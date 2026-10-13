Thúc đẩy cơ hội của các doanh nghiệp Việt Nam tại Gruzia

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Gruzia, chiều 12/10 theo giờ địa phương, đã diễn ra Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Gruzia do Bộ Công thương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Gruzia tổ chức trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới Gruzia.

Tham dự về phía Gruzia có đại diện lãnh đạo Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững cùng đại diện các doanh nghiệp. Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng, Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan kiêm nhiệm Gruzia Nguyễn Thành Lê, đại diện của các công ty, tập đoàn lớn đang thực hiện các dự án đầu tư tại các nước Liên Xô cũ.



Phát biểu chào mừng diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Phát triển bền vững Gruzia, ông Irakli Nadareishvili nhấn mạnh vinh dự được chào đón đoàn đại biểu cấp cao đầu tiên của Việt Nam đến thăm Gruzia do Phó Chủ tịch nước Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu; hoan nghênh diễn đàn doanh nghiệp như bước khởi đầu để phát triển mối quan hệ bền chặt hơn giữa các doanh nghiệp Gruzia và Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội hơn cho thương mại và đầu tư. Năm 2025, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Gruzia và Việt Nam tăng mạnh so với năm trước đó.

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, Gruzia có thể đóng vai trò là cơ sở để tiếp cận và phục vụ thị trường khu vực rộng lớn hơn nhờ vị trí địa lý kết nối khu vực Nam Caucasus, Trung Á và Trung Quốc với các thị trường châu Âu thông qua Biển Đen.

Chính phủ Gruzia đặc biệt chú trọng phát triển các lĩnh vực ưu tiên, có tiềm năng hợp tác lớn với Việt Nam, như sản xuất và cơ sở hạ tầng logistics, năng lượng tái tạo; du lịch và dịch vụ khách sạn; cũng như công nghệ thông tin - truyền thông (ICT) và dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO).



Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng hoan nghênh chương trình gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam-Gruzia nhằm rà soát dư địa và tiềm năng hợp tác giữa hai nước.

Để hiện thực hóa các tiềm năng đó, lãnh đạo Bộ đưa ra những định hướng trọng tâm cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước cùng trao đổi và phát triển, theo đó, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông và logistics là chìa khóa để thúc đẩy thương mại và du lịch, mở rộng hợp tác đầu tư hạ tầng, công nghệ và phát triển đô thị.

Bà cho biết sự có mặt của các tập đoàn đa ngành như ROX, TNT, Vingroup… tại diễn đàn đã minh chứng cho khát vọng và quyết tâm tìm cơ hội hợp tác đầu tư tiềm năng tại Gruzia, đóng góp vào quá trình hiện đại hóa hạ tầng và đô thị của đất nước.

Thứ trưởng Phan Thị Thắng cũng nhấn mạnh Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Gruzia tại Việt Nam.

Đồng thời, bà mong muốn Chính phủ và các cơ quan chức năng Gruzia tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, thủ tục hành chính để các doanh nghiệp Việt Nam triển khai các dự án đầu tư thuận lợi, hiệu quả tại Gruzia.



Tại diễn đàn, đại diện các doanh nghiệp đầu tư lớn của Việt Nam tại khu vực đã giới thiệu đến các quan chức và đại diện doanh nghiệp Gruzia những thế mạnh, mục tiêu và chiến lược đầu tư, kinh doanh của mình. Những dự án đã và đang hoàn thành tại nhiều nước trong khu vực là lời khẳng định về năng lực và tầm nhìn về vai trò của khu vực "Hành lang Giữa."



Chuyến thăm của Phó Chủ tịch nước đã tạo ra bước khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp Gruzia và Việt Nam. Hai bên cần tận dụng cơ hội để thiết lập những mối quan hệ thương mại mới và phát triển các dự án đầu tư song phương, đóng góp cho nền kinh tế đất nước và cho mối quan hệ Việt Nam-Gruzia./.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Thủ tướng Gruzia Hai bên nhất trí cho rằng quan hệ Việt Nam-Gruzia đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới, cần được thúc đẩy theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với lợi ích và tiềm năng của mỗi nước.

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