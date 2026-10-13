Quảng Trị: Một cá thể rùa biển nặng 105kg chết trôi dạt vào bờ

Ngày 13/10, ông Cáp Xuân Tá, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị cho biết, chính quyền địa phương đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý một cá thể rùa biển nặng khoảng 105kg được người dân phát hiện chết, trôi dạt vào bờ biển thôn Mỹ Thủy.

Hiện nguyên nhân khiến cá thể rùa biển tử vong chưa được xác định.

Trước đó, sáng 12/10, người dân tại khu vực bãi biển Đội 4, thôn Mỹ Thủy, xã Mỹ Thủy phát hiện một cá thể rùa biển đã chết, trôi dạt vào bờ trong tình trạng phân hủy. Qua ghi nhận ban đầu, cá thể rùa có chiều dài khoảng 1,2m, trọng lượng ước tính 105kg.

Theo ông Cáp Xuân Tá, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã báo cáo vụ việc với Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh Quảng Trị để phối hợp xử lý theo quy định.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân xã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trạm Thủy sản và Kiểm ngư Nam Quảng Trị, Đồn Biên phòng Hải An và Trưởng thôn Mỹ Thủy tổ chức xử lý, chôn lấp cá thể rùa biển nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy Cáp Xuân Tá cho biết thêm, địa phương tiếp tục tuyên truyền, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức bảo vệ các loài động vật biển, nhất là những loài quý hiếm cần được bảo tồn.

Khi phát hiện động vật biển mắc cạn, bị thương hoặc chết trôi dạt vào bờ, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương và cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học và môi trường sinh thái biển./.

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