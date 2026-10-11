Khai trương đường bay đến Almaty và Praha, Vietjet mở thêm kết nối giữa Việt Nam và thế giới

Vietjet vừa chính thức khai trương các đường bay mới Hà Nội-Almaty, Hà Nội-Praha và Almaty-Praha, mở rộng mạng bay liên lục địa và đánh dấu hãng vươn tới Liên minh châu Âu.

Các kết nối hàng không mới mang đến thêm lựa chọn di chuyển giữa Việt Nam, Kazakhstan và Cộng hòa Séc, đồng thời góp phần thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa giữa Đông Nam Á, Trung Á và châu Âu.

Lễ khai trương diễn ra tại Sân bay Quốc tế Almaty và Sân bay Václav Havel Praha ngày 10/10 trong không khí hân hoan chúc mừng và chào đón của lãnh đạo, người dân và du khách.

Các chuyến bay đầu tiên được chào đón với nghi thức phun vòi rồng và các tiết mục biểu diễn mang đậm dấu ấn truyền thống địa phương, đánh dấu sự khởi đầu của những hành trình mới giữa ba khu vực, chào mừng hành khách quốc tế đến với Việt Nam.

Hành khách trên các chuyến bay khai trương cũng nhận được những món quà lưu niệm từ Vietjet và các sân bay, góp thêm niềm vui cho hành trình đầu tiên.

Các đường bay được khai thác với tần suất 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Ba và thứ Bảy bằng tàu bay Airbus A330 thân rộng hiện đại. Hành khách có thể chọn bay cùng hạng ghế Business, SkyBoss, nơi hành trình được chăm chút bằng dịch vụ chu đáo, ẩm thực phong phú và cảm xúc bay trọn vẹn. Đặc biệt, du khách Việt Nam được miễn thị thực khi lưu trú tại Kazakhstan trong thời gian 30 ngày.

Praha, thủ đô Cộng hòa Séc, quyến rũ du khách với những công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Gothic, Baroque và Art Nouveau, những quảng trường cổ kính cùng hệ thống di sản văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế kỷ.

Trong khi đó, Almaty không chỉ là thành phố lớn nhất Kazakhstan mà còn hấp dẫn với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa đa dạng và vị trí quan trọng tại Trung Á.

Thủ đô Hà Nội là điểm đến đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối du khách quốc tế đến với các di sản văn hoá, lịch sử, thiên nhiên nổi tiếng khắp Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai trương đường bay mới, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hoà Séc Dương Hoài Nam cho biết: “Quan hệ hữu nghị lâu đời giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc cần tiếp tục được vun đắp bằng những nhịp cầu kết nối, trong đó có hàng không. Tôi tin tưởng rằng đường bay mới này sẽ góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc, không chỉ ở cấp chính phủ mà còn thúc đẩy sự gắn kết sâu sắc hơn giữa nhân dân hai nước. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn Vietjet đã tin tưởng lựa chọn thị trường Séc và đóng góp vào việc tăng cường kết nối hàng không giữa Việt Nam và châu Âu.”

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng giám đốc Vietjet, chia sẻ: “Các đường bay mới khai trương hôm nay đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình mở rộng mạng bay quốc tế của chúng tôi. Vietjet sẽ khai thác thêm nhiều đường bay đến Châu Âu, giúp hành khách dễ dàng kết nối thuận tiện giữa Châu Âu, Châu Úc và Châu Á. Chúng tôi vui mừng chào đón du khách đến khám phá Việt Nam, đồng thời đưa hành khách Việt Nam và quốc tế đến gần hơn với những điểm đến giàu bản sắ

Từ Sân bay Quốc tế Nội Bài, hành khách khởi hành trên các chuyến bay đầu tiên từ Hà Nội đi Almaty và Praha.

c, văn hóa và trải nghiệm, thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư.”

Mỗi chuyến bay cùng Vietjet hành khách còn có cơ hội thưởng thức các món ăn nóng tươi ngon đặc sắc ẩm thực Việt Nam và thế giới như Phở Thìn, Bánh mì Việt Nam, Cà phê sữa đá… được phục vụ bởi phi hành đoàn chuyên nghiệp tận tâm trên tàu bay hiện đại, tiết kiệm nhiên liệu.

Các chương trình văn hoá, nghệ thuật đặc sắc trên độ cao 10.000 mét cũng là món quà Vietjet dành tặng hành khách của mình trên các hành trình bay vào các dịp đặc biệt.



Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax.