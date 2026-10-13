Anh hùng Lao động Thái Hương: Định vị Thương hiệu quốc gia bằng trí tuệ, công nghệ cao và phát triển xanh

Đất nước đang ở thời khắc lịch sử, mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Lúc này, Thương hiệu Quốc gia phải trở thành đòn bẩy chiến lược kiến tạo chuẩn mực mới.

Ngày 12/10/2026, tại cuộc gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, những định hướng lớn về tương lai nền kinh tế đã được phác họa sắc nét qua từng góc nhìn.

Tại sự kiện, Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà Sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á (BAC A BANK) đã có bài phát biểu về một bước ngoặt vĩ mô đối với tương lai đất nước, bằng những phân tích chuyên sâu về chiến lược nâng tầm Thương hiệu Quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Định vị lại tầm nhìn và sứ mệnh: Chuyển dịch từ gia công sang làm chủ tri thức

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, lịch sử dân tộc đang bước vào một thời khắc đặc biệt. Bộ tứ nghị quyết trụ cột và những nghị quyết hợp lực chiến lược 71, 72…., Nghị quyết 41-NQ/TW về xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới, là những quyết sách tạo cơ chế phù hợp, dẫn dắt, khích lệ và tạo ra những cánh chim đầu đàn trong từng lĩnh vực; biến khát vọng thành hiện thực, tạo sức mạnh để dân tộc sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đã tích lũy được nội lực sung mãn nhất. Biểu hiện rõ nét là tốc độ tăng trưởng GDP duy trì đà ấn tượng, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục lập đỉnh, cùng với đó là vị thế địa chính trị của quốc gia trên trường quốc tế được nâng tầm đáng kể. Việt Nam không còn ở thế phòng ngự mà đang chủ động bứt phá trong một sân chơi toàn cầu hóa.

Trên bình diện thế giới, các xu thế lớn không còn là những khái niệm mơ hồ mà đã định hình thành ba mũi nhọn đóng vai trò hạt nhân. Đó là sự tăng tốc của Trí tuệ nhân tạo (AI), tiêu chuẩn Môi trường-Xã hội-Quản trị (ESG) ngày càng khắt khe và mô hình Kinh tế tuần hoàn. Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, các yếu tố này không nên được nhìn nhận là rào cản, mà thực chất là một cuộc đua khốc liệt để giành thị phần toàn cầu.

Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, trong kỷ nguyên mới, một thương hiệu đạt chuẩn quốc tế phải mang trong mình bản sắc của sự phát triển Xanh với giá trị cốt lõi xoay quanh trí tuệ, công nghệ cao và sự bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn hiện tại, bà Thái Hương phát biểu: “Đất nước đang ở thời khắc lịch sử đặc biệt. Đó là thời khắc vĩ đại, chính thức mở ra Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Trong bước chuyển mình đó, Thương hiệu Quốc gia không chỉ là danh hiệu để công nhận, mà phải trở thành đòn bẩy chiến lược kiến tạo chuẩn mực sáng tạo mới cho nền kinh tế tri thức, chuyển hóa sức mạnh toàn xã hội thành sự giàu có và văn minh."

Việt Nam đang được định vị với tầm nhìn chiến lược vĩ mô đầy triển vọng, trở thành "Trung tâm tri thức bản địa, công nghệ sinh học xanh và an lành của thế giới."

Để hiện thực hóa khát vọng này, bài toán đặt ra là phải tái định vị Tầm nhìn và Sứ mệnh của Thương hiệu Quốc gia đạt chuẩn mực quốc tế. Về mặt tầm nhìn, nền kinh tế vĩ mô đòi hỏi Thương hiệu Quốc gia Việt Nam trong thế kỷ 21 bắt buộc phải có sự chuyển dịch về chất: Từ việc gia công sang làm chủ công nghệ, thiết kế và sở hữu trí tuệ; Từ việc tận dụng lợi thế chi phí nhân công giá rẻ sang thiết lập lợi thế giá trị; Từ sự bảo hộ nội địa sang hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Động lực chính cho sự chuyển dịch này là phát triển kinh tế tri thức và kinh tế số, dựa trên năng lực sáng tạo, hàm lượng chất xám, công tác nghiên cứu và phát triển (R&D), công nghệ cao cùng các giải pháp xanh.

