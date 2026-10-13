Châu Âu đã chi 209 tỷ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022

Theo số liệu của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã chi 197 tỷ euro (209 tỷ USD) để nhập khẩu năng lượng từ Nga trong giai đoạn từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2026.

Người phát ngôn EC cho biết số liệu, dựa trên cơ sở dữ liệu thống kê thương mại quốc tế COMEXT của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), thấp hơn đáng kể so với con số do Moskva và Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra.

Trước đó, ngày 12/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết EU đã mua tổng cộng 302 tỷ euro (320,7 tỷ USD) năng lượng của Nga kể từ năm 2022.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố EU đã chi 250 tỷ USD (223 tỷ euro) cho các mặt hàng năng lượng của Nga.

Theo EC, số liệu của Nga chưa làm rõ phạm vi hàng hóa, phương pháp định giá và thời kỳ thống kê, do đó chưa thể so sánh trực tiếp với dữ liệu của EU.

Người phát ngôn EC Anna-Kaisa Itkonen cho biết tỷ trọng năng lượng nhập khẩu từ Nga trong tổng nguồn cung của khối đã giảm từ khoảng 42-45% năm 2022 xuống còn 12% hiện nay.

EC cũng cho rằng kế hoạch REPowerEU, được triển khai sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát, đã giúp EU giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu Nga thông qua đa dạng hóa nguồn cung, tiết kiệm năng lượng và đẩy nhanh chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế.

Theo người phát ngôn EC, nếu không có kế hoạch này, EU có thể đã chi 475 tỷ euro cho nhiên liệu hóa thạch của Nga, cao hơn 278 tỷ euro so với thực tế. Đến năm 2023, Nga chỉ chiếm 6% tổng chi tiêu của EU cho nhiên liệu hóa thạch.

Tuy nhiên, EU vẫn tiếp tục nhập khẩu một số nguồn năng lượng Nga theo các tuyến cung ứng và trường hợp miễn trừ còn hiệu lực. EC dự kiến chấm dứt hoàn toàn nhập khẩu khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga từ ngày 1/1/2027./.

Kho dự trữ khí đốt châu Âu giảm xuống mức thấp nhất 15 năm Mùa Đông 2026-2027 đang đến gần, kho khí đốt của EU mới đạt khoảng 65% công suất, thấp nhất 15 năm, trong khi nguồn cung Trung Đông gián đoạn, đẩy giá khí đốt và sức ép năng lượng tăng cao.