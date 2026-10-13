Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Chiều 13/10/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp Đoàn cán bộ cao cấp Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Keovisouk Solaphom, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào làm Trưởng đoàn, sang nghiên cứu và trao đổi chuyên đề tại Việt Nam.

Chào mừng Đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao ý nghĩa của chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề giữa hai Đảng, coi đây là dịp để cán bộ hai bên cùng chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển đất nước.

Đồng chí nhấn mạnh việc duy trì các hoạt động trao đổi tin cậy như vậy góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tin cậy chính trị và làm sâu sắc hơn quan hệ gắn bó giữa hai Đảng, hai nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư bày tỏ vui mừng trước những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đất nước Lào anh em sẽ tiếp tục phát triển ổn định, đạt nhiều kết quả mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Thông tin về tình hình Việt Nam, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết Đảng và Nhà nước Việt Nam đang tập trung triển khai các chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trong số đó, xây dựng Đảng tiếp tục là nhiệm vụ then chốt; công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý được chú trọng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Lào, trước sau như một luôn sát cánh, ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Lào.

Quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Hai bên cần tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống thủy chung, son sắt, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào phát triển ngày càng sâu sắc, đáp ứng yêu cầu và lợi ích của mỗi nước trong tình hình mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các cơ quan liên quan của Việt Nam và Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề; kết hợp trao đổi lý luận với khảo sát thực tế, lựa chọn những kinh nghiệm thiết thực, phù hợp với điều kiện của mỗi nước để vận dụng vào công tác.

Đồng chí bày tỏ mong muốn các thành viên trong Đoàn tích cực trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, qua đó góp phần thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan của hai Đảng, hai Nhà nước.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt Đoàn, đồng chí Keovisouk Solaphom trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Cẩm Tú đã dành thời gian tiếp và chia sẻ nhiều thông tin quý báu; đồng thời cảm ơn các cơ quan Việt Nam đã phối hợp, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho chương trình công tác của Đoàn.

Đồng chí chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện Việt Nam đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu và chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay, nhất là trong công tác đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh Lào luôn coi trọng việc củng cố, tăng cường quan hệ đặc biệt với Việt Nam - tài sản chung được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, xem đây là một trong những nhân tố quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước.

Đánh giá cao chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên đề và các chuyến khảo sát thực tế tại một số địa phương của Việt Nam, đồng chí Keovisouk Solaphom cho rằng những nội dung trao đổi mang lại nhiều kiến thức, kinh nghiệm có giá trị cả về lý luận và thực tiễn, góp phần hình thành tư duy và cách tiếp cận mới trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp của các cơ quan Việt Nam, đồng thời khẳng định Đoàn sẽ nghiên cứu, vận dụng phù hợp những kiến thức thu nhận được vào thực tiễn công tác tại Lào, góp phần vun đắp quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam./.

Thường trực Ban Bí thư tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chiều 13/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, tiếp Đoàn cán bộ cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang làm việc tại Việt Nam.

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