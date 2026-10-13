COP17 tìm lời giải tài chính cho đa dạng sinh học

Trước thềm Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước về Đa dạng Sinh học (COP17), diễn ra tại thủ đô Yerevan của Armenia từ ngày 19-30/10, Nam Phi kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cho các nước đang phát triển, nhấn mạnh các cam kết quốc tế cần đi đôi với nguồn lực thực hiện.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, phái đoàn Nam Phi do Thứ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Thủy sản và Môi trường Narend Singh dẫn đầu sẽ thúc đẩy một cơ chế thực thi công bằng, gắn các mục tiêu bảo tồn toàn cầu với nguồn lực tài chính, công nghệ và việc chia sẻ lợi ích từ nguồn gene.

Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước về Đa dạng Sinh học sẽ tiến hành đánh giá toàn cầu đầu tiên về tiến độ thực hiện Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal, được thông qua năm 2022 với 23 mục tiêu cụ thể đến năm 2030.

Nam Phi hiện thuộc nhóm 17 quốc gia siêu đa dạng sinh học trên thế giới. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá quốc gia năm 2025 cho thấy gần một nửa trong số 986 hệ sinh thái được khảo sát đang bị đe dọa; 16% loài thực vật và 10% loài động vật đối mặt với nguy cơ cao do mất môi trường sống, ô nhiễm, sinh vật ngoại lai và biến đổi khí hậu.

Một ưu tiên hàng đầu của Pretoria là bảo đảm nguồn tài chính đầy đủ, ổn định và dễ tiếp cận. Khung đa dạng sinh học toàn cầu đặt mục tiêu huy động ít nhất 200 tỷ USD mỗi năm cho bảo tồn vào năm 2030, trong đó nguồn tài chính quốc tế dành cho các nước đang phát triển đạt 30 tỷ USD/năm vào năm 2030.

Thứ trưởng Singh kêu gọi các nước phát triển tăng viện trợ không hoàn lại, tránh đẩy các nước đang phát triển vào gánh nặng nợ nần để bảo vệ đa dạng sinh học.

Nam Phi cũng thúc đẩy chia sẻ công bằng lợi ích từ nguồn gene và thông tin trình tự kỹ thuật số (DSI), trong đó có Quỹ Cali. Theo Viện Đa dạng sinh học quốc gia Nam Phi, nước này có 2.062 loài thực vật bản địa được sử dụng trong y học cổ truyền, tạo sinh kế cho hơn 200.000 người. Tuy nhiên, 154 loài đang bị đe dọa tuyệt chủng.

Tại Hội nghị lần thứ 17 Các bên tham gia Công ước về Đa dạng Sinh học, Pretoria dự kiến phối hợp với Nhóm châu Phi thúc đẩy bảo vệ chủ quyền nguồn gene theo Nghị định thư Nagoya và tăng cường liên kết giữa các thỏa thuận quốc tế về đa dạng sinh học, biến đổi khí hậu và suy thoái đất.

Nam Phi hiện cũng đang hoàn thiện Chiến lược và Kế hoạch Hành động đa dạng sinh học quốc gia giai đoạn 2026-2035./.

Khai mạc hội nghị COP17 về chống sa mạc hóa: Việt Nam cam kết phục hồi đất Ngay trong ngày khai mạc, Đoàn Việt Nam đã tham gia tích cực vào các phiên thảo luận toàn thể, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc hiện thực hóa thông điệp phục hồi đất.

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