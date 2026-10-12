Gia Lai cần sớm di dời người dân khỏi vùng sạt lở núi

Sau nhiều năm sống trong cảnh lo âu vì tình trạng sạt lở, hàng chục hộ dân sống tại khu vực núi Một thuộc Tổ dân phố 19 và 20 phường Quy Nhơn đang có những "giấc mơ" về một cuộc sống ổn định.

Mới đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền sở tại phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể phạm vi, mức độ nguy cơ sạt lở và phương án khắc phục, đồng thời đề xuất phương án bố trí tái định cư, bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người dân.

Những ngày qua, mưa lớn xuất hiện kéo dài khiến một số vị trí trên núi Một dấu hiệu sạt lở, đe dọa hàng chục hộ dân sinh sống trên và dưới chân núi. Theo ghi nhận, nhiều căn nhà ở tổ dân phố 19 phường Quy Nhơn đang chênh vênh trong khu vực sạt lở; con đường dẫn lên khu dân cư nhỏ, hẹp và một số ngôi nhà đã bị đập dỡ, không có người sinh sống. Đáng báo động hơn, tại một số vị trí, đất đá tiếp tục trượt xuống, tạo thành những hàm ếch ngay sát khu dân cư.

Sau khi biết thông tin phường Quy Nhơn đang rà soát phương án di dời, bố trí tái định cư cho những hộ dân sống trên lưng chừng núi Một, bà Cao Thị Hường không khỏi vui mừng.

Bà cho biết, nhiều năm nay, từ khi khu vực này có hiện tượng sạt lở đất, hàng chục hộ dân tại đây luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu khi đến mùa mưa lũ.

“Do hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi phải chuyển lên đây sống, nhà cửa mua bán trao tay, không có giấy tờ gì cả. Những năm gần đây sạt lở nhiều, mỗi khi trời mưa lớn là chúng tôi phải sơ tán đến nơi an toàn để đảm bảo tính mạng, hết mưa thì lại về nhưng mỗi lần như vậy rất vất vả. Khi biết tỉnh có chủ trương di dời, bố trí tái định cư bà con chúng tôi rất vui, chỉ muốn việc này được thực hiện sớm để chúng tôi có cuộc sống ổn định hơn” bà Hường bày tỏ.

Theo bà Phạm Thị Thùy, Tổ trưởng Tổ dân phố 19, phường Quy Nhơn, trước đây người dân khai hoang, tự xây dựng nhà cửa rồi mua bán trao tay qua nhiều lần.

Nhà cửa của người dân bị hư hỏng do sạt lở tại núi Một. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Năm 2025, khi tình trạng sạt lở có những diễn biến nghiêm trọng thì đã có 9 hộ chuyển đi, hiện còn 27 hộ bám trụ lại. Khi có địa phương có chủ trương di dời, đa số bà con ủng hộ, số còn lại vẫn chưa đồng tình vì cho rằng gia đình có công khai hoang và yêu cầu cấp đất, nhưng theo quy định thì những trường hợp này chỉ được hỗ trợ di dời vì không có giấy tờ.

Trong khi đó dưới chân núi Một, thuộc Tổ dân phố 20, không ít hộ dân phải chuyển đi do nhà cửa đã bị đất đá vùi lấp một phần, những hộ còn lại luôn sống trong cảnh đi không được, ở không xong. Nguy cơ sạt lở đất khi mùa mưa đang đến gần khiến bà con đứng ngồi không yên.

Anh Nguyễn Hoàng Minh, người dân ở đây cho biết, tình trạng sạt lở đất trên núi Một diễn ra nhiều năm nay, bà con sống dưới chân núi luôn phải sống trong cảnh thấp thỏm lo âu, tình hình mưa bão mỗi ngày một phức tạp hơn, chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm hỗ trợ di dời chúng tôi đến nơi ở mới, an toàn hơn.

Cùng chung nỗi niềm, ông Võ Văn Minh, một người dân khác chia sẻ, mỗi khi trời đổ mưa là phải đi tá túc, cuộc sống không ổn định do tình trạng sạt lở diễn ra ngày một nghiêm trọng. Ông mong muốn chính quyền sớm thực hiện công tác di dời, bố trí tái định cư, tạo mọi điều kiện cho bà con an cư lạc nghiệp.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn, núi Một là ngọn núi độc lập trên địa bàn, nằm cạnh sông Hà Thanh. Khu dân cư tại đây đã hình thành hơn 20 năm trước, phía trên lưng chừng núi là Tổ dân phố 19, dưới chân núi là Tổ dân phố 20.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn Ông Nguyễn Đức Toàn nhấn mạnh: Địa phương đang khẩn trương làm việc với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường để nghiên cứu, xây dựng phương án di dời các hộ dân có nhà nằm trong vùng nguy cơ cao xảy ra sạt lở tại khu vực núi Một; đồng thời nghiên cứu cải tạo, chỉnh trang khu vực này theo hướng bảo đảm an toàn lâu dài, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Trước mắt, để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho người dân, địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó, sẵn sàng sơ tán người dân đến các địa điểm an toàn trong mùa mưa bão.

Quan điểm của phường là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân làm mục tiêu cao nhất, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người do chủ quan, lơ là hoặc chậm cảnh báo, di dời.

Di dời người dân khỏi các vùng có nguy cơ sạt lở cao, thiên tai rình rập là chủ trương cấp thiết, liên quan trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Tuy nhiên, do quy mô số hộ dân tại khu vực núi Một cần di dời khá lớn, đây là một bài toán không hề dễ dàng đối với chính quyền sở tại.

Vấn đề này cần sự vào cuộc quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng như sự phối hợp giữa các ban ngành liên quan mới có thể sớm triển khai./.

Gia Lai di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy cơ sạt lở núi Một Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhơn cho biết khu vực núi Một thuộc Tổ dân phố 19 và 20 đang xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của người dân.