Cúp Thánh Gióng 2026: Khẳng định vị thế doanh nhân của kỷ nguyên phát triển mới

Ngày 11/10, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ kỷ niệm và tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026.

Tại Lễ kỷ niệm năm nay, 100 doanh nhân đại diện cho các khu vực của nền kinh tế đã được bình chọn và vinh danh danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026, qua đó khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của đội ngũ doanh nhân trong hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước phát triển, hùng cường và thịnh vượng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và trao tặng danh hiệu cho các đại diện doanh nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2026-2030, là nền tảng cho giai đoạn tăng tốc, tăng trưởng cao tiếp theo. Để khơi thông nguồn lực và tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư kinh doanh và phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, các cơ quan quản lý cần đổi mới tư duy, phương thức quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, chuyển nhanh hơn từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy kết quả thực chất và niềm tin của doanh nghiệp làm thước đo.

Với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc chia sẻ chủ trương, chính sách và nỗ lực cải cách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ được thực sự phát huy hiệu quả khi chuyển hóa thành kết quả cụ thể trong sản xuất kinh doanh. Doanh nhân, doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp biến cơ hội thành kết quả, thành nguồn lực, của cải và tiềm năng thành động lực tăng trưởng, góp phần nâng cao vị thế kinh tế của Việt Nam. Trước những thời cơ và thách thức mới, ông mong muốn đội ngũ doanh nhân Việt Nam tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần tự lực, tự cường và trách nhiệm với đất nước.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh Việt Nam đứng trước yêu cầu vừa thúc đẩy tăng trưởng cao, vừa nâng cao chất lượng, tính tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế. Trong tiến trình đó, doanh nhân không chỉ là người tổ chức sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và đóng góp ngân sách, mà còn là lực lượng trực tiếp biến cơ hội thể chế, khoa học-công nghệ và hội nhập thành các sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và giá trị mới cho đất nước.

Lễ kỷ niệm và tôn vinh, trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” năm 2026. (Ảnh: Vietnam+)

Được VCCI khởi xướng từ năm 2006, danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng” bước vào kỳ bình xét lần thứ 10 trong năm 2026. Trải qua chín kỳ bình xét, chương trình đã tôn vinh 860 lượt doanh nhân. Năm nay, chương trình hướng tới ghi nhận 100 doanh nhân tiêu biểu từ các lĩnh vực, ngành nghề và địa phương, phản ánh sức sống, tính đa dạng và khát vọng lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Điểm cốt lõi của danh hiệu là đề cao những chuẩn mực phát triển dài hạn: Lãnh đạo và quản trị hiệu quả; Đổi mới sáng tạo; tuân thủ pháp luật; Văn hóa và đạo đức kinh doanh; Trách nhiệm với người lao động, cộng đồng và môi trường. Cúp Thánh Gióng do đó vừa ghi nhận thành tích đã đạt được, vừa gửi gắm kỳ vọng về trách nhiệm nêu gương và khả năng dẫn dắt, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của doanh nhân Việt Nam.

Theo Chủ tịch VCCI, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Hồ Sỹ Hùng, qua hơn 260 hồ sơ được các Bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội doanh nghiệp trong cả nước giới thiệu, gửi đến cho VCCI để tham gia chương trình, cho thấy đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang ngày càng đa dạng hơn về ngành nghề, vùng miền, loại hình doanh nghiệp và thế hệ lãnh đạo. Nhưng đều có một điểm chung, đó là nỗ lực vươn lên bằng năng lực của chính bản thân mình. Đối với nhóm doanh nhân này, tính riêng năm 2025, tổng doanh thu, tổng doanh thu đạt khoảng 1,34 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 248 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách khoảng 97 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 273 nghìn lao động.

Chủ tịch VCCI chia sẻ qua hơn 260 hồ sơ gửi về cho thấy đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang ngày càng đa dạng hơn về ngành nghề, vùng miền, loại hình doanh nghiệp và thế hệ lãnh đạo. (Ảnh: Vietnam+)

Lễ tôn vinh là dịp khẳng định sự trân trọng đối với những cống hiến của doanh nhân đồng thời khơi dậy ý thức tiếp tục nâng chuẩn quản trị, giữ chữ tín, thực hiện trách nhiệm xã hội và đóng góp cho những mục tiêu phát triển dài hạn của quốc gia.

Với vai trò là tổ chức quốc gia đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, lãnh đạo của VCCI khẳng định tiếp tục thúc đẩy đối thoại chính sách, phản ánh tiếng nói từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển văn hóa kinh doanh và mở rộng liên kết trong nước, quốc tế. Tinh thần “Doanh nghiệp vững mạnh – Quốc gia thịnh vượng” là định hướng kết nối trách nhiệm của mỗi doanh nhân với tương lai phát triển của đất nước./.

Doanh nhân Việt Nam: Từ yêu cầu tăng trưởng cao đến đổi mới mô hình phát triển Bước vào giai đoạn phát triển 2026–2030, nền kinh tế đứng trước yêu cầu mang tính bước ngoặt, đòi hỏi nhiều hơn ở các doanh nhân Việt về sự tự tin, kiên định nâng chuẩn mực và mạnh dạn đổi mới.