Đồng Tháp: Giá mít tăng mạnh trở lại, nhà vườn phấn khởi

Sau thời gian giảm sâu, hiện giá mít trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang tăng mạnh, gấp nhiều lần so với khoảng hai tháng trước. Giá mít tăng trở lại giúp nhiều hộ nông dân cải thiện thu nhập, phấn khởi khi bước vào đợt thu hoạch mới.

Ông Nguyễn Hữu Tâm, ngụ ấp 4, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp, có 6.000m2 trồng mít Thái cho biết: Khoảng hai tháng trước, giá mít chạm đáy, có thời điểm chỉ còn 2.000 đồng/kg, thậm chí thương lái không thu mua.

Hiện nay, mít Thái được thương lái thu mua với giá 35.000-40.000 đồng/kg, mít ruột đỏ có giá hơn 70.000 đồng/kg.

Ông Tâm chia sẻ vừa bán 130kg mít Thái với giá 37.000 đồng/kg. Khoảng hai đến ba tuần nữa, vườn mít của gia đình sẽ tiếp tục cho thu hoạch, với sản lượng dự kiến gần 1 tấn trái. Giá mít tăng mạnh giúp nhà vườn cải thiện thu nhập sau thời gian dài gặp khó khăn do giá xuống thấp.

Theo các hộ trồng mít, giá mít tăng vào thời điểm hiện nay chủ yếu do cây trồng bước vào đầu vụ, sản lượng cung ứng cho thị trường còn hạn chế, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu tăng cao.

Tại xã Thanh Hưng, địa phương có hơn 4.000ha cây ăn trái các loại; trong đó, có 2.224ha sầu riêng và gần 200ha mít, chủ yếu là giống mít Thái. Trên địa bàn xã hiện có khoảng 18 vựa thu mua mít quy mô lớn phục vụ xuất khẩu, cùng hàng chục vựa thu mua nhỏ.

Vườn mít Thái của ông Nguyễn Hữu Tâm tại ấp 4, xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Ông Nguyễn Thành Long, Phó Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng cho biết: Vườn cây ăn trái, đặc biệt là sầu riêng và mít, là thế mạnh của địa phương. Giá mít tăng cao gấp nhiều lần so với trước đây giúp nhà vườn phấn khởi, có thêm điều kiện nâng cao thu nhập.

Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Hưng chỉ đạo Phòng Kinh tế phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ nông dân nâng cao năng suất, sản lượng mít cũng như các loại cây ăn trái khác.

Đồng Tháp là một trong những địa phương có diện tích trồng mít lớn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Thời gian qua, diện tích trồng mít trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh, đạt khoảng 30.000 ha, sản lượng hơn 450.000 tấn. Diện tích tăng đáng kể xuất phát từ nhu cầu thị trường, chủ yếu là thị trường Trung Quốc.

Đáng chú ý, so với nhiều loại cây ăn trái khác, cây mít có ưu điểm dễ trồng, thích nghi với nhiều vùng đất, nhanh cho trái và có năng suất cao. Mít cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với trồng lúa. Đặc biệt, giống mít Thái siêu sớm có khả năng cho trái quanh năm.

So với nhiều loại cây ăn trái khác, cây mít có ưu điểm dễ trồng, thích nghi với nhiều vùng đất, nhanh cho trái và có năng suất cao. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Hiện nay, mít không chỉ được tiêu thụ tại thị trường nội địa mà còn là mặt hàng xuất khẩu có giá trị khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Tuy nhiên, giá mít tăng, giảm mạnh trong thời gian ngắn cũng đặt ra yêu cầu đối với người trồng trong việc chủ động kế hoạch sản xuất, thu hoạch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời chú trọng chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Bên cạnh đó, việc tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp thu mua, tiêu thụ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, hạn chế rủi ro khi giá cả biến động, hướng đến phát triển vùng trồng mít ổn định và bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân./.

Sản phẩm OCOP tạo động lực mới cho kinh tế nông nghiệp Đồng Tháp Tỉnh Đồng Tháp đang triển khai 5 đột phá chiến lược phát triển trong giai đoạn 2025-2030, trong đó, địa phương có nhiều giải pháp phát triển sản phẩm OCOP gắn với du lịch nông thôn.