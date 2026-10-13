Đức: Nhiều trường học đóng cửa sau lời đe dọa xả súng trong nhóm chat phụ huynh

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nhiều trường học tại thành phố Oschersleben, bang Sachsen-Anhalt, đã đóng cửa trong ngày 13/10 sau khi xuất hiện lời đe dọa xả súng trong một nhóm chat phụ huynh.

Cảnh sát hiện không đánh giá đây là lời đe dọa nghiêm trọng, song vẫn tiếp tục điều tra và tăng cường hiện diện tại các cơ sở giáo dục.

Theo thông tin cảnh sát, một người chưa rõ danh tính đã đe dọa thực hiện vụ xả súng vì lý do tôn giáo trong nhóm chat phụ huynh trên ứng dụng WhatsApp. Tin nhắn được gửi từ tài khoản của một phụ huynh.

Các trường phải đóng cửa gồm cả trường tiểu học và trung học.

Cảnh sát cho biết hiện chưa có căn cứ để coi lời đe dọa là đáng tin cậy. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tăng cường tuần tra tại các trường học và nhà trẻ ở Oschersleben, đồng thời làm rõ các tình tiết liên quan.

Quyết định đóng cửa trường học được Cơ quan quản lý trường học bang đưa ra từ tối 12/10. Một người phát ngôn của cơ quan này xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết việc đóng cửa đồng loạt các trường là biện pháp không thường xuyên được áp dụng.

Tuy nhiên, cơ quan này đã thực hiện theo phương án ứng phó được cảnh sát quy định đối với các vụ đe dọa xả súng nhằm bảo đảm tình hình được kiểm soát và tạo điều kiện xác minh vụ việc.

Trong ngày 13/10, một số trường chuyển sang dạy học từ xa và tổ chức trông giữ học sinh trong trường hợp khẩn cấp. Các trường dự kiến mở cửa trở lại bình thường từ ngày 14/10.

Theo cảnh sát, nếu xác định được danh tính người đưa ra lời đe dọa, đối tượng này có thể phải đối mặt với mức phạt tiền lớn.

Trước đó vài ngày, tại bang Thüringen (Thuringia), cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt 6.000 euro (tương đương 6.711 USD) đối với phụ huynh của người soạn thảo thông báo đe dọa xả súng./

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