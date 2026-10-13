Kiến tạo thể chế, bồi đắp niềm tin: Động lực để doanh nghiệp Việt vươn tầm quốc tế

Bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt, mối quan hệ đồng hành giữa Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục được khẳng định là động lực cốt lõi để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước.

Chiều ngày 12/10, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp mặt với các doanh nghiệp tiêu biểu.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhắc lại một cột mốc lịch sử mang tính biểu tượng. Đó là ngày 13/10/1945, giữa muôn vàn công việc cấp bách sau khi nước nhà giành độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho giới công thương và khẳng định: Sự thịnh vượng của quốc gia gắn liền với sự thịnh vượng của doanh nghiệp, Chính phủ, nhân dân và Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tận tâm giúp đỡ giới công thương. Tư tưởng ấy được tiếp nối qua nhiều thế hệ, đặt nền tảng cho sự đồng hành giữa Nhà nước và doanh nhân.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Đảng, Nhà nước trân trọng những thành công lớn, những đóng góp thầm lặng trong giữ chữ tín, duy trì sản xuất, chăm lo người lao động, làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.” Sự đóng góp ấy không chỉ đo đếm bằng những chỉ số kinh tế, mà còn thể hiện qua việc thực hiện trách nhiệm xã hội, từ việc chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát, hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, người yếu thế cho đến việc bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng rõ: “Giá trị lâu dài của sự nghiệp kinh doanh là để lại cho đất nước thêm tiềm lực và vị thế, cho người lao động thêm tri thức và kỹ năng, cho thế hệ sau thêm cơ hội và tương lai.”

Bồi đắp niềm tin từ bệ phóng thể chế và sự đồng hành chiến lược

Nhìn nhận một cách thẳng thắn vào những thách thức của nền kinh tế, thông điệp từ lãnh đạo Đảng và Nhà nước mang tính hành động cao độ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: “Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên.”

Mối quan hệ đồng hành này đòi hỏi sự nỗ lực song hành, bởi lẽ: “Niềm tin cần được bồi đắp từ hai phía. Nhà nước bảo vệ quyền hợp pháp, thực hiện đúng cam kết, còn doanh nghiệp đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật, chia sẻ trách nhiệm với người lao động và cộng đồng.”

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định: “Đảng, Nhà nước phải giải quyết đến cùng những vướng mắc, chấn chỉnh những bất cập thuộc trách nhiệm của mình, doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, vươn lên.”

Để hiện thực hóa cam kết này, hàng loạt định hướng phát triển đã được chỉ rõ. Cơ quan quản lý cần củng cố niềm tin, bảo đảm môi trường kinh doanh ổn định, thuận lợi, minh bạch, công bằng, chi phí thấp; tháo gỡ thực chất vướng mắc của doanh nghiệp. Chính sách phải nhất quán, được tham vấn, đánh giá tác động, có lộ trình phù hợp. Pháp luật phải hướng dẫn kịp thời, thực thi thống nhất, bảo vệ quyền sở hữu, kinh doanh, hợp đồng và thành quả làm giàu chính đáng. Nhà nước bảo vệ quyền tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh.

Tiến sỹ Phạm Hồng Điệp nhấn mạnh chưa có giai đoạn nào doanh nghiệp lại có niềm tin vững chắc, có khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và làm giàu cho chính doanh nghiệp mạnh mẽ như bây giờ. (Ảnh: Vietnam+)

Dưới góc nhìn của cộng đồng doanh nghiệp, tinh thần đồng hành và tháo gỡ thể chế này đang tạo ra một luồng sinh khí mới. Đón nhận thông điệp đó, Tiến sỹ Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SHINEC, chủ đầu tư Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, chia sẻ sự đồng thuận sâu sắc. Ông nhìn nhận Đảng và Chính phủ đã rất kiên định, kiên quyết với mục tiêu đưa Việt Nam phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Các quyết sách chiến lược đã được Đảng đưa ra bằng các nghị quyết và Chính phủ, Quốc hội đã thể chế hóa bằng việc sửa đổi các bộ luật đã cũ, cởi bỏ các rào cản hành chính. Đáng chú ý, việc tinh giản bộ máy điều hành xuống còn hai cấp và thái độ kiên quyết ủng hộ doanh nghiệp phát triển đã khiến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là lực lượng doanh nhân, vô cùng vững tin.

Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền. (Ảnh: Vietnam+)

Ông Điệp nhấn mạnh chưa giai đoạn nào doanh nghiệp lại có niềm tin vững chắc, có khát vọng cống hiến cho Tổ quốc và làm giàu cho chính mình lại mạnh mẽ như bây giờ.

