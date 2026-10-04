Mệnh lệnh từ trái tim: Học và thực hành theo Bác ở Đồn Biên phòng Đảo Trần

22 giờ 47 phút ngày 17/6/2026, Đồn Biên phòng Đảo Trần nhận được tin báo khẩn: tàu cá TH-91220-TS do ông Bùi Văn Phú làm thuyền trưởng bị chìm sau khi gặp sóng to, gió lớn và va vào cồn đá trên vùng biển Đảo Trần. Chín ngư dân đang ở giữa biển đêm, đối mặt với hiểm nguy từng phút.

Mệnh lệnh cứu người lập tức được phát ra. Sáu cán bộ, chiến sỹ cùng xuồng máy lên đường; Thiếu tá Bùi Thế Trọng, Phó Đồn trưởng, trực tiếp chỉ huy tổ cứu nạn. Đến khoảng 23 giờ, lực lượng của đồn đã tiếp cận được vị trí tàu chìm, đưa cả chín thuyền viên lên xuồng và trở về cảng Vụng Tây an toàn.

Từ lúc nhận tin đến lúc tiếp cận người bị nạn chỉ khoảng 13 phút. Đó là một quãng thời gian rất ngắn trên đồng hồ nhưng chứa đựng cả quá trình rèn luyện lâu dài về bản lĩnh, kỷ luật, khả năng xử trí và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của người lính nơi đảo tiền tiêu. Giữa bóng tối và sóng gió, không ai có thời gian để nói những lời lớn lao. Việc cần làm là đến với người dân nhanh nhất có thể.

Tính mạng của Nhân dân là mệnh lệnh

Sau khi vào bờ, các thuyền viên được Đồn Biên phòng Đảo Trần phối hợp với Tiểu đoàn Đảo Trần thuộc Lữ đoàn 242, Quân khu 3 kiểm tra sức khỏe ban đầu. Chín người đều an toàn, sức khỏe bình thường và tinh thần dần ổn định. Đơn vị bố trí ăn, nghỉ; cấp quần áo, thuốc men; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ họ liên lạc với gia đình.

Cán bộ, chiến sỹ thăm hỏi, động viên và chăm sóc chín ngư dân sau khi đưa về đơn vị an toàn. (Ảnh: Tư liệu Đồn Biên phòng Đảo Trần)

Cứu người là yêu cầu của nhiệm vụ, nhưng sự chăm sóc sau cuộc cứu nạn còn cho thấy một điều sâu hơn: người dân không chỉ được đưa khỏi vùng nguy hiểm mà còn được đón về bằng tình cảm của những người lính. Trong hoàn cảnh ấy, ranh giới giữa nhiệm vụ và mệnh lệnh của trái tim gần như không còn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lợi ích và cuộc sống của Nhân dân ở vị trí trung tâm. Học và thực hành theo Người, trước hết, là biết hướng công việc của mình vào những điều có ích cho dân; coi sự an toàn, bình yên của dân là trách nhiệm không thể thoái thác. Đối với cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đảo Trần, nhận thức đó được thể hiện bằng hành động cụ thể: một tín hiệu cầu cứu được tiếp nhận khẩn trương; một tổ công tác cứu nạn được triển khai ngay trong đêm; chín ngư dân được trở về an toàn.

Nếu chậm trễ, do dự hoặc chủ quan trước tình hình biển, hậu quả có thể đã khác. Vì vậy, giá trị của cuộc cứu nạn không chỉ nằm ở lòng dũng cảm. Đằng sau kết quả ấy còn là ý thức tổ chức kỷ luật, sự chủ động nắm tình hình, khả năng làm chủ phương tiện và sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng. Học Bác không dừng ở tình cảm hay lời hứa; học Bác còn là chuẩn bị cho mình đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ khi Nhân dân cần.

Điểm tựa giữa vùng biển tiền tiêu

Đảo Trần thuộc Đặc khu Cô Tô (thành phố Quảng Ninh), nằm ở vùng biển tiền tiêu phía Đông Bắc của Tổ quốc. Đứng chân trên địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, Đồn Biên phòng Đảo Trần thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; đồng thời hỗ trợ ngư dân hoạt động trên vùng biển, đảo.

Cán bộ, chiến sỹ các lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra, quan sát trên Đảo Trần. (Ảnh: Tư liệu Đồn Biên phòng Đảo Trần)

Biển đem lại sinh kế nhưng cũng luôn tiềm ẩn rủi ro. Một cơn gió mạnh, một đợt sóng lớn hoặc va chạm bất ngờ có thể đặt con người vào tình thế nguy cấp. Vì vậy, với ngư dân, sự hiện diện thường trực của lực lượng Biên phòng vừa là chỗ dựa trong những chuyến vươn khơi, vừa là niềm tin rằng khi hoạn nạn, họ không đơn độc giữa biển.

Ngày 1/4/2025, Đồn Biên phòng Đảo Trần đã trao 100 lá cờ Tổ quốc và 50 áo phao cứu sinh cho 25 chủ tàu cá và ngư dân. Tháng 8/2025, đơn vị tiếp tục trao cờ Tổ quốc cho các phương tiện hoạt động khai thác trên vùng biển Đảo Trần. Những việc làm ấy tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực. Áo phao góp phần bảo vệ người đi biển; lá cờ đỏ sao vàng trên mỗi con tàu nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ chủ quyền và khẳng định sự hiện diện của ngư dân Việt Nam trên ngư trường của Tổ quốc.

