Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hợp tác quốc phòng-an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam-Lào

Ngày 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Đại tướng Khamlieng Outhakaisone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào đang thăm chính thức Việt Nam, tham dự cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 10 và chứng kiến cuộc Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước lần thứ 5.

Chào mừng Đại tướng Khamlieng Outhakaisone cùng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Lào sang thăm Việt Nam và dự các hoạt động hợp tác quốc phòng ba nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đạt được thời gian qua; tin tưởng Lào sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đất nước ngày càng ổn định, phồn vinh và phát triển.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng-an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; đánh giá cao vai trò của Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước trong triển khai các thỏa thuận cấp cao, tăng cường tin cậy, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Khamlieng Outhakaisone sẽ góp phần cụ thể hóa sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” giữa hai Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác thiết thực thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác, củng cố tin cậy chính trị-chiến lược, tăng cường chia sẻ và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhau, phối hợp nâng cao năng lực phòng thủ, thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng và đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh hợp tác trong công tác chính trị, xây dựng quân đội hai nước vững mạnh, thực sự là lực lượng trung thành, tin cậy tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và nhân dân mỗi nước.

Đại tướng hamlieng Outhakaisone, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã dành thời gian tiếp Đoàn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Khamlieng Outhakaisone chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Lào đầu tiên của đồng chí Lê Minh Hưng trên cương vị Thủ tướng. Đại tướng Khamlieng Outhakaisone đánh giá quan hệ Việt Nam-Lào ngày càng phát triển sâu sắc, hiệu quả, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục là trụ cột quan trọng; cảm ơn Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân Việt Nam đã luôn dành cho Lào sự hỗ trợ quý báu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực quốc phòng và khả năng tự lực, tự chủ của Lào.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone khẳng định Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và thỏa thuận giữa hai Bộ, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam.

Đại tướng Khamlieng Outhakaisone nhấn mạnh dù tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, quan hệ đặc biệt Lào-Việt sẽ luôn bền vững, được hai Đảng, hai Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước gìn giữ, vun đắp.

Trên tinh thần đó, hai bên sẽ phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ “Năm Đoàn kết Hữu nghị 2027” kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước, góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Sáng 13/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Đại tướng Khamliang Outhakaysone, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.