Việt Nam đang được định vị với tầm nhìn chiến lược vĩ mô đầy triển vọng, trở thành "Trung tâm tri thức bản địa, công nghệ sinh học xanh và an lành của thế giới."





Theo Anh hùng Lao động Thái Hương, trong kỷ nguyên mới, một thương hiệu đạt chuẩn quốc tế phải mang trong mình bản sắc của sự phát triển Xanh với giá trị cốt lõi xoay quanh trí tuệ, công nghệ cao và sự bền vững. Đích đến tối ưu là chiếm lĩnh vị thế cao trên chuỗi giá trị toàn cầu. Việt Nam đang được định vị với tầm nhìn chiến lược vĩ mô đầy triển vọng, trở thành "Trung tâm tri thức bản địa, công nghệ sinh học xanh và an lành của thế giới." Đây là khát vọng đưa quốc gia đi đầu trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải mã tài nguyên thiên nhiên, phục vụ cho mục tiêu chữa lành và tái tạo năng lượng cho con người.

Gắn liền với tầm nhìn đó là một sứ mệnh mang tính thời đại: Nâng tầm giá trị tài sản quốc gia, bảo hộ và tối ưu hóa chuỗi giá trị đa ngành. Chuỗi giá trị này trải dài từ thực phẩm sạch, dược phẩm chữa lành cho đến các dòng mỹ phẩm hoàn toàn tự nhiên độc bản. Sứ mệnh ấy là mang những gì tinh túy nhất của thiên nhiên, đất trời và trí tuệ Việt Nam vươn ra thế giới một cách kiêu hãnh, qua đó góp phần kiến tạo một Thương hiệu Quốc gia mới có uy tín vững chắc trên toàn cầu.

Sứ mệnh mang tính thời đại: Nâng tầm giá trị tài sản quốc gia, bảo hộ và tối ưu hóa chuỗi giá trị đa ngành. (Ảnh: Vietnam+)

Sự phân vai chiến lược: Nhà nước là "nhạc trưởng kiến tạo," doanh nghiệp là "chiến binh tiên phong "

Trong bài phát biểu, Anh hùng Lao động Thái Hương nhấn mạnh để Tầm nhìn và Sứ mệnh vĩ đại không dừng lại ở mặt lý thuyết, cần có sự phân định vai trò rõ ràng, quyết liệt nhưng mang tính tương hỗ chặt chẽ giữa Nhà nước và Doanh nghiệp. Trong đó, Nhà nước được ví như "Nhạc trưởng kiến tạo và bệ đỡ thể chế vững chắc," nắm giữ trọng trách định hình "hệ điều hành" vĩ mô, tạo không gian và bệ phóng cho các thành phần kinh tế phát triển.

Vai trò của Nhà nước tập trung vào ba trụ cột cốt lõi. Thứ nhất là dẫn dắt bằng quy hoạch thể chế Xanh, thông qua việc cụ thể hóa các quyết sách lớn thành hành lang pháp lý thông thoáng, tạo điều kiện cho mô hình kinh tế tuần hoàn, kinh tế Xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Anh hùng Lao động Thái Hương nhấn mạnh để Tầm nhìn và Sứ mệnh vĩ đại không dừng lại ở mặt lý thuyết, cần có sự phân định vai trò rõ ràng, quyết liệt nhưng mang tính tương hỗ chặt chẽ giữa Nhà nước và Doanh nghiệp.





Thứ hai, đóng vai trò bảo hộ tri thức bản địa như một tài sản quốc gia vô giá. Việt Nam hiện xếp thứ 15/25 quốc gia có sự đa dạng sinh học lớn nhất thế giới, tự hào sở hữu kho báu với hơn 5.000 loài thảo dược cùng di sản y học lừng lẫy của các bậc Thánh y, như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông. Bà Thái Hương đề xuất cần có chiến lược nâng tầm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tối đa cho kho báu nông lâm thủy hải sản, đặc biệt là dược liệu. Mục tiêu là đưa khoa học công nghệ đỉnh cao và mô hình quản trị tài chính toàn cầu vào ứng dụng, số hóa bản đồ gen dược liệu, tiến tới chế biến sâu để nhân giá trị tinh chất lên hàng chục, hàng trăm lần. Từ đó, biến dược liệu thô thành "Tài sản trí tuệ quốc gia" thông qua hệ sinh thái cộng sinh công nghiệp tuần hoàn Net Zero và chuỗi tổ hợp du lịch chữa lành ESG.

