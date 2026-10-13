Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến lãnh đạo cấp cao Gruzia

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Gruzia, sáng 13/10, tại thủ đô Tbilisi, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã hội kiến Tổng thống Gruzia Mikheil Kavelashvili và gặp Chủ tịch Quốc hội Shalva Papuashvili.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Gruzia, tại cuộc hội kiến, Tổng thống Mikheil Kavelashvili hoan nghênh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Gruzia, khẳng định chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các cấp, các ngành và lĩnh vực.

Tổng thống bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Gruzia, nhất là việc duy trì tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo hai nước và các cơ chế tham vấn giữa các cơ quan hai bên.

Tổng thống Gruzia chúc mừng những thành tựu nổi bật của Việt Nam, đánh giá cao chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế và bình đẳng, cùng có lợi của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Ông khẳng định Gruzia coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam, tin tưởng việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc và sự hiện diện ngoại giao của hai nước tại lãnh thổ của nhau sẽ tạo thuận lợi cho hợp tác song phương.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Gruzia Irakli Kobakhidze và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong đó có việc hai bộ liên quan ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác, Tổng thống Mikheil Kavelashvili cho biết Gruzia có tiềm năng phát triển kết nối hạ tầng hành lang kinh tế, đồng thời là điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện.

Ông mong muốn thu hút thêm du khách và doanh nghiệp Việt Nam đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại trong các lĩnh vực năng lượng, logistics; đồng thời đề nghị hai nước thành lập trung tâm nghiên cứu chung về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại cuộc hội kiến Tổng thống Gruzia Mikheil Kavelashvili. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Tổng thống và các lãnh đạo Gruzia đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo; khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Gruzia.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng hai nước có nhiều điểm tương đồng, cùng quyết tâm thúc đẩy quan hệ phát triển thực chất, hiệu quả, phục vụ sự phát triển và thịnh vượng của mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội và đối ngoại của Gruzia, Phó Chủ tịch nước cho rằng quan hệ Việt Nam-Gruzia đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp và trên các kênh; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác trong những lĩnh vực cùng quan tâm, đồng thời phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong triển khai những nội dung đã thống nhất.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị lãnh đạo Gruzia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh tại Gruzia; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp Gruzia kết nối, tìm hiểu thị trường và hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ, đầu tư, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục, văn hóa và thể thao; tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu, hợp tác cùng có lợi; đồng thời phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời chào, thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Mikheil Kavelashvili và bày tỏ mong muốn đón Tổng thống thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng thống Gruzia cũng chuyển lời chào, thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bày tỏ mong muốn thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp.

Tại cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Gruzia Shalva Papuashvili cùng ngày, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Gruzia.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch Quốc hội Gruzia Shalva Papuashvili. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Shalva Papuashvili đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; bày tỏ mong muốn tăng cường trao đổi với Quốc hội Việt Nam nhằm xây dựng khuôn khổ pháp lý thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước, đồng thời phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế.

Ông cũng nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 152 (IPU-152), diễn ra từ ngày 15–19/4/2026 tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

Chủ tịch Quốc hội Gruzia cho biết năm 2025, nước này duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, đồng thời nhấn mạnh vai trò của hành lang kết nối Á-Âu đối với thương mại thế giới và sự phát triển của mỗi nước.

Trong bối cảnh xung đột gây khó khăn cho các tuyến logistics, Gruzia mong muốn phát huy vị trí địa lý nằm giữa hai châu lục để góp phần bảo đảm an toàn cho hành lang thương mại này.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Chủ tịch Quốc hội và Quốc hội Gruzia đã đón tiếp đoàn trọng thị, chu đáo; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Gruzia.

Thông báo về kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến với lãnh đạo Gruzia, Phó Chủ tịch nước đề nghị hai bên tăng cường tiếp xúc các cấp, củng cố tin cậy chính trị và thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực cụ thể.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị cơ quan lập pháp hai nước phát huy vai trò trong việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hỗ trợ hợp tác giữa chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, giáo dục-đào tạo, văn hóa, du lịch, thể thao, logistics và giao thông vận tải.

Phó Chủ tịch nước hoan nghênh Gruzia tăng cường kết nối với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế nghị viện khu vực, khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa Gruzia với ASEAN và các nước thành viên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Gruzia Shalva Papuashvili. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn giữa lãnh đạo Quốc hội, các ủy ban, cơ quan chuyên môn và các nhóm nghị sỹ; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát và xây dựng chính sách; đẩy mạnh trao đổi giữa các ủy ban chuyên môn, nghị sỹ trẻ và nữ nghị sỹ; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế, nhất là Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA).

Hai bên cũng nhất trí phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, văn kiện hợp tác đã ký kết.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, hai bên khẳng định tiếp tục đề cao vai trò của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, ủng hộ giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường phối hợp tại các diễn đàn đa phương và liên nghị viện.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời chào, thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Shalva Papuashvili.

Chủ tịch Quốc hội Gruzia cũng chuyển lời chào, thăm hỏi và mời Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm Gruzia vào thời gian phù hợp với hai bên./.

Thúc đẩy cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam tại Gruzia Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Gruzia, ông Irakli Nadareishvili, nhấn mạnh vinh dự được chào đón đoàn đại biểu cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến thăm Gruzia.