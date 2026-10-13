Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam-Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lào Saleumxay Kommasith, từ ngày 8-9/10/2026 đã góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác kinh tế và tiếp thêm động lực cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh tại “Xứ sở Triệu Voi.”

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào năm 2026 ở thủ đô Vientiane, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith đã đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và giới đầu tư hai nước, khẳng định quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc về thể chế, thủ tục hành chính, hạ tầng giao thông và thanh toán, hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ USD vào năm 2030.

Trong cuộc gặp cộng đồng người Việt Nam tại Lào ngày 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan hệ hai nước không chỉ được vun đắp ở cấp lãnh đạo mà còn được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và sự gắn bó giữa cộng đồng, người dân, doanh nghiệp hai nước.

Trực tiếp tham dự hai sự kiện, bà Phạm Thị Minh Hường, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, bày tỏ tin tưởng vào triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam-Lào.

Theo bà, sự quan tâm của Lãnh đạo hai Chính phủ và quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn đầu tư, kinh doanh là nguồn động viên thiết thực đối với doanh nghiệp, đồng thời đặt ra yêu cầu chủ động nắm bắt cơ hội, nâng cao hiệu quả hoạt động, tuân thủ pháp luật và đóng góp cho sự phát triển của cả hai nước.

Ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA), trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Cùng quan điểm, ông Dương Đình Bảng - Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào (AVILA) - cho rằng thông điệp về “gắn kết chiến lược” trong hợp tác kinh tế đã củng cố niềm tin của giới đầu tư.

Việc các cơ quan chức năng tiếp nhận kiến nghị, xác định trách nhiệm và đưa những vấn đề vượt thẩm quyền vào chương trình giải quyết của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở xây dựng kế hoạch dài hạn, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Từ thực tiễn hoạt động tại Lào, cộng đồng doanh nhân kỳ vọng các cam kết của lãnh đạo hai nước sớm được cụ thể hóa trên 4 phương diện trọng tâm.

Trước hết là cải thiện môi trường pháp lý và thủ tục hành chính.

Bà Phạm Thị Minh Hường cho rằng đơn giản hóa quy trình, xử lý vướng mắc về chính sách và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí, nâng cao tính minh bạch và chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp kiều bào phát huy lợi thế am hiểu thị trường, văn hóa và môi trường kinh doanh của cả hai nước.

Thứ hai là tăng cường kết nối hạ tầng, giao thông và tài chính. Theo ông Dương Đình Bảng, việc thúc đẩy các dự án như cao tốc Hà Nội-Vientiane, đường sắt Vientiane-Vũng Áng và khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng có ý nghĩa quan trọng đối với việc giảm chi phí vận tải, cải thiện lưu thông hàng hóa.

Cùng với đó, kết nối thanh toán và tạo thuận lợi cho giao dịch bằng bản tệ (tiền đồng của Việt Nam và tiền kíp của Lào) sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, giảm rủi ro cho doanh nghiệp.

Thứ ba là chuyển dịch dòng vốn sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Những định hướng hợp tác mới mở ra cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, tài chính-ngân hàng, chuyển đổi số và du lịch.

Việc gắn sản xuất với chế biến tại chỗ không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động Lào.

Thứ tư là phát huy vai trò cầu nối của doanh nghiệp kiều bào. Với lợi thế am hiểu ngôn ngữ, văn hóa, pháp luật và thị trường sở tại, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của người Việt tại Lào có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tiếp cận đối tác, phân phối sản phẩm và xây dựng mạng lưới kinh doanh. Tuy nhiên, để phát huy vai trò này, cần tăng khả năng tiếp cận vốn, nâng cao năng lực quản trị và đẩy mạnh liên kết ngành nghề.

Bà Phạm Thị Minh Hường, Phó Chủ tịch Điều hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Gold Phuc, trả lời phỏng vấn. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Theo thông tin tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư Việt Nam-Lào năm 2026, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt gần 3 tỷ USD, tăng 32,7% so với năm trước.

Lào tiếp tục là địa bàn đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, với hơn 300 dự án và tổng vốn đăng ký trên 7 tỷ USD. Riêng 9 tháng năm 2026, Việt Nam có 24 dự án đầu tư mới tại Lào, với tổng vốn 670 triệu USD, tăng 1,7 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Mặc dù vậy, thương mại hai nước trong 8 tháng đầu năm 2026 mới đạt khoảng 1,65 tỷ USD, cho thấy dư địa hợp tác vẫn còn lớn và mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2030 đòi hỏi nỗ lực mạnh mẽ hơn.

Đối với Công ty Gold Phuc, bà Phạm Thị Minh Hường cho biết doanh nghiệp định hướng tiếp tục phát triển du lịch và dịch vụ theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và mở rộng hợp tác với các đối tác hai nước.

Bà nhấn mạnh doanh nghiệp Việt Nam tại Lào không chỉ hướng đến hiệu quả kinh tế mà còn cần chú trọng tạo việc làm, nâng cao kỹ năng cho lao động bản địa, tham gia hoạt động an sinh xã hội và giao lưu văn hóa, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phía AVILA, ông Dương Đình Bảng cho biết Hội sẽ tập trung hỗ trợ các dự án hạ tầng, năng lượng tái tạo và chế biến sâu; thúc đẩy doanh nghiệp kiều bào ứng dụng chuyển đổi số, liên kết ngành nghề và mở rộng phân phối hàng hóa Việt Nam tại Lào. Hội cũng sẽ chủ động tổng hợp khó khăn, kiến nghị cơ quan chức năng hai nước tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư, thương mại và thông quan.

Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng không chỉ tạo thêm động lực cho hợp tác kinh tế mà còn khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong việc kết nối hai nền kinh tế.

Khi các cam kết chính trị được chuyển hóa thành cơ chế thực thi cụ thể, hạ tầng được cải thiện và doanh nghiệp phát huy tốt hơn nguồn lực, quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào sẽ có thêm điều kiện phát triển thực chất, hiệu quả.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và gắn bó với địa bàn sở tại, cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Lào đang góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và làm cầu nối giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào “được nuôi dưỡng từ nhân dân” Thủ tướng trân trọng đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng phát triển đất nước.