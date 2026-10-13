Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam-Campuchia, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-15/10, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Chiều 13/10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và các thành viên đoàn.

Hai Bộ trưởng Quốc phòng duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Ngay sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam-Campuchia; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục-đào tạo và giao lưu nhân dân; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế...

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật là các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục, tuyên truyền; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương…

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các nội dung, gồm: hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đối thoại-tham vấn; hợp tác giữa các quân, binh chủng; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hòa bình, hợp tác, phát triển; phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại Campuchia; coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần, quân nhu; kinh tế quốc phòng; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia...

Nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Campuchia và Việt Nam, Đại tướng Tea Seiha bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mới trong quan hệ song phương; khẳng định chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung.

Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia trước khi hội đàm. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua; đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất, như: trao đổi đoàn, đào tạo, quản lý biên giới trên biển và trên đất liền..., qua đó tiếp tục củng cố vị trí của hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Năm 2027, Việt Nam và Campuchia sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia năm 2027./.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9: Củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác thực chất Đối thoại Quốc phòng Việt Nam-Campuchia lần thứ 9 thống nhất tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin, phối hợp bảo vệ biên giới, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, góp phần giữ vững hòa bình khu vực.

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