Chính trị

Đà Nẵng tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ

Sáng 13/10, tại nghĩa trang liệt sĩ Hội An, phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Thanh Phong
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (ở giữa) thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (ở giữa) thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sáng 13/10, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng đã trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 14 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hội An.

Buổi lễ có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang, đại diện lãnh đạo Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Trước đó, lực lượng quy tập thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Hội An Đông tiến hành khảo sát, xác minh thông tin do người dân cung cấp về các vị trí chôn cất tại nghĩa trang nhân dân thuộc tổ dân phố Thanh Tây và Võng Nhi.

Trong các ngày từ 2 đến 5/10, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm và quy tập được 14 hài cốt liệt sĩ, trong đó 9 phần mộ còn lưu giữ nhiều di vật như tăng, võng cùng các mẫu xương và răng.

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Các đại biểu cùng nhân dân đưa tiễn các liệt sĩ đến vị trí an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhân dân đã thành kính dâng hương và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Sau nghi thức truy điệu thiêng liêng, các hài cốt liệt sĩ đã được tiễn đưa về nơi an nghỉ vĩnh hằng trong lòng đất mẹ bên cạnh các đồng đội.

Thành công của đợt quy tập lần này tiếp tục khẳng định giá trị quý báu từ nguồn tin của nhân dân trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Sau lễ an táng, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước xác minh, phục vụ công tác giám định danh tính để đáp ứng niềm mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ./.

(Vietnam+)
#Hài cốt liệt sĩ #Quy tập hài cốt #Đà Nẵng #Nghĩa trang liệt sĩ #Chiến dịch 500 ngày đêm TP. Đà Nẵng Quảng Nam
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CHIẾN DỊCH 500 NGÀY ĐÊM QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ

80 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ

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