VietinBank ra mắt sản phẩm vay thấu chi bảo đảm bằng tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile, giúp khách hàng cá nhân có thêm nguồn tiền khi phát sinh nhu cầu tài chính trong thời gian khoản tiền gửi chưa đến hạn. Hạn mức vay tối đa bằng 90% giá trị khoản tiền gửi dùng làm tài sản bảo đảm và không vượt quá 10 tỷ đồng.

Khi cần tiền để thanh toán nhưng khoản tiền gửi có kỳ hạn chưa đáo hạn, khách hàng thường phải cân nhắc việc rút tiền trước hạn và ảnh hưởng đến lãi tiền gửi. Với sản phẩm này, khách hàng có thể sử dụng hạn mức thấu chi được VietinBank phê duyệt, đồng thời tiếp tục duy trì khoản tiền gửi trực tuyến làm tài sản bảo đảm, qua đó bảo toàn lãi suất tiền gửi theo điều kiện của sản phẩm.

Hạn mức linh hoạt và tính lãi theo nhu cầu sử dụng

Hạn mức vay được xác định trên cơ sở giá trị khoản tiền gửi trực tuyến bảo đảm cho khoản vay. Thời gian duy trì hạn mức thấu chi tối đa 12 tháng, đồng thời không vượt quá thời hạn còn lại của khoản tiền gửi trực tuyến.

Lãi vay chỉ tính trên số tiền và số ngày thực tế khách hàng sử dụng hạn mức, thay vì tính trên toàn bộ hạn mức được cấp. Cơ chế này giúp khách hàng chủ động sử dụng khoản vay theo nhu cầu và theo dõi chi phí tương ứng với phần vốn thực tế đã sử dụng.

Tăng tốc kinh doanh cùng Gói tài chính thông minh từ VietinBank. (Ảnh: Vietnam+)

Lãi suất vay được xác định bằng lãi suất tiền gửi trực tuyến cộng với biên độ lãi suất theo quy định của VietinBank trong từng thời kỳ. Theo thông tin ngân hàng cung cấp, biên độ hiện áp dụng là 3,5%/năm. Đây là phần cộng thêm vào lãi suất tiền gửi, không phải toàn bộ lãi suất của khoản vay.

Đăng ký và sử dụng trên VietinBank iPay Mobile

Sản phẩm hỗ trợ giải ngân 24/7 trên ứng dụng VietinBank iPay Mobile. Khách hàng đăng nhập ứng dụng, tìm kiếm chức năng “Vay thấu chi bảo đảm tiền gửi” và nhập thông tin đề nghị vay vốn. Sau khi được phê duyệt, khách hàng ký số hợp đồng cho vay và xác nhận bằng mã xác thực một lần hoặc FacePay để có thể sử dụng ngay hạn mức thấu chi.

Sản phẩm áp dụng đối với khách hàng cá nhân là người Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Tại thời điểm phê duyệt, khách hàng không có nợ nhóm 2 hoặc nợ xấu tại VietinBank hay bất kỳ tổ chức tín dụng nào.

Tài sản bảo đảm là tiền gửi trực tuyến có kỳ hạn từ một tháng trở lên, gồm tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau hoặc hợp đồng tiền gửi mở trên VietinBank iPay. Sản phẩm không áp dụng đối với tiền gửi tích lũy hoặc tiền gửi rút gốc linh hoạt./.

VietinBank 4 năm liên tiếp được nhà đầu tư bình chọn yêu thích Ngân hàng VietinBank nhận giải thưởng IR Awards 2026 lần thứ 4 liên tiếp, ghi nhận hoạt động IR minh bạch, chuyên nghiệp và được nhà đầu tư yêu thích nhất.