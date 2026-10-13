Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Trung Quốc, sáng 13/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu có chuyến thăm và làm việc tại Đại học Thanh Hoa, cơ sở hàng đầu về đào tạo đại học và nghiên cứu khoa học của Trung Quốc.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; và đại diện Bộ Ngoại giao, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc tham gia buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Đại học Thanh Hoa có Giáo sư Khưu Dũng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Đảng ủy Nhà trường; Giáo sư Bành Cương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Giới thiệu với Phó Thủ tướng về Đại học Thanh Hoa, Giáo sư Khưu Dũng cho biết, sau hơn 100 năm hình thành và phát triển, Nhà trường đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, vươn lên vị trí cao trong bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới, trong đó nhiều chuyên ngành có thứ hạng cao, dẫn đầu thế giới.

Đặc biệt, lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được Nhà trường đầu tư, thúc đẩy mạnh mẽ, với nhiều doanh nghiệp trực thuộc trong lĩnh vực công nghệ cao được niêm yết trên thị trường cổ phiếu, vươn tầm ảnh hưởng ra thế giới.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Giáo sư Khưu Dũng cho biết, tháng 4 năm nay, Đại học Thanh Hoa vinh dự là điểm đến đầu tiên trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam để lại ấn tượng sâu sắc đối với tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường, đã có những chỉ đạo, định hướng cho quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nghiên cứu khoa học-công nghệ, đào tạo nhân lực và nhân tài.

Từ đó đến nay, nhà trường luôn nỗ lực hiện thực hóa những định hướng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục-đào tạo đại học, với tổng cộng 27 sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam được tuyển vào trường năm ngoái, cao nhất từ trước đến nay, trong đó toàn bộ được cấp học bổng. Trường còn chủ trì tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Trung Quốc với hiệu quả nổi bật trong thúc đẩy giao lưu, hợp tác giáo dục song phương.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà Đại học Thanh Hoa giành được trong suốt chặng đường 115 năm hình thành và phát triển, vươn lên trở thành một ngôi trường danh giá, đứng ở top đầu của Trung Quốc và thế giới, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước Trung Quốc và mối quan hệ hợp tác giáo dục Việt Nam-Trung Quốc.

Ghi nhận đóng góp của Đại học Thanh Hoa trong việc tổ chức Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 2 trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Trung Quốc, với hàng loạt thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa các trường đại học của hai bên, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giới thiệu về Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo được thông qua hơn 1 năm trước và những nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 4 vừa qua liên quan đến việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, trọng dụng nhân tài, phục vụ sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu bày tỏ mong muốn hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi, nghiên cứu về mô hình tổ chức đại học, phương thức đào tạo kết hợp nhu cầu thị trường lao động, nghiên cứu khoa học kết hợp chuyển giao công nghệ, quy hoạch mạng lưới cơ sở đào tạo đại học; hợp tác quốc tế, đặc biệt là hợp tác công-tư trong lĩnh vực đào tạo nhân lực, khoa học-công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; thúc đẩy đổi mới-sáng tạo gắn với các chiến lược phát triển quốc gia và phát triển các ngành nghề chiến lược.

Về các lĩnh vực hợp tác cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI, bán dẫn, công nghệ số, vật liệu mới, năng lượng xanh, công nghệ dữ liệu...; đề nghị Đại học Thanh Hoa tăng số lượng học bổng, nghiên cứu hình thành các chương trình đào tạo, hướng dẫn chung dành cho sinh viên Việt Nam; chuyển mạnh từ nghiên cứu học thuật sang hợp tác nghiên cứu chung và đổi mới sáng tạo, hình thành các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm chung, trung tâm nghiên cứu chung; đẩy mạnh hơn nữa cơ chế hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, hình thành các chương trình ươm tạo doanh nghiệp, nghiên cứu và đào tạo theo nhu cầu xã hội...

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Công Tuyên/TTXVN)

Sau cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và đoàn đã tham quan Viện nghiên cứu công nghệ thông tin liên ngành chuyên nghiên cứu về công nghệ AI và lượng tử của Đại học Thanh Hoa, nghe lãnh đạo Viện giới thiệu về mô hình robot hình người đa dụng với bàn tay khéo léo được ứng dụng trong lĩnh vực hậu cần, logistics và nhiều kịch bản khác; mô hình ngôn ngữ lớn ứng dụng trong dịch thuật, văn hóa-du lịch; công nghệ chip bán dẫn và nhiều công nghệ khác đang được nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thành công.

Đại học Thanh Hoa, thành lập năm 1911. Qua hơn một thế kỷ phát triển, Đại học Thanh Hoa đã trở thành biểu tượng xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ, với bề dày lịch sử, cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống đào tạo đa ngành và đội ngũ giảng viên xuất sắc. Đại học Thanh Hoa không chỉ là nơi tạo ra những nhà lãnh đạo, chuyên gia và doanh nhân thành đạt mà còn đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền kinh tế và khoa học công nghệ của Trung Quốc.

Hiện nay, trường có tổng cộng 32 viện, 54 khoa và 12 trường nội trú. Trường đã trở thành một trường đại học toàn diện, nghiên cứu và mở, với 12 lĩnh vực học thuật, bao gồm khoa học tự nhiên, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật, lịch sử, triết học, kinh tế học, quản trị, luật học, giáo dục, y học và các ngành liên ngành.

Liên tục trong rất nhiều năm qua, Đại học Thanh Hoa luôn được đánh giá là trường đại học tốt nhất của Trung Quốc. Đại học Thanh Hoa đã đạt được những vị trí ấn tượng trên các bảng xếp hạng quốc tế./.

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