Dấu mốc ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh: Đưa niềm tự hào thành động lực xây dựng quê hương

80 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), vùng đất bên bờ vịnh hôm nay mang một diện mạo mới. Những tuyến đường rộng mở, đô thị từng bước khang trang, đời sống người dân ngày càng được nâng lên.

Dấu mốc ngày 18/10/1946 vẫn được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Cam Ranh trân trọng gìn giữ.

Học và làm theo Bác từ những việc gần gũi

Mùa Thu năm 1946, đất nước vừa giành độc lập và đứng trước nhiều khó khăn. Sau Hội nghị Fontainebleau tại Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký với đại diện Chính phủ Pháp bản Tạm ước ngày 14/9/1946 nhằm tiếp tục tìm kiếm giải pháp hòa bình, tranh thủ thời gian bảo vệ nền độc lập còn non trẻ.

Trên hành trình từ Pháp trở về nước, ngày 18/10/1946, tàu Dumont D’Urville đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh. Tại đây, trên tuần dương hạm Suffren, Người hội kiến với Cao ủy Pháp D’Argenlieu, trao đổi về việc thực hiện Tạm ước 14/9 và những vấn đề liên quan đến tình hình Việt Nam.

Sự kiện trở thành một dấu mốc trong hoạt động ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày đầu bảo vệ nền độc lập dân tộc. Khánh Hòa cũng là địa phương đầu tiên ở miền Nam Người trở lại sau 35 năm kể từ ngày ra đi tìm đường cứu nước.

Không gian Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

80 năm sau, bên vịnh Cam Ranh, ký ức về sự kiện lịch sử ấy vẫn được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Đứng trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên 18/10, cựu chiến binh Nguyễn Văn Thắng (phường Cam Ranh) xúc động cho biết ông là người từng tham gia chiến đấu trong những năm tháng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông cảm nhận rõ những đổi thay của quê hương hôm nay. Phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, những năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân Cam Ranh luôn chung sức, đồng lòng xây dựng địa phương. Ông chứng kiến Cam Ranh đổi thay từng ngày; từ điện, đường, trường, trạm đến đời sống của người dân ngày càng tốt hơn. Người dân gần Đảng, tin tưởng vào Đảng và cùng chung sức xây dựng quê hương.

Là một cựu chiến binh, ông luôn tự nhắc mình phải sống xứng đáng với truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; tiếp tục giáo dục con cháu giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương.

Trước Tượng đài Bác, ông cũng như cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương nguyện tiếp tục đi theo con đường Bác và nhân dân đã lựa chọn, chung sức xây dựng Cam Ranh ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Với thế hệ trẻ Cam Ranh hôm nay, học tập và thực hành theo Bác bắt đầu từ những việc làm gần gũi trong sinh hoạt và hoạt động cộng đồng. Em Nguyễn Song Hải Thủy (học sinh lớp 10A6, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu) cho biết học tập Bác trước hết là rèn luyện tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác và cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Không chỉ nỗ lực trong học tập, Thủy cùng các đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động do Đoàn trường, Đoàn phường và các cấp bộ Đoàn phát động.

Em Thủy chia sẻ thêm: "Chúng em tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan; hỗ trợ người lớn tuổi sử dụng công nghệ số; quyên góp quần áo, sách vở ủng hộ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn thông qua các chương trình như Xuân tình nguyện, Tết yêu thương...

Với chúng em, học Bác không phải là điều gì xa vời mà chính là sống có trách nhiệm hơn với bản thân và cộng đồng. Là đoàn viên, thanh niên, chúng em sẽ tích cực hơn nữa trong công tác xã hội, chăm sóc khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các hoạt động hướng về sự kiện lịch sử này. Những việc làm tuy nhỏ nhưng giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về Bác, về lịch sử quê hương và bồi đắp trách nhiệm gìn giữ những giá trị được các thế hệ đi trước trao truyền."

Biến niềm tự hào thành động lực xây dựng quê hương

Theo ông Trần Chí Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cam Ranh, địa phương được hình thành trên cơ sở sắp xếp 3 phường cũ của thành phố Cam Ranh trước đây, có nhiều lợi thế về vị trí, giao thông, cảng biển, thương mại-dịch vụ và nuôi trồng thủy sản.

Phát huy những lợi thế đó, chính quyền địa phương tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang đô thị, giao thông và hệ thống thoát nước. Nhiều tuyến đường chính của phường được tập trung đầu tư. Cùng với đó, địa phương ưu tiên các công trình thoát lũ, hạn chế ngập úng, hướng tới giải quyết trực tiếp những nhu cầu dân sinh.

Người dân và du khách tham quan, tìm hiểu những dấu ấn về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cam Ranh. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Địa phương xác định học tập, thực hành theo Bác phải thể hiện bằng kết quả cụ thể. Đó là gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn; sử dụng hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các công trình; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội để người dân thực sự được thụ hưởng thành quả phát triển.

Trong 9 tháng của năm 2026, tổng thu ngân sách trên địa bàn phường ước đạt 333 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 267 tỷ đồng được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Phường đã bố trí hơn 11 tỷ đồng cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; đầu tư hệ thống truyền thanh số, camera giám sát, thiết bị và hạ tầng công nghệ phục vụ quản lý, điều hành và người dân.

Ở góc độ công tác xây dựng Đảng, ông Cao Nho Trí, Phó Bí thư Đảng ủy phường Cam Ranh cho rằng sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến vịnh Cam Ranh cách đây 80 năm là niềm vinh dự, tự hào đặc biệt của Đảng bộ và nhân dân địa phương. Giá trị của sự kiện không chỉ nằm ở việc gìn giữ ký ức lịch sử, mà quan trọng hơn là biến niềm tự hào ấy thành động lực xây dựng quê hương trong giai đoạn mới.

Ông Cao Nho Trí cho biết: "Đảng bộ phường tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phương thức lãnh đạo cũng được đổi mới theo hướng sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân và giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của nhân dân. Điều quan trọng nhất là việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Chúng tôi mong muốn biến truyền thống thành động lực, biến quyết tâm chính trị thành những kết quả cụ thể, hướng đến xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Cam Ranh ngày càng phát triển."

Cùng với thực hiện các nghị quyết của Đảng, phường Cam Ranh đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế-xã hội và huy động các nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân./.