NATO làm rõ phương án ứng phó trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan, ngày 12/10, Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đại tướng Mỹ Alexus Grynkewich, đã trình bày khái quát cách tiếp cận của liên minh trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Đại tướng Grynkewich khẳng định NATO hướng tới duy trì hòa bình, đồng thời sẵn sàng ngăn chặn và đẩy lùi các cuộc tấn công nhằm vào các nước thành viên.

Ông cho biết NATO đã tiến hành huấn luyện và chuẩn bị các phương án ứng phó, song không coi xung đột là điều sắp xảy ra hoặc không thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp diễn, NATO đang làm rõ phương án ứng phó nếu xảy ra xung đột quân sự, tập trung vào ba nội dung chính: ngăn chặn, đẩy lùi các cuộc tấn công và làm suy giảm năng lực tác chiến của đối phương.

Tuy nhiên, liên minh nhấn mạnh mục tiêu không phải là thúc đẩy leo thang hay tìm cách đánh bại đối thủ về mặt chiến lược, mà là bảo vệ các nước thành viên và hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng.

So với các học thuyết quân sự thời Chiến tranh Lạnh, vốn nhấn mạnh khả năng trả đũa hạt nhân hoặc phản ứng linh hoạt trước hành động tấn công, cách tiếp cận hiện nay chú trọng hơn đến việc kiểm soát leo thang.

Theo Đại tướng Grynkewich, NATO tập trung vô hiệu hóa các hệ thống được sử dụng để tấn công, qua đó ngăn đối phương đạt mục tiêu quân sự, thay vì mở rộng phạm vi đối đầu.

Ông cho rằng liên minh không có lợi ích trong việc làm xung đột trầm trọng hơn và không đặt mục tiêu gây thất bại chiến lược cho đối thủ.

Về quân sự, NATO chú trọng khả năng phối hợp tác chiến trên nhiều lĩnh vực, gồm trên bộ, trên biển, trên không, trong không gian và trên không gian mạng.

Liên minh dự kiến kết hợp các loại vũ khí chính xác, công nghệ cao với những hệ thống có chi phí thấp hơn, có thể sản xuất với số lượng lớn và triển khai linh hoạt, trong đó có thiết bị bay không người lái và các hệ thống tự hành.

Các phương án này nhằm tăng khả năng ứng phó với lực lượng tấn công, đồng thời hạn chế khả năng duy trì hoạt động quân sự của đối phương thông qua việc tác động đến hệ thống hậu cần, chỉ huy và hỗ trợ.

NATO cũng đặt trọng tâm vào việc nâng cao năng lực thu thập, phân tích thông tin và rút ngắn thời gian ra quyết định. Theo Tư lệnh tối cao NATO, việc kết hợp dữ liệu tình báo từ nhiều nguồn có thể giúp liên minh nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, đánh giá tình hình và triển khai lực lượng phù hợp.

Nhìn chung, NATO đang tập trung củng cố năng lực phòng thủ, nâng cao khả năng phối hợp tác chiến và kiểm soát nguy cơ leo thang trong trường hợp xảy ra xung đột.

Tuy nhiên, việc triển khai các phương án này sẽ phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa các nước thành viên, khả năng đáp ứng về nguồn lực và sự duy trì cam kết của Mỹ, trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp./.

NATO sẵn sàng điều chỉnh thế trận phòng thủ tại Biển Đen khi cần thiết Sau các vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đen, NATO khẳng định tiếp tục phối hợp với các đồng minh và sẵn sàng điều chỉnh thế trận răn đe, phòng thủ khi cần thiết.