TP. Hồ Chí Minh: Những nhành hoa trắng thành kính tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ

Hàng nghìn người dân Thành phố Hồ Chí Minh đứng hai bên đường, mang theo những nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Sáng nay, ngày 14/10 , trong không khí trang nghiêm và xúc động, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã long trọng tổ chức Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc./.