Sự cởi trói về mặt thể chế còn thể hiện qua những quyết sách đột phá gần đây. Trong gần 2 năm qua, Trung ương Đảng đã ban hành một hệ thống các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội nhằm mở đường, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, lao động sản xuất, để các doanh nghiệp, doanh nhân và người lao động có cơ hội phát triển. Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV đã thông qua “Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh,” theo đó Đảng khuyến khích các đảng viên làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài Nhà nước và liêm chính công vụ.

Ông Phạm Quốc Long nhấn mạnh chủ trương này có ý nghĩa trong việc khơi thông nguồn lực, khuyến khích tinh thần dấn thân, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. (Ảnh: Vietnam+)

Bàn về tính thực tiễn của chủ trương này, ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Đại lý và Dịch vụ hàng hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Gemadept, phân tích: “Chủ trương này có ý nghĩa trong việc khơi thông nguồn lực, khuyến khích tinh thần dấn thân, đổi mới sáng tạo và làm giàu chính đáng. Qua đó, những người có năng lực và tinh thần trách nhiệm sẽ có thêm động lực đóng góp cho sự phát triển kinh tế trong khuôn khổ pháp luật. Theo tôi, quá trình triển khai cần đồng thời bảo đảm tính minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích và giữ vững kỷ luật, kỷ cương, từ đó củng cố niềm tin và tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh cho khu vực kinh tế tư nhân.”

Đại diện Gemadept cũng chia sẻ thêm: “Tôi cho rằng đây là một thông điệp rất rõ ràng về niềm tin hai chiều: Nhà nước kiến tạo môi trường ổn định, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; Doanh nghiệp đáp lại bằng cam kết đầu tư lâu dài, tuân thủ pháp luật và quản trị minh bạch. Đối với các dự án hạ tầng cảng – logistics có vòng đời hàng chục năm, sự đồng hành nhất quán ấy là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp an tâm huy động nguồn lực, đầu tư phát triển và đóng góp bền vững cho đất nước.”

Ông Phạm Quốc Long chia sẻ doanh nghiệp không mong chờ cơ chế ưu tiên riêng, mà kỳ vọng các chủ trương cải cách sớm được chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Lĩnh vực cảng – logistics cần tiếp tục đơn giản hóa, bảo đảm tính thống nhất của thủ tục đầu tư; Đồng bộ quy hoạch cảng với luồng hàng hải, đường bộ, đường sắt; Đồng thời, đẩy mạnh số hóa thủ tục.

Các dự án hạ tầng cảng – logistics có vòng đời hàng chục năm, sự đồng hành nhất quán ấy là nền tảng quan trọng. (Ảnh: Vietnam+)

Làm chủ công nghệ và định vị “doanh nhân dân tộc” trong chuỗi giá trị

Một trong những trọng tâm lớn nhất được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ ra: “Mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Những mục tiêu ấy phải được hiện thực hóa bằng chương trình, dự án, sản phẩm và năng lực cụ thể.”

Để hiện thực hóa khát vọng này, đất nước cần thêm doanh nghiệp làm chủ công nghệ, thương hiệu được tin cậy, mạng lưới sản xuất có sức cạnh tranh quốc tế.

Đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Về tầm nhìn này, bà Đinh Thị Thuý, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn MISA, nhận định những chỉ đạo định hướng về việc lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới là kim chỉ nam rất quan trọng. Những định hướng này rất gần với sứ mệnh phụng sự xã hội mà Tập đoàn đã kiên trì theo đuổi suốt 32 năm qua.

Bà Đinh Thị Thuý khẳng định dù công nghệ mở ra dư địa tăng trưởng, doanh nghiệp vẫn phải lấy thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội làm nền tảng. (Ảnh: Vietnam+)

MISA xác định doanh nghiệp công nghệ không chỉ tạo ra sản phẩm, mà còn phải dùng năng lực công nghệ để giải quyết những bài toán thực tiễn, nâng cao năng suất và phát triển minh bạch. Minh chứng là trong quá trình chuyển đổi từ thuế khoán sang phương thức kê khai đối với hộ kinh doanh, MISA đã cấp tặng miễn phí phần mềm kê khai thuế. Trong giáo dục, tập đoàn cấp tặng phần mềm giảng dạy cho 500 trường đại học và cơ sở đào tạo. Bước vào giai đoạn mới, MISA xác định trí tuệ nhân tạo là động lực quan trọng, hướng tới môi trường làm việc con người và AI cùng phối hợp để tối ưu nguồn lực và tạo lợi thế cạnh tranh.

Tương tự, đại diện Tập đoàn Gemadept, ông Phạm Quốc Long cho hay: “Gemadept xác định công nghệ, con người và quản trị là ba trụ cột nâng cao năng lực cạnh tranh. Chúng tôi đang đẩy mạnh số hóa trong khai thác cảng và logistics, từng bước ứng dụng dữ liệu, trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng suất, tối ưu công tác điều hành và cải thiện trải nghiệm khách hàng.” Mục tiêu cốt lõi là đưa tiến bộ công nghệ trở thành hiệu quả vận hành và năng lực kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, câu chuyện đổi mới không thể đi đơn lẻ mà phải đặt trong chuỗi liên kết. Tiến sỹ Phạm Hồng Điệp từ SHINEC nhắc lại Nghị quyết 10 của Đảng, chỉ rõ sự cần thiết phải xây dựng chuỗi giá trị liên kết cộng sinh từ nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến nhà đầu tư trong nước. Theo đó, các doanh nghiệp nội địa, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ với khả năng tiếp nhận nhanh công nghệ và quản trị bài bản, cần xác định rõ sứ mệnh tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Việc học tập tiếp quản công nghệ mới từ FDI và đổi mới sáng tạo chính là giải pháp then chốt.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10/2026. (Ảnh: Thống Nhất /TTXVN)

Tiến sỹ Phạm Hồng Điệp nhấn mạnh Nghị quyết 41-NQ/TW (ngày 10/10/2023) đặt yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân có trí tuệ, đạo đức, năng lực quản trị, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc và trách nhiệm xã hội. Nghị quyết 68-NQ/TW (ngày 4/5/2025) tiếp tục khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp. Đây là cơ sở định hướng để đề xuất những tiêu chí “doanh nhân dân tộc” phù hợp thời đại. Theo ông, “doanh nhân dân tộc” không đồng nhất với một thành phần dân tộc hay danh hiệu pháp lý. Đó là một phẩm chất cống hiến, gắn lợi ích cá nhân với sự thịnh vượng của Việt Nam. Khát vọng tự cường phải được chứng minh qua sản phẩm chất lượng, việc làm ổn định, nghĩa vụ thuế, cũng như sự cân nhắc tác động đối với tài nguyên, môi trường khi lựa chọn dự án.

Văn hóa kinh doanh và đạo đức xã hội cũng là lằn ranh quyết định sự phát triển bền vững. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: “Người lao động phải hưởng thành quả xứng đáng, đời sống được cải thiện là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.” Thấu hiểu điều này, bà Đinh Thị Thuý khẳng định dù công nghệ mở ra dư địa tăng trưởng, doanh nghiệp vẫn phải lấy thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội làm nền tảng.

Ông Phạm Quốc Long cũng bày tỏ quan điểm tương tự: “Tại Gemadept, chúng tôi quan niệm tăng trưởng bền vững phải được tạo dựng bởi con người và mang lại giá trị thiết thực cho con người.” Mục tiêu kinh doanh phải đi liền với an toàn lao động, thu nhập ổn định và các chương trình hướng tới cộng đồng.

Nhìn về tương lai, thế hệ doanh nhân đi trước đang đặt nhiều kỳ vọng vào lớp trẻ. Gửi gắm thông điệp hướng tới mốc 2030 và 2045, ông Long mong muốn đội ngũ kế cận hãy “nuôi dưỡng khát vọng lớn nhưng luôn bền bỉ với năng lực cốt lõi; Chủ động hội nhập bằng công nghệ, quản trị hiện đại và các chuẩn mực quốc tế; Đồng thời, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với lợi ích chung của đất nước.” Theo ông, tầm vóc thương hiệu không chỉ đo bằng quy mô, mà bằng uy tín và những giá trị bền vững tạo ra cho xã hội.

Lắng nghe và thấu hiểu những trăn trở từ thực tiễn, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, đất nước hùng cường là điểm tựa để doanh nghiệp vươn xa; doanh nghiệp vững mạnh góp phần bồi đắp sức mạnh quốc gia; khẳng định Đảng, Nhà nước trân trọng sự cống hiến, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, tạo điều kiện để doanh nhân phát huy tài năng, làm giàu chính đáng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn các doanh nhân nuôi dưỡng chí lớn, bền lòng gây dựng doanh nghiệp, thương hiệu bằng chất lượng, năng lực và chữ tín, đem lại niềm tự hào cho Việt Nam./.