Hàn Quốc phát hiện thực phẩm chứa aloin vượt ngưỡng an toàn tới 1.500 lần

Hàn Quốc phát hiện một số thực phẩm chế biến nhập khẩu chứa aloin - hợp chất có trong nha đam, với hàm lượng cao gấp tới 1.500 lần giới hạn áp dụng đối với các thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng trong quản lý an toàn thực phẩm, khi các sản phẩm này được nhập khẩu và phân phối dưới danh nghĩa thực phẩm thông thường.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu do Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cung cấp cho Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội Hàn Quốc ngày 13/10 cho biết kết quả kiểm nghiệm hai sản phẩm chế biến nhập khẩu có chứa nha đam cho thấy hàm lượng aloin dao động từ 1.300-15.000 mg/kg.

Trong khi đó, tiêu chuẩn hàm lượng aloin đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng từ gel nha đam là không quá 10 mg/kg. Như vậy, hàm lượng phát hiện trong các sản phẩm nói trên cao gấp khoảng 130-1.500 lần giới hạn này.



Aloin là hợp chất có tác dụng kích thích nhu động ruột, nhưng việc sử dụng với hàm lượng cao có thể gây đau quặn bụng và tổn thương gan. Một số nghiên cứu cũng đặt ra quan ngại về độc tính di truyền và nguy cơ gây ung thư liên quan đến các hợp chất thuộc nhóm hydroxyanthracene.



Trước những lo ngại về sức khỏe, Hàn Quốc đã siết chặt quy định đối với nguyên liệu nha đam sử dụng trong thực phẩm chức năng, loại bỏ lá nha đam nguyên chất khỏi danh mục nguyên liệu được phép sử dụng và tăng cường kiểm soát hàm lượng aloin trong các sản phẩm từ gel nha đam.

Tuy nhiên, các sản phẩm thực phẩm thông thường hiện chưa có tiêu chuẩn giới hạn hàm lượng aloin tương ứng, tạo ra khoảng trống trong công tác quản lý.



Theo các cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp đã nhập khẩu sản phẩm chứa Aloe ferox - còn gọi là nha đam Cape hoặc nha đam đỏ, có nguồn gốc từ miền Nam châu Phi, dưới dạng thực phẩm chế biến thông thường thay vì thực phẩm chức năng. Loại nha đam này có hàm lượng aloin cao hơn đáng kể so với các giống nha đam thường được sử dụng làm thực phẩm.



Số liệu nhập khẩu cho thấy số trường hợp nhập khẩu các sản phẩm thuộc nhóm thực phẩm chế biến thông thường hoặc nông sản chế biến có chứa loại nha đam này tăng từ 15 trường hợp năm 2023 lên 28 trường hợp năm 2025.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, con số này là 10 trường hợp. Khoảng 10 doanh nghiệp của Hàn Quốc được xác định đang nhập khẩu và phân phối sản phẩm làm nguyên liệu bổ sung cho các sản phẩm hỗ trợ ăn kiêng, thực phẩm chức năng hoặc dưới dạng thực phẩm chế biến thông thường.



Các báo cáo cho biết nha đam khô sau thu hoạch có thể chứa khoảng 20% aloin. Ngay cả sau khi chiết xuất bằng nước và nghiền thành bột, hàm lượng hợp chất này vẫn có thể duy trì ở mức 3-5%.

Việc phối trộn với các chất phụ gia như dextrin để điều chỉnh thành phần được cho là một trong những cách đưa nguyên liệu có hàm lượng aloin cao vào các sản phẩm lưu thông trên thị trường.



Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết đã khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan tạm dừng nhập khẩu và phân phối những sản phẩm bị phát hiện, đồng thời tiến hành xác minh thông qua các nhà sản xuất để làm rõ quy trình chế biến và các yếu tố liên quan.



Nghị sỹ Nam In Soon - Ủy viên Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc hội Hàn Quốc kêu gọi cơ quan chức năng khẩn trương rà soát toàn diện các tiêu chuẩn và quy trình kiểm tra an toàn thực phẩm, đồng thời tăng cường kiểm soát việc sử dụng những thành phần có nguy cơ cao trong các sản phẩm được đăng ký dưới danh nghĩa thực phẩm thông thường.



Theo nghị sỹ, vụ việc cho thấy những bất cập có thể phát sinh khi tiêu chuẩn quản lý giữa các nhóm sản phẩm chưa đồng bộ, tạo điều kiện để nguyên liệu tiềm ẩn nguy cơ sức khỏe lưu thông trên thị trường.

Việc hoàn thiện quy định về hàm lượng aloin, tăng cường kiểm nghiệm nguyên liệu nhập khẩu và kiểm soát trách nhiệm của doanh nghiệp được xem là những vấn đề cần ưu tiên nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng tại Hàn Quốc./.

Bộ Y tế yêu cầu Shopee gỡ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn hộp gỗ 10 viên Qua tra cứu dữ liệu cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm.

​

​