Phú Thọ tập trung xử lý các điểm cháy âm ỉ tại bãi rác Núi Bông

​

Trước tình trạng tái phát các điểm cháy âm ỉ tại bãi rác tạm Núi Bông (phường Vĩnh Phúc), tỉnh Phú Thọ huy động nhân lực, phương tiện chuyên dụng, triển khai các biện pháp xử lý triệt để các điểm cháy, khoanh vùng và ngăn nguy cơ cháy lan.

Chiều 13/10, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ họp với các cơ quan chức năng triển khai phương án xử lý tình trạng cháy. Giải pháp trọng tâm là huy động máy xúc đào, lật đảo các lớp rác, làm lộ những điểm cháy âm ỉ để lực lượng chức năng tiếp cận, xử lý, hạn chế nguy cơ cháy lan và kéo dài.

Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu các lực lượng duy trì nhân lực, phương tiện tại hiện trường, theo dõi sát diễn biến, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; tăng cường kiểm soát người ra vào, không để người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực nguy hiểm. Lực lượng dân quân và tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được huy động hỗ trợ khi cần thiết.

Cùng với công tác chữa cháy, phường giao bộ phận chuyên môn phối hợp đánh giá các vấn đề môi trường có thể phát sinh, tham mưu biện pháp xử lý và nghiên cứu phương án lâu dài đối với bãi rác, bảo đảm các quy định về bảo vệ môi trường.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không tự ý đến khu vực xảy ra cháy, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và kịp thời thông báo khi phát hiện khói, lửa hoặc dấu hiệu cháy bất thường.

Theo Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phúc, vụ cháy xảy ra tối 12/10, được lực lượng chức năng khống chế cơ bản vào khoảng 5 giờ ngày 13/10. Tuy nhiên, đến khoảng 7 giờ cùng ngày, lửa bùng phát trở lại do các điểm cháy âm ỉ bên trong các lớp rác. Diện tích khu vực cháy ước tính khoảng 500-600m².

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền địa phương đã huy động Công an phường phối hợp với Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Vĩnh Yên thuộc Phòng PC07 cùng các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy.

Tuy nhiên, địa hình bãi rác rộng, đường tiếp cận khó khăn, trong khi các điểm cháy nằm sâu bên trong các lớp rác, gây trở ngại cho công tác xử lý, vì vậy việc xử lý các điểm cháy chưa được triệt để./.

Khống chế thành công vụ cháy tại bãi rác lớn nhất Nghệ An Nguyên nhân vụ cháy tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Nghi Yên vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, theo nhận định ban đầu, có thể một số vật liệu trong rác tự cháy do trời nắng nóng gay gắt.