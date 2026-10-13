Nguồn cung văn phòng mới tại Hà Nội dự kiến tăng gần 500.000m² đến năm 2028, khiến các chủ tòa nhà chú trọng hơn đến hiệu quả vận hành, tính bền vững và trải nghiệm khách thuê bên cạnh vị trí, thiết kế.

Theo thống kê của Công ty Savills Việt Nam, hiện công suất văn phòng Hà Nội khoảng đạt 86%, ổn định so với quý trước và tăng 3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhu cầu thuê chủ yếu đến từ các doanh nghiệp có xu hướng dịch chuyển, tìm kiếm không gian làm việc chất lượng hơn đồng thời tối ưu chi phí.

Dự kiến, Hà Nội sẽ có khoảng 495.000m² văn phòng từ 18 dự án gia nhập thị trường vào năm 2028. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây và các quận nội thành, mở rộng lựa chọn cho khách thuê nhưng cũng tạo thêm áp lực cạnh tranh giữa các tòa nhà.

Các chuyên gia của Savills nhận định khi thị trường có thêm nhiều dự án chất lượng cao, lợi thế không còn chỉ nằm ở vị trí hay tiêu chuẩn xây dựng. Khả năng kiểm soát chi phí vận hành, sử dụng hiệu quả năng lượng và nước, duy trì chất lượng môi trường trong nhà cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách thuê và hiệu quả khai thác tài sản.

Đáng chú ý, tại khu vực phía Tây, Tây Hồ Tây đang hình thành một cụm văn phòng và thương mại mới, với sự hiện diện của các cơ quan, khu dân cư và hệ thống hạ tầng được đầu tư. Đây cũng là nơi có các dự án văn phòng hạng A hội tụ. Điển hình như ABI Tower, tòa nhà gồm 16 tầng nổi, hai tầng hầm, tổng diện tích sàn 12.700 m² và hướng tới chứng nhận công trình xanh LEED Gold.

Savills Việt Nam thông tin, mới đây, đơn vị này đã được Catgo lựa chọn làm đơn vị quản lý bất động sản ABI Tower. Savills sẽ giám sát hoạt động vận hành, theo dõi việc sử dụng năng lượng và nước, duy trì chất lượng không khí trong nhà, đồng thời hỗ trợ quản lý chất thải và môi trường.

Ông Lê Chí Dũng - Phó Tổng giám đốc Catgo cho biết, doanh nghiệp chú trọng tính bền vững không chỉ trong thiết kế, xây dựng mà còn ở quá trình vận hành và khai thác lâu dài. Việc lựa chọn đơn vị quản lý từ giai đoạn đầu nhằm xây dựng nền tảng vận hành phù hợp với định hướng dài hạn của dự án.

Đây cũng là xu hướng được nhiều chủ đầu tư cân nhắc khi đưa ra quyết định lựa chọn đơn vị vận hành. Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, thị trường văn phòng hạng A đang mở rộng về mặt địa lý, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho doanh nghiệp. Khi nguồn cung chất lượng cao gia tăng, quản lý vận hành sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hiệu quả tài sản và đáp ứng kỳ vọng của khách thuê.

Hiện Savills Việt Nam đang quản lý hơn 145 dự án trên toàn quốc, với tổng diện tích hơn 13 triệu m². Đơn vị sử dụng nền tảng công nghệ Property Cube để hỗ trợ giám sát hoạt động và quản lý tài sản dựa trên dữ liệu - Savills chia sẻ./.

Thị trường văn phòng Hà Nội: Khu vực phía Tây chiếm 76% nguồn cung Thị trường văn phòng Hà Nội ghi nhận gần 29.900m2 diện tích cho thuê thuần mới từ hai dự án tại khu vực phía Tây, gồm một tòa nhà hạng A và một tòa nhà hạng B trong quý 1/2026.