Người Hà Nội tại Đức hướng về Thủ đô, vun đắp cộng đồng đoàn kết

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 10/10, tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Hội Người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026–2028, cùng nhìn lại chặng đường 16 năm hoạt động, tiếp tục củng cố tổ chức hội và gìn giữ tình yêu Hà Nội trong cộng đồng người Việt Nam tại Đức.

Tham dự buổi lễ có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức Nguyễn Đắc Thành và Phu nhân, các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam, cùng đại diện nhiều hội đoàn người Việt tại Berlin và vùng lân cận.



Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức, ông Công Việt Cường nhấn mạnh dù cách xa quê hương hàng nghìn cây số, những người con Hà Nội vẫn luôn hướng về Thủ đô bằng tình yêu, nỗi nhớ và niềm tự hào.

Theo ông, sau 16 năm thành lập và hoạt động, Hội Người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức từng bước trở thành mái nhà chung, nơi những người con Thủ đô đang sinh sống, học tập và làm việc tại Đức gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết tình đồng hương.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, hội góp phần gìn giữ, lan tỏa những nét đẹp của người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và cội nguồn dân tộc.

Chủ tịch Hội Người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức nhấn mạnh lễ kỷ niệm và Đại hội lần thứ VIII không chỉ là dịp ôn lại truyền thống lịch sử của Thủ đô mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường đã qua, đánh giá những kết quả đạt được và xác định phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.



Báo cáo tại đại hội cho thấy, Hội Người Hà Nội đã tích cực hưởng ứng các hoạt động do Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Đức phát động, trong đó có các chương trình quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai tại Việt Nam và Đức, cũng như các hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn hóa, văn nghệ. Đáng chú ý, hội đã 2 lần tổ chức quyên góp hỗ trợ trẻ em khuyết tật tại Hà Nội, với giá trị quà tặng mỗi đợt hơn 100 triệu đồng.

Hội cũng duy trì các hoạt động thăm hỏi, động viên hội viên gặp khó khăn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng. Hội cũng nỗ lực duy trì các cuộc gặp mặt, giao lưu hằng năm, đặc biệt vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Qua thời gian, hoạt động này đã trở thành ngày hội truyền thống của những người con Hà Nội và những người yêu mến Hà Nội tại Đức. Bên cạnh đó, các chương trình văn hóa, văn nghệ, tham quan và dã ngoại cũng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các hội viên.



Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đánh giá cao những kết quả hội đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời ghi nhận những đóng góp của hội trong xây dựng Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức và củng cố cộng đồng người Việt ngày càng đoàn kết, vững mạnh.

Đại sứ bày tỏ mong muốn Hội Người Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống văn hoá, nét đẹp ứng xử, lối sống thanh lịch, sự tinh tế và nhân hậu của con người đất Kinh kỳ.

Đại sứ đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, củng cố hoạt động hội, tăng cường đoàn kết, hỗ trợ nhau cùng phát triển và duy trì sự gắn bó với quê hương, đất nước.



Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Đắc Thành đã tuyên dương Hội Người Hà Nội và 5 thành viên vì những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng cộng đồng Người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức năm 2026.



Với chủ đề “Góc phố tôi yêu”, chương trình giao lưu nghệ thuật tại buổi gặp mặt mang đến những ca khúc nổi tiếng, sâu lắng về Hà Nội của các nhạc sỹ Phú Quang, Hoàng Hiệp và nhiều nhạc sỹ khác.

Những giai điệu thân thuộc về phố phường, con người và ký ức Hà Nội góp phần tạo nên không khí đầm ấm, khơi dậy tình cảm quê hương trong lòng những người con xa xứ.



Từ những cuộc gặp gỡ đồng hương đến các hoạt động thiện nguyện và giao lưu văn hóa, Hội Người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức đang tiếp tục phát huy vai trò kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và vun đắp tình yêu Thủ đô qua các thế hệ người Việt sinh sống ở Đức./.

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