Vụ 135 người nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi: Khẩn trương xác định nguyên nhân

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công văn khẩn số 10547/Ủy ban Nhân dân-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm, sau vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm do ăn bánh mỳ tại phường Cẩm Thành.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 1610/UBND-KGVX ngày 03/3/2026 về việc bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát và kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo thẩm quyền.

Sở Y tế khẩn trương chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung nhân lực, trang thiết bị, thuốc và các điều kiện cần thiết, tích cực cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm, nhằm bảo đảm an toàn người bệnh và hạn chế thấp nhất các trường hợp diễn biến nặng.

Sở theo dõi, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Thành trong quá trình điều tra, xác định nguyên nhân, xử lý vụ việc; hướng dẫn việc lấy mẫu, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.

Sở cũng cần phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi tình hình, tổng hợp kết quả điều tra, xử lý vụ việc; kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và đề xuất các biện pháp xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền trước ngày 14/11/2026.

Ủy ban Nhân dân các xã, phường nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại Công văn số 1610/Ủy ban Nhân dân-KGVX, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm hoặc vụ ngộ độc thực phẩm, các địa phương phải khẩn trương triển khai biện pháp xử lý ban đầu, báo cáo kịp thời cơ quan chuyên môn cấp trên để được hướng dẫn, phối hợp xử lý, tránh chậm trễ trong công tác ứng phó, điều tra và khắc phục hậu quả.

Riêng Ủy ban Nhân dân phường Cẩm Thành khẩn trương, chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan để tiếp tục theo dõi sát diễn biến vụ việc; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân, xác định nguồn gây ngộ độc thực phẩm và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Phường cũng cần kiểm tra các cơ sở liên quan, truy xuất nguồn gốc, thu hồi, xử lý thực phẩm nghi gây ngộ độc và các sản phẩm liên quan; kịp thời phát hiện, lập hồ sơ xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật.

Phường cần chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra các vụ việc tương tự trên địa bàn và kịp thời thông tin, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, sự việc bắt đầu ghi nhận từ ngày 10/10 khi các bệnh nhân đầu tiên nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mỳ mua tại điểm bán Bà Được (vỉa hè số 12 Duy Tân, phường Cẩm Thành) vào ngày 9/10. Số ca mắc liên tục gia tăng nhanh chóng qua các ngày, từ 16 ca ban đầu vào sáng 10/10 đến 8 giờ ngày 12/10 đã ghi nhận tổng cộng 135 trường hợp nhập viện điều trị.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã ban hành văn bản khẩn chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi dồn lực cứu chữa bệnh nhân, khẩn trương điều tra nguyên nhân và truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc./.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ 18 người nghi ngộ độc bánh mỳ ở Quảng Ngãi Ngày 10/10, trên địa bàn phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi ghi nhận hàng chục trường hợp nhập viện sau khi ăn bánh mỳ tại một cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

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