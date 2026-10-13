Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk

Ngày 13/10, Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp công tác với Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và sử dụng các nguồn lực công.

Hội nghị sơ kết giai đoạn 2023-2026 và ký kết Quy chế phối hợp công tác trong giai đoạn tiếp theo được tổ chức trong bối cảnh Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk vừa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển sang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc thay đổi tổ chức bộ máy và địa giới hành chính đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện cơ chế phối hợp, đảm bảo hoạt động kiểm toán gắn kết chặt chẽ với công tác chỉ đạo, giám sát và điều hành ngân sách. Sự phối hợp này sẽ giúp các tỉnh quản lý hiệu quả đất đai, tài sản công và xử lý dứt điểm tình trạng trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí nguồn lực.

Quy chế phối hợp mới được ký kết giữa Kiểm toán Nhà nước với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân từng tỉnh, gồm 3 chương, 11 điều, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Sự phối hợp này sẽ giúp các tỉnh quản lý hiệu quả đất đai, tài sản công và xử lý dứt điểm tình trạng trụ sở dôi dư sau sáp nhập, tránh lãng phí nguồn lực. (Ảnh: KTNN)

Cụ thể, Quy chế phối hợp xác định mười nội dung chủ yếu, bao phủ toàn diện từ khâu trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán cho đến việc sử dụng kết quả kiểm toán phục vụ hoạt động giám sát của cơ quan dân cử. Điểm đổi mới mang tính bước ngoặt của quy chế lần này là sự tham gia trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong cơ chế phối hợp. Sự góp mặt của cấp ủy địa phương nhằm tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các kết luận kiểm toán đồng thời xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan một cách nghiêm minh. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng cam kết đẩy mạnh hỗ trợ các địa phương đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tài chính, ngân sách cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp xã để đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền mới.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, công tác phối hợp giữa Cơ quan Kiểm toán và ba địa phương đã mang lại những hiệu quả thực chất, giúp chính quyền nhận diện và chấn chỉnh kịp thời các lỗ hổng trong quản lý điều hành. Tính đến tháng 9 năm 2026, tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn ba tỉnh đạt mức 94,6%. Dù đạt kết quả khả quan, quá trình thực thi vẫn bộc lộ một số vướng mắc nhất định. Việc cung cấp hồ sơ tại một số đơn vị chưa kịp thời, tiến độ thực hiện kiến nghị còn chậm và thiếu tài liệu chứng minh. Đặc biệt, sau khi kết thúc hoạt động của cấp huyện, việc xác định cơ quan kế thừa trách nhiệm để xử lý các kiến nghị kiểm toán cũ gặp nhiều khó khăn, trong khi cơ chế giao ban định kỳ giữa các bên chưa được duy trì thường xuyên để tháo gỡ điểm nghẽn.

Để giải quyết triệt để những thách thức này và đưa quy chế mới vào thực tiễn, đại diện các địa phương đã đề xuất thực hiện những chuyển đổi chiến lược. Trọng tâm là việc chuyển từ khắc phục sai sót sang chủ động phòng ngừa rủi ro từ sớm thông qua chia sẻ cơ sở dữ liệu số, từng bước thay thế phương thức cung cấp tài liệu thủ công. Các bên thống nhất cần tăng cường kiểm toán chuyên đề và kiểm toán hoạt động tại các lĩnh vực nhạy cảm như bồi thường giải phóng mặt bằng, đấu thầu, định giá đất và khai thác khoáng sản.

Qua những vướng mắc lặp lại tại các địa phương, Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các địa phương. Ông tin tưởng Quy chế phối hợp mới sẽ được triển khai thực chất, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng nguồn lực công, đáp ứng yêu cầu phát triển của Gia Lai, Khánh Hòa và Đắk Lắk trong giai đoạn mới.

Trong khuôn khổ sự kiện, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp của ngành nhằm tri ân những cá nhân có đóng góp xuất sắc. Đồng thời, cơ quan này đã phối hợp cùng Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh trao tặng biểu trưng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công với cách mạng và những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn ba tỉnh./.

Khẩn trương hoàn thiện phương án, đẩy mạnh phân cấp quản lý tài sản dôi dư Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất số liệu tài sản dôi dư vào 12 giờ 00 ngày 25/9, để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp số liệu cập nhật có chênh lệch, các đơn vị phải có văn bản giải thích.