Kinh tế

Thái Nguyên vượt mốc 8 tỷ USD vốn FDI, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

Năm 2026, Thái Nguyên phấn đấu tổng doanh thu doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đạt hơn 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu hơn 32 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước từ các khu công nghiệp 10.500 tỷ đồng.

Hoàng Thảo Nguyên
Lắp ráp điện thoại thông minh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, Khu công nghiệp Yên Bình. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)
Lắp ráp điện thoại thông minh tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên, Khu công nghiệp Yên Bình. (Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN)

Trong 3 tháng cuối năm 2026, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng thêm hơn 68 triệu USD, thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng vốn dự kiến hơn 17.800 tỷ đồng nhằm đạt mục tiêu thu hút 8,1 tỷ USD và 30.000 tỷ đồng vào các khu công nghiệp trong năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên tập trung triển khai hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quy hoạch phân khu Khu công nghiệp Tây Phổ Yên giai đoạn 1 để trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch và trình chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 9 khu công nghiệp khác gồm: Phúc Thuận 1, Phúc Thuận 2, Tân Thành 1, Tân Thành 2, Kha Sơn, Nga My, Vạn Xuân, Chợ Mới 2, Chợ Mới 3; đồng thời triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch, lập quy hoạch phân khu đối với 5 khu công nghiệp mới bổ sung gồm: Nam Thái Nguyên, Sông Công III, Phú Lương-Phú Lạc, Gang Thép và khu công nghiệp tại xã Đồng Hỷ và xã Văn Hán.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, tạo quỹ đất sạch phát triển các khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển, góp phần xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có hạ tầng đồng bộ và năng lực cạnh tranh cao...

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chủ động, kịp thời triển khai các chủ trương của Trung ương và tỉnh, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân tỉnh, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, các nhiệm vụ được giao.

Công tác thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục cải thiện, hỗ trợ doanh nghiệp được tăng cường, đồng thời, cải cách hành chính, chuyển đổi số và cơ chế “luồng xanh” được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, tổng thu hút vốn FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 8 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra so với kế hoạch đề ra đầu năm. Lũy kế đến nay, trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng số 384 dự án còn hiệu lực, trong đó có 202 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 19 tỷ USD và 182 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 64.000 tỷ đồng.

Dự ước 9 tháng năm 2026, doanh thu của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tỉnh đạt 30,6 tỷ USD, xuất khẩu ước đạt 28,46 tỷ, thu ngân sách đạt khoảng 6.800 tỷ đồng... đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của toàn tỉnh.

Được biết, năm 2026, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tổng doanh thu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hơn 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu đạt trên 32 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước từ các khu công nghiệp đạt 10.500 tỷ đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)
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NGHỊ QUYẾT SỐ 10 VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

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