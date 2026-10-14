Tạo xung lực cho quan hệ Việt Nam-Liechtenstein phát triển hiệu quả hơn

Trước thềm chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Thụy Sĩ kiêm nhiệm Công quốc Liechtenstein Châu Mai Anh đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ về ý nghĩa chuyến thăm cũng như triển vọng quan hệ hai nước trong thời gian tới.

- Thưa Đại sứ, chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein có ý nghĩa như thế nào trong việc mở một chương mới trong quan hệ hai nước?

Đại sứ Châu Mai Anh: Tôi cho rằng chuyến thăm chính thức lần đầu tiên của Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas tới Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Liechtenstein đối với Việt Nam, đồng thời tạo thêm xung lực để đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả hơn.

Theo tôi, “chương mới” trong quan hệ hai nước trước hết cần được thể hiện ở việc phát huy nền tảng quan hệ chính trị để tạo ra những kết nối cụ thể hơn về kinh tế, công nghệ và doanh nghiệp.

Thời điểm chuyến thăm cũng rất thuận lợi, khi Việt Nam và Khối Thương mại tự do châu Âu (EFTA) vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại tự do vào tháng 7/2026. Đây sẽ là một khuôn khổ quan trọng để tiếp tục mở rộng quan hệ kinh tế giữa Việt Nam với Liechtenstein và các nước EFTA, tạo thêm điều kiện thuận lợi cho thương mại, đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Điều đáng chú ý của Liechtenstein không nằm ở quy mô của thị trường trong nước, mà ở khả năng một nền kinh tế rất nhỏ có thể phát triển những doanh nghiệp có năng lực công nghệ cao, chuyên môn hóa sâu và vươn ra thị trường toàn cầu.

Sự hiện diện của những doanh nghiệp như Hilti tại nhiều thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, cho thấy năng lực quốc tế của doanh nghiệp Liechtenstein lớn hơn rất nhiều so với quy mô thị trường nội địa.

Vì vậy, Việt Nam không chỉ nhìn Liechtenstein như một thị trường, mà còn coi đây là một đối tác có thể đóng góp vào quá trình nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Tôi kỳ vọng, sau chuyến thăm, hai bên sẽ tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng và có tính bổ trợ cao, như công nghiệp chuyên môn hóa, cơ khí chính xác, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dịch vụ tài chính.

Đồng thời, chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn nữa kết nối giữa các doanh nghiệp Liechtenstein với hệ sinh thái sản xuất, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

- Liechtenstein là một trong những quốc gia có thế mạnh đặc biệt về các doanh nghiệp công nghiệp quy mô vừa và nhỏ nhưng có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Đại sứ đánh giá Việt Nam có thể học hỏi gì từ mô hình này, và liệu chuyến thăm lần này có thể mở ra một hướng hợp tác mới hay không?

Đại sứ Châu Mai Anh: Tôi cho rằng Việt Nam có thể tham khảo cách Liechtenstein xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh dựa trên chuyên môn hóa, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thay vì chỉ dựa vào quy mô. Đây là một nền kinh tế rất nhỏ nhưng có tỷ trọng công nghiệp và chế tạo lên tới khoảng 42% giá trị gia tăng; khoảng 98% doanh nghiệp có dưới 50 lao động.

Đáng chú ý, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển của Liechtenstein tương đương khoảng 6,2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Công nghiệp của Liechtenstein tập trung vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như cơ khí chính xác, máy móc, thiết bị công nghiệp và công nghệ đo lường.

Theo tôi, kinh nghiệm quan trọng đối với Việt Nam là làm thế nào để các doanh nghiệp vừa và nhỏ không chỉ tham gia chuỗi cung ứng mà ngày càng làm chủ công nghệ, phát triển sản phẩm chuyên biệt và vươn ra thị trường quốc tế.

Chuyến thăm lần này cũng có thể mở ra hướng hợp tác mới, trong đó doanh nghiệp Liechtenstein kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác, tự động hóa, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

- Trân trọng cảm ơn Đại sứ./.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein sẽ thăm chính thức Việt Nam Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 19/10/2026.