Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Ngày 13/10, tại tỉnh Lai Châu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng quý 3/2026 các đơn vị khu vực địa bàn 2.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân; đại biểu các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang; Quân khu 1, Quân khu 2; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam...

Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Minh Ngân khẳng định hội nghị có ý nghĩa quan trọng, là dịp để các Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy các đơn vị trong khu vực địa bàn 2 cùng đánh giá kết quả, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong tình hình mới.

Trong 9 tháng năm 2026, hầu hết các tổ chức đảng khu vực địa bàn 2 đã chủ động xây dựng, bổ sung và triển khai các chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026 đúng tiến độ, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Các tổ chức đảng chủ động, kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; các nghị quyết quan trọng của Trung ương và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các Tỉnh ủy, Thành ủy, đảng ủy đã triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần vào kết quả thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước nói chung, các địa phương, đơn vị nói riêng.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác xây dựng ngành, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra các cấp được các cấp ủy quan tâm, chú trọng. Việc thực hiện các thông báo, kết luận, văn bản chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cơ bản được các đơn vị thực hiện nghiêm túc.

Quý 4/2026, các đơn vị thuộc khu vực địa bàn 2 tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh việc chuyển trọng tâm sang giám sát thường xuyên; tập trung tháo gỡ dự án khó khăn, vướng mắc tại các địa phương...

Ông Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Thông tấn xã Việt Nam, trình bày tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung vào một số nội dung: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát trong tình hình mới; tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Hà Quốc Trị đánh giá cao sự nỗ lực, kết quả quý 3 của Ủy ban Kiểm tra các đơn vị, địa phương thuộc khu vực Vụ Địa bàn 2 theo dõi.

Ông Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết luận hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên; nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Đồng thời đẩy mạnh giám sát thường xuyên đối với việc triển khai tháo gỡ vướng mắc, nguy cơ gây lãng phí liên quan đến các dự án tồn đọng, kéo dài tại một số địa phương, đơn vị đã được chỉ ra, nhất là các công trình xây dựng trường học giai đoạn 2.

Đồng chí Hà Quốc Trị khẳng định Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ Địa bàn 2 luôn đồng hành với các đơn vị, địa phương trong thực thi nhiệm vụ, không để phát sinh các vụ việc; đồng thời tin tưởng với sự quyết tâm cao, sự nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra các đơn vị, địa phương, công tác kiểm tra, giám sát sẽ ngày càng chủ động, kịp thời, công khai, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, chính xác và nghiêm minh.../.

Ông Trần Văn Phúc giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.