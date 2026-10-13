Thụy Điển: Lãnh đạo phe trung tả thất bại trong nỗ lực thành lập chính phủ

Ngày 13/10, bà Magdalena Andersson, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển, thông báo không thể thành lập chính phủ liên minh với 3 đảng còn lại trong khối cánh tả sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước.

Phát biểu tại họp báo sau cuộc gặp Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén để báo cáo kết quả đàm phán, bà Andersson nhận định đã có những tiến triển nhất định, song các điều kiện hiện chưa cho phép thành lập một chính phủ có thể nhận được sự chấp thuận của Quốc hội.

Bà Andersson cho biết đã thông báo với Chủ tịch Quốc hội rằng bà sẵn sàng tham gia cuộc bỏ phiếu để trở thành thủ tướng, dù nhiều khả năng sẽ không giành được đủ sự ủng hộ cần thiết.

Ông Norlén hiện phải quyết định liệu có tiếp tục đề nghị Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm bà làm thủ tướng hay không.

Trong cuộc tổng tuyển cử ngày 13/9 vừa qua, khối đối lập trung tả do bà Andersson dẫn dắt giành được 176 ghế tại Quốc hội, nhỉnh hơn 173 ghế của khối cánh hữu do Thủ tướng mãn nhiệm Ulf Kristersson đứng đầu.

Khối cánh hữu này có sự tham gia của đảng Dân chủ Thụy Điển theo đường lối chống nhập cư.

Tuy nhiên, những bất đồng giữa các đảng trong khối trung tả đã cản trở nỗ lực thành lập chính phủ. Đảng Trung tâm phản đối việc đảng Cánh tả tham gia nội các, trong khi đảng Cánh tả muốn có đại diện trong chính phủ.

Trước đó, ngày 18/9, ông Norlén lần đầu giao nhiệm vụ đàm phán thành lập chính phủ cho bà Andersson. Tuy nhiên, đến ngày 28/9, bà đã từ bỏ nỗ lực này do không thể dung hòa những khác biệt sâu sắc về tư tưởng giữa 3 đảng còn lại trong khối.

Trong bối cảnh lập trường của các đảng chưa có dấu hiệu thay đổi, bà Andersson được giao thử sức lần thứ hai nhưng tiếp tục không đạt kết quả.

Sau thất bại của bà Andersson, Chủ tịch Quốc hội dự kiến giao nhiệm vụ thành lập chính phủ cho ông Kristersson, người hiện đứng đầu chính phủ lâm thời. Để thành công, ông cần thuyết phục ít nhất một đảng đối lập ủng hộ hoặc không bỏ phiếu chống lại mình.

Theo quy định, Chủ tịch Quốc hội có tối đa 4 lần đề cử ứng cử viên thủ tướng để Quốc hội bỏ phiếu. Nếu cả 4 lần đều thất bại, Thụy Điển sẽ phải tổ chức bầu cử trước thời hạn./.

Thụy Điển chưa thể thành lập chính phủ do động thái bất ngờ của đảng Cánh tả Lãnh đạo phe đối lập cho biết chưa thể lập chính phủ do Đảng Cánh tả ủng hộ ứng viên của đảng Ôn hòa, lực lượng tự do-bảo thủ do Thủ tướng Ulf Kristersson lãnh đạo, cho vị trí Chủ tịch Quốc hội.