Trao cờ, tặng áo phao, tuyên truyền pháp luật, hỗ trợ ngư dân và sẵn sàng cơ động cứu nạn là những phần việc khác nhau, nhưng đều bắt nguồn từ một mục tiêu chung: bảo vệ dân, đồng hành với dân và dựa vào dân để giữ vững biển, đảo. Từ những việc cụ thể đó, mối quan hệ quân dân được bồi đắp và thế trận lòng dân trên vùng biển tiền tiêu thêm vững chắc.

Làm theo Bác từ công việc mỗi ngày

Việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chỉ thật sự thuyết phục khi được nhận ra trong công việc hằng ngày và trong kết quả phục vụ Nhân dân. Đối với người lính Biên phòng, đó là giữ nghiêm kỷ luật trong từng ca trực; không lơ là trước những dấu hiệu bất thường; bình tĩnh trước tình huống khó; gần dân, hiểu dân và có mặt khi dân cần.

Câu chuyện cứu chín ngư dân trong đêm 17/6/2026 là một minh chứng sinh động, nhưng không phải là việc làm cá biệt. Đó là một trong rất nhiều lần cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đảo Trần khẩn trương lên đường khi nhận được tin báo từ ngư dân; sẵn sàng đối mặt với sóng gió, đêm tối và hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Với các anh, mỗi chuyến cứu hộ, cứu nạn không phải là dịp để nói về thành tích, mà là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm tự nhiên của người lính Biên phòng nơi tuyến đầu biển, đảo.

Không chỉ sáu cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia cuộc cứu nạn đêm hôm ấy, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ đã trở thành ý thức chung của toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đồn. Người trực tiếp điều khiển xuồng vượt sóng, người chỉ huy xử trí tình huống, người duy trì thông tin liên lạc, người chuẩn bị phương tiện, thuốc men, nơi ăn nghỉ để đón ngư dân trở về — mỗi người một phần việc nhưng đều chung một mục tiêu là đưa người gặp nạn về bờ an toàn. Đằng sau một cuộc cứu nạn thành công là sức mạnh của cả tập thể được xây dựng từ kỷ luật, đoàn kết, sự phối hợp và quá trình rèn luyện bền bỉ.

Sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sỹ lại trở về với những ca trực, chuyến tuần tra và công việc thường ngày. Không có khoảng cách giữa những hành động được gọi là “phi thường” với cuộc sống bình dị của người lính. Bởi chính sự tận tụy trong từng công việc nhỏ, sự cảnh giác trong mỗi ca trực, khả năng sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống đã làm nên kết quả vào thời khắc cấp bách. Khi Nhân dân cần, người lính có mặt; khi hiểm nguy qua đi, các anh lại lặng lẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Sự bình yên trên vùng biển, đảo không tự nhiên mà có. Bình yên được góp nhặt từ những đêm cán bộ, chiến sỹ thức để giữ cho dân được ngủ yên; từ những chuyến xuồng rời bến khi biển động; từ từng lần kiểm tra phương tiện, nắm chắc tình hình và chủ động chuẩn bị các phương án cứu hộ, cứu nạn. Bình yên còn được tạo nên bởi tinh thần sẵn sàng nhận phần khó khăn, nguy hiểm về mình, đặt sự an toàn của nhân dân và yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển lên trên lợi ích riêng.

Cán bộ, chiến sỹ trao ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc tặng ngư dân hoạt động trên vùng biển Đảo Trần. (Ảnh: Tư liệu Đồn Biên phòng Đảo Trần)

Chính trong những công việc bình thường được thực hiện bằng trách nhiệm cao nhất, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được bồi đắp và tỏa sáng. Đó không chỉ là lòng dũng cảm trong một thời khắc hiểm nguy, mà còn là sự kiên trì, tận tụy qua từng ngày, từng tháng; không chỉ là hành động của một cá nhân, một tổ công tác, mà là phẩm chất chung của tập thể cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đảo Trần. Mỗi người lính bằng vị trí, nhiệm vụ của mình đang góp phần tạo nên một điểm tựa tin cậy cho ngư dân, củng cố niềm tin của nhân dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc nơi vùng biển tiền tiêu của Tổ quốc.

Học và thực hành theo Bác ở Đồn Biên phòng Đảo Trần vì thế không phải điều xa xôi. Đó là lựa chọn lợi ích của Nhân dân làm điểm xuất phát; lấy hiệu quả nhiệm vụ làm thước đo; giữ gìn sự đoàn kết, kỷ luật và nêu cao trách nhiệm trong từng việc nhỏ. Khi mỗi cán bộ, chiến sỹ làm tròn phần việc của mình bằng tinh thần ấy, lời dạy của Người trở thành sức mạnh hiện hữu trong đời sống đơn vị.

Nơi đầu sóng Đông Bắc của Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn ngày đêm bám đảo, bám biển. Họ thực hành theo Bác không bằng những điều phô trương mà bằng sự có mặt đúng lúc trước hiểm nguy của Nhân dân, bằng lá cờ trao cho ngư dân trước chuyến biển và bằng từng ca trực góp phần giữ bình yên vùng biển, đảo. Những việc làm bình dị, bền bỉ ấy đang tiếp tục làm sáng đẹp hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới./.

Học và thực hành theo Bác: Chuyển hóa thành hành động cụ thể Học Bác phải không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.