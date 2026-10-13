Indonesia liên tục ghi nhận các đợt phun trào núi lửa và động đất

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, hoạt động địa chất tại Indonesia tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 10/2026, với nhiều núi lửa ghi nhận các đợt phun trào và một số trận động đất có độ lớn từ 5 trở lên.

Theo khuyến cáo được công bố ngày 12/10, người dân và khách tham quan không được tiến vào khu vực bán kính 5km tính từ trung tâm hoạt động của núi lửa Anak Krakatau nằm trong eo biển Sunda, giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra. Trong 5 ngày trước đó, tại ngọn núi này đã có 31 đợt phun trào, riêng trong ngày 9/10 có tới 26 đợt phun trào.

Trong khi đó, tại tỉnh Đông Java, núi lửa Semeru tiếp tục phun trào 5 đợt trong tối 12/10, với cột tro cao nhất khoảng 1 km tính từ đỉnh núi. Hoạt động phun trào này hiện vẫn đang tiếp diễn.

Tại các ngọn núi lửa khác như Ibu trên đảo Halmahera (tỉnh Bắc Maluku); Marapi (Tây Sumatra); Ili Lewotolok (tỉnh Đông Nusa Tenggara) cũng có các đợt phun trào với nhiều cấp độ.

Ngoài ra, dữ liệu giám sát còn cho thấy hoạt động địa chấn tại một số núi lửa đáng chú ý. Ngày 10/10, đánh giá hoạt động của núi lửa Lokon ở tỉnh Bắc Sulawesi trong 2 tuần cuối tháng 9, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã ghi nhận tới 277 trận động đất núi lửa nông, 7 trận động đất núi lửa sâu và 110 trận động đất do khí thoát.

Theo dữ liệu công bố trên trang của BMKG, từ đầu tháng 10 đến nay, cơ quan này ghi nhận 9 trận động đất có độ lớn từ 5 trở lên.

Ngày 12/10, một trận động đất có độ lớn 5,7 xảy ra tại khu vực cách Pohuwato, tỉnh Gorontalo, khoảng 29 km về phía Tây Bắc, ở độ sâu 76km. Rung chấn được cảm nhận tại một số địa phương thuộc Gorontalo và tỉnh Trung Sulawesi.

Trước đó, một số trận động đất khác đã làm rung chuyển nhiều khu vực tại Indonesia.

Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các mảng kiến tạo tương tác mạnh, khiến động đất và hoạt động núi lửa diễn ra thường xuyên.

Trước diễn biến địa chất trong tháng 10, các cơ quan chức năng nước này tiếp tục khuyến cáo người dân theo dõi thông báo chính thức, tránh các khu vực bị hạn chế xung quanh miệng của các núi lửa và chủ động thực hiện biện pháp phòng ngừa khi có cảnh báo động đất hoặc tro bụi từ núi lửa./.

Núi lửa Anak Krakatau tại Indonesia phun trào dữ dội Vụ phun trào bắt đầu lúc 23h07 ngày 4/9 (theo giờ địa phương). Từ nửa đêm đến 6h00 sáng 5/9, các đài quan sát ghi nhận những cột dung nham phun lên từ miệng núi lửa.