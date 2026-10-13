Thành phố Hồ Chí Minh tôn vinh 100 doanh nghiệp, 96 doanh nhân tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026), tối 13/10, Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) tổ chức Lễ kỷ niệm, tôn vinh và trao danh hiệu “Doanh nghiệp, Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026” cho 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân.

Cuộc bình chọn Doanh nghiệp, Doanh nhân Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu được tổ chức định kỳ hai năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách, pháp luật, có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời, chương trình ghi nhận những doanh nhân có năng lực quản trị, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố.

Theo Ban Tổ chức, đợt bình chọn doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2026 chú trọng hơn đến mức độ thực hành các tiêu chuẩn môi trường, xã hội và quản trị (ESG), năng lực chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, đổi mới phương thức quản trị và khả năng tìm kiếm, khai thác thị trường mới.

Ban tổ chức cũng khuyến khích doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cung cấp dịch vụ chuyển đổi số, phát triển sản phẩm xanh, sạch, thực hiện kinh tế tuần hoàn và nâng cao trách nhiệm với môi trường, hướng đến tăng trưởng bền vững.

Theo thống kê, tổng vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp đạt danh hiệu Doanh nghiệp tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 đạt 119.463 tỷ đồng. Doanh thu trong hai năm 2024, 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 484.593 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 40.317 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên đã nộp ngân sách tổng cộng 41.629 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hơn 69.000 lao động và đóng góp 563 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Những kết quả này thể hiện vai trò của các doanh nghiệp trong duy trì tăng trưởng, đóng góp ngân sách, tạo việc làm và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây cũng là những doanh nghiệp chú trọng đổi mới công nghệ, quản trị và phát triển bền vững góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của Thành phố.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, áp lực thị trường, chi phí vận hành, yêu cầu công nghệ và các tiêu chuẩn môi trường đang đòi hỏi doanh nghiệp phải thay đổi phương thức quản trị, đầu tư vào con người, nâng cao năng suất và bảo đảm tính minh bạch.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, đưa ra quyết định chính xác và phục vụ khách hàng tốt hơn; trong khi chuyển đổi xanh gắn với tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động đến môi trường và đáp ứng yêu cầu thị trường. Đây là những khoản đầu tư cần thiết để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh lâu dài.

“Một doanh nghiệp có thể lớn lên bằng doanh thu, tài sản và thị phần. Nhưng để đi thật xa, doanh nghiệp phải lớn lên bằng uy tín và niềm tin. Niềm tin của khách hàng, niềm tin của người lao động, niềm tin của đối tác và niềm tin của xã hội. Một doanh nhân tiêu biểu, không chỉ được nhìn nhận qua những gì họ đã đạt được, mà còn qua những giá trị họ tạo ra cho người khác và cho cộng đồng. Danh hiệu hôm nay không chỉ là sự ghi nhận những gì doanh nghiệp, doanh nhân đã làm được, mà còn là sự gửi gắm trách nhiệm và kỳ vọng của thành phố trong tương lai,” ông Mai Hữu Tín nhấn mạnh.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả mà doanh nhân, doanh nghiệp đạt được, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân luôn giữ vai trò tiên phong trong quá trình phát triển của Thành phố, trực tiếp tạo ra của cải, việc làm, đóng góp nguồn lực cho nền kinh tế và đồng hành cùng chính quyền giải quyết các bài toán phát triển đô thị. Những đóng góp này không chỉ thể hiện qua doanh thu, ngân sách hay số lượng việc làm, mà còn ở tinh thần vượt khó, năng lực thích ứng và khát vọng vươn lên.

Trong 9 tháng năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh có 42.423 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký hơn 329.000 tỷ đồng; thu hút hơn 17,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,2 lần cùng kỳ, trong đó các dự án thuộc lĩnh vực khoa học-công nghệ đạt khoảng 1,66 tỷ USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt hơn 676.000 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán và tăng 16,9% so với cùng kỳ; GRDP tăng 9,06% so với năm 2025. Đáng chú ý, ngày càng nhiều nguồn lực được đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Trong giai đoạn phát triển mới, với không gian và nguồn lực mở rộng, Thành phố xác định việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời thúc đẩy kết nối các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo để hình thành những chuỗi giá trị có quy mô lớn, sức cạnh tranh cao.

Ông Nguyễn Công Vinh yêu cầu các Sở, ngành Thành phố phải thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp, chủ động tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, xử lý các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận vốn, công nghệ, nhân lực, thị trường. Về phía doanh nghiệp, cần chủ động đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực.

Các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ sở nghiên cứu và đào tạo để hình thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh có sức lan tỏa.

Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, kịp thời phản ánh khó khăn, đề xuất giải pháp thiết thực; khuyến khích cộng đồng doanh nhân tham gia góp ý, phản biện và hoàn thiện chính sách.

Trong số 100 doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêu biểu năm 2026 có nhiều cái tên nổi bật như Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (SATRA), Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long…

Các doanh nhân tiêu biểu được vinh danh có nhiều gương mặt kỳ cựu như ông Ông Đỗ Phước Tống, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cơ khí Duy Khanh; ông Trần Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nam Thái Sơn; ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Khoa học công nghệ Vi Na (Vina CHG); bà Lâm Thúy Ái, Chủ tịch HĐTV kiêm Phó Tổng Giám đốc, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất-Thương mại MEBIPHA, bà Quách Kim Loan, Giám đốc Điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tâm Đan,…

Chia sẻ niềm tự hào khi được vinh danh, bà Quách Kim Loan, Giám đốc Điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dược phẩm Tâm Đan, cho biết danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh là sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể và người đứng đầu doanh nghiệp trong quá trình hướng tới sự phát triển bền vững và đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Là doanh nghiệp thương mại, Tâm Đan thúc đẩy chuyển đổi xanh thông qua xây dựng môi trường làm việc thân thiện, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và sử dụng bao bì dễ phân hủy. Trong chuyển đổi số, doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, mở rộng kinh doanh trên các nền tảng thương mại điện tử nhằm đón đầu xu hướng tiêu dùng và tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Phát triển Khoa học công nghệ Vi Na (Vina CHG) cho biết, danh hiệu là sự ghi nhận, động viên của thành phố đối với những đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân trong thời gian qua.

Trong bối cảnh Thành phố và cả nước hướng tới tăng trưởng hai con số, doanh nghiệp nhận thấy trách nhiệm càng lớn hơn, không chỉ mở rộng sản xuất, kinh doanh, tăng doanh thu và tạo việc làm mà còn phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị cho xã hội, cộng đồng và hướng đến phát triển bền vững./.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu Chiều 12/10/2026, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

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