Không thể có một Thương hiệu Quốc gia hùng mạnh nếu thiếu vắng những doanh nghiệp tầm vóc toàn cầu và các siêu thương hiệu dẫn dắt. (Ảnh: Vietnam+)

Thứ ba, Nhà nước cần đẩy mạnh ngoại giao kinh tế tầm cao, biến mạng lưới ngoại giao toàn cầu thành các trạm xúc tiến, bảo trợ để sản phẩm mang Thương hiệu Quốc gia vượt qua hàng rào kỹ thuật khắt khe của các thị trường khó tính, như EU, Mỹ hay Nhật Bản.

Ở chiều ngược lại, nếu Nhà nước kiến tạo bệ đỡ pháp lý thì Doanh nghiệp chính là "Chiến binh tiên phong và thực thi chuẩn mực," là mũi nhọn trực tiếp hiện thực hóa thương hiệu bằng các sản phẩm và dịch vụ thực chất. Không thể có một Thương hiệu Quốc gia hùng mạnh nếu thiếu vắng những doanh nghiệp tầm vóc toàn cầu và các siêu thương hiệu dẫn dắt. Quốc gia tạo ra bộ khung, còn doanh nghiệp thổi vào đó sức sống. Doanh nghiệp chính là những đại sứ ngoại giao kinh tế, trực tiếp chinh phục thị trường quốc tế, tạo ra việc làm, bồi đắp tầm ảnh hưởng và niềm tin đối với quốc gia.

Để đáp ứng kỳ vọng đó, cộng đồng doanh nghiệp cam kết thực thi ba nhiệm vụ chiến lược. Một là tăng tốc bằng công nghệ đỉnh cao, trong đó khối doanh nghiệp Nhà nước dẫn dắt về hạ tầng, còn khối tư nhân linh hoạt ứng dụng AI và quản trị số. Điển hình trong ngành dược liệu, việc dùng AI giải mã ma trận sinh học thảo dược sẽ tối ưu hóa chuỗi giá trị đa ngành, tạo ra những sản phẩm độc bản. Hai là tự nguyện tuân thủ khắt khe các chuẩn mực ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị).

Hai là, tự nguyện khắt khe với chính mình bằng chuẩn ESG. Các doanh nghiệp tiêu biểu cam kết làm kinh tế nhưng không đánh đổi môi trường, xây dựng chuỗi giá trị cộng sinh, nuôi dưỡng sinh kế để người nông dân trở thành mắt xích đầu tiên từ vùng trồng dược liệu đến nhà máy hiện đại.

Ba là, cộng hưởng đa ngành để đi ra biển lớn, kết hợp sản xuất Xanh với du lịch sinh thái chữa lành. Điểm nhấn quan trọng là khi vươn ra quốc tế, các doanh nghiệp Việt sẽ đoàn kết đi cùng nhau dưới một ngọn cờ chung mang tên Thương hiệu Quốc gia Việt Nam.

Khép lại phần phát biểu tâm huyết trước người đứng đầu Đảng và Nhà nước, đại diện cộng đồng doanh nghiệp, Anh hùng Lao động Thái Hương khẳng định khát vọng cống hiến đã hoàn toàn sẵn sàng. Khi tầm nhìn vĩ đại của lãnh đạo đất nước gặp gỡ khát vọng tự cường của giới doanh nhân, một sức mạnh cộng hưởng to lớn sẽ được hình thành. Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cam kết dốc toàn bộ tâm lực, trí lực và tài lực, quyết tâm đóng góp vào tiến trình đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên vươn mình, khẳng định vị thế của một Thương hiệu Quốc gia Việt Nam thịnh vượng, văn minh và trường tồn./.

Thương hiệu đạt chuẩn quốc tế phải mang trong mình bản sắc của sự phát triển Xanh với giá trị cốt lõi xoay quanh trí tuệ, công nghệ cao và sự bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

Doanh nhân Việt: Lực lượng tiên phong kiến tạo giá trị và thúc đẩy tăng trưởng Trong nền kinh tế, cộng đồng doanh nhân luôn được xem là lực lượng tiên phong, kiến tạo giá trị, dẫn dắt tăng trưởng đưa nền kinh tế hội nhập quốc tế.

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