự tham gia của gần 28.000 người, cuộc thi năm nay không chỉ góp phần phổ biến kiến thức pháp luật mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp giữa cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan chức năng Nhật Bản, các hội đoàn và doanh nghiệp trong việc hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam.

Đây cũng là nền tảng để tiếp tục triển khai những hoạt động thiết thực, góp phần xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản an toàn, trách nhiệm và gắn kết với xã hội sở tại